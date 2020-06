U jutarnjem programu na TV Pink danas su predstavnici lista "Akademik Muamer Zukorlić - Samo pravo" i "Milica Đurđević Stamnekovski - Srpska stranka Zavetnici" Muamer Zukorlić i Milica Đurđević Stamenkovski predstavili programe svojih stranaka.

Đurđević je rekla da su Zavetnike ideje okupile već 2012. godine i da su to principi od kojih nisu odustali.

-Pre svega u osnovi naše platforme je suverenizam, koncept politički nezavisne države. Smatramo da je u ovom trenutku to težište i naše spoljne i unutrašnje politike, naročito zbog bezbednosnih izazova, ali i pokušaja prekrajanja naše teritorije i državnih granica - rekla je Đurđević Stamenkovski za Pink.

Sa druge strane, kako ističe, ono na čemu se insistira i šta je jedna od ključnih poruka je ekonomski patriotizam.

- Ekonomski patriotizam je obnova domaće privrede, podrška malim i srednjim preduzećima, obnova našeg sela, podsticaj za domaće poljoprivredsnike i proizvodnju, za sputavanje uvozničkog lobija koji je definitivno sputavao naše tržište i gurnuo našeg seljaka u konkurentsku borbu- rekla je ona.

Kako je dodala, ekonomski patriotizam je razvojna šansa s obzirom na to da je postavljeno sve tako da se stranim investitorima daju sve olakšice i beneficije, a domaći preduzetnici se nalaze u podređenom položaju.

Ono na čemu "Zavetnici" insistiraju je, naglašava, obnova naših vrednosti, dostojanstva, samopouzdanja.

Zukorlić je rekao da je suština politike koju on vodi dokazati ono što, na žalost, do sada nije bilo vidljivo i moguće, pogotovo ne na polotičkoj sceni, a to je da vrednosti nisu partikularne, već univerzalne.

- Ono što nam se dešava, kako u Srbiji tako i u regionu, zapravo proizilazi iz toga da se interesi predstavljaju kao vrednosti, zato imamo podela. Zato smo mi stranka 'Pravde i pomirenja', zato smo krenuli iz manjinske, bošnjačke etničke zajednice i izlili se prema ostalim etničkim zajednicama, a isto tako se izlivamo prema većinskom narodu, upravo i kroz svoju teoriju i program i celokupno delovanje, dokazajući da su vrednosti univerzalne i zajedničke - objasnio je Zukorlić.

-Ukoliko imamo temeljne vrednosti od kojih polazimo, ako nam je Bog jedan, a jeste i naglašava da su samo različite percepcije, interpretacije i imenovanja, ako nam je etnički sistem jedan, onda mi nemamo ni jedan krupan razlog da budemo protiv - naglašava on.

Kako smatra, ono što se sve dešavalo od ratova i skuba je iz interesne korpe, a ne iz vrednosne.

- Mi time, zapravo, nudimo jedan potpuno novi kvalitet u politici, a to je potenciranje na stvarnim vrednostima u prvom planu - rekao je Zukorlić.

-Hajde da se borimo zajedno sa onim što su prave duhovne vrednosti, prave etičke vrednosti, ono što su nam zajednički ekonomski i infrastrukturni interesi - dodao je on.

Kako je rekao, ima rezervu prema nacionalizmu, jer smatra da su hrišćanstvo i nacionalizam nespojivi.

- Mislim da je nacionalizam nastao kao nedostatak spostvene sigurnosti u sopstvenom identitetu - smatra on, ocenivši da je to "jedno zlo".

Đurđević Stamenkovski je rekla da se nacionalizam plasira kao nešto pežorativno i loše, ali da ona smatra da je to ljubav prema svom narodu i da je to sasvim u redu.