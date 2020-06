Gradonačelnik Vučević: Nema više zagađivanja Dunava, konačno dobijamo centralni prečistač otpadnih voda!

Radovi na izgradnji nove glavne crpne stanice, NGC-1 u blizini Žeželjevog mosta, privode se kraju, u šta se uverio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je sa direktorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Gvozdenom Perkovićem obišao tu lokaciju.

- Kada govorimo o tretmanu fekalne i atmosferske kanalizacije, ovo je najmodernije postrojenje u Srbiji. Ljudi su na početku bili nepoverljivi, a sada se vidi da ulažemo i stvaramo uslove da Novi Sad konačno dobije centralni prečistač otpadnih voda, da ne zagađujemo naš lepi Dunav. Kada nova stanica bude u funkciji, žitelji ovog dela grada više neće imati problema sa neprijatnim mirisima, a realizacija investicije je neophodan uslov za centralni prečistač koji će biti izgrađen nizvodno, sa sremske strane, blizu nekadašnje fabrike ''Pobeda''. Do kraja jula objekat će biti završen, a onda nas čeka veliki poduhvat, gašenje crpne stanice na uglu Radničke ulice i Keja žrtava racije. U toku je izrada projekta za prespajanje vodova ka novoj glavnoj stanici. Naš projekat radi se po uzoru na one u razvijenim evropskim zemljama, tako da se ne raskopava kej. Ne želimo da prekinemo saobraćaj, posebno zbog toga što će ti radovi trajati više od dve godine. Treća faza je da se nova crpna stanica poveže sa budućim centralnim prečistačem. U pregovoru smo sa Vladom i Evropskom investicionom bankom, a nastojimo da što više projekata kandidujemo za sredstva iz Programa Srbija 2025, pošto izgradnja samog postrojenja košta oko 70 miliona evra – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević. On je takođe naglasio da su Grad i JKP „Vodovod i kanalizacija“ u izgradnju NGC-1 uložili gotovo milijardu dinara, te da je to najveća investicija u istoriji Novog Sada kada je reč o kanalizaciji.

- Imamo spremne projekte za kanalizaciju koji su vredni dve milijarde dinara, a da bismo došli na 90 posto pokrivensti grada mrežom, potrebno nam je gotovo 19 milijardi. U poslednjih osam godina u ovu oblast uložili smo 17,3 milijarde dinara, između ostalog izgrađeno je 300 km kanalizacione mreže, 107 km vodovodne mreže, kao i četiri lokalna prečistača – izjavio je Vučević. Prema rečima Gvozdena Perkovića, u protekle četiri godine nije bilo ni jednog prekida u isporuci vode, a da ih je prouzrokovala nova fabrika vode, koja je, kako je ocenio, urađena vrhunski.

- U narednom periodu treba da obnovimo bunare, posebno na Štrandu, a prethodno moramo obnoviti kanalizacionu mrežu na Limanu, jer je stara, propušta i zagađuje. Kada bismo obnovili svih šest bunara, značajno bi se smanjili troškovi i uštedela energija, a taj novac bi se mogao usmeriti na razvojne projekte – zaključio je Perković.