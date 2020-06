NOVO RUHO RADNIČKE ULICE U NOVOM SADU! Vučević: Umesto propalih objekata i baraka, imaćemo moderan IT centar

View this post on Instagram

U toku su radovi na izgradnji nove crpne stanice, NGC-1 u blizini Žeželjevog mosta, koja predstavlja najveću investiciju u kanalizaciju u dosadašnjoj istoriji Grada Novog Sada. Po završetku ovog objekta, krajem jula, sledi gašenje crpne stanice na uglu Radničke ulice i Keja žrtava racije, nakon čega će vodovi biti prespojeni sa novom glavnom stanicom. Treća faza radova podrazumeva povezivanje nove crpne stanice sa budućim centralnim prečistačem. Po završetku svih radova, koji će trajati više od dve godine, Novi Sad dobija najsavremeniju kanalizacionu mrežu. #samonovisad #novisad #kanalizacija #crpnastanica