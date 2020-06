Orlić: Đilas odgovoran za beskrajan niz afera

Član Predsedništva SNS Vladimir Orlić izjavio je danas da je Dragan Đilas odgovoran za "beskrajan niz" afera, za koje su postojali dobro uhodani obrasci i matrice.

"Baš kao što je i u slučaju preprodaje reklamnih sekundi između Đilasove 'Dajrekt medija' i javni servis na odgovornost pred zakonom pozvan menadžment Đilasove kompanije i ljudi iz marketinga javnog servisa tako se radilo i takav je epilog bio i u brojnim drugim slučajevima", rekao je Orlić, prenosi SNS u saopštenju.

Orlić je naveo da je Đilas svog saradnika Aleksandra Stamenkovića iz javnog preduzeća Ada ciganlija, nakon što je tamo napravio štetu, poslao u JKP "Gradska čistoća", takođe na rukovodeću funkciju, da bi se potom desile čuvene afere, poput afere kupovine zgrade Ineksa, za koju nije postojala ekonomska opravdanost, kupovine nefunkcionalnih podžemnih kontejnera, kad je pričinjena šteta po građane Beograda, građane Srbije i budžet, bila šest miliona evra.

"Primenjujući istu šemu iz devastiranog preduzeća fabrike Viskoze u Loznici, svog ličnog prijatelja Marka Blagojevića, Dragan Đilas dovodi u Beograd na mesto direktora Agencije za investicije, da bi kao direktor Agencije završio upleten u aferu Bulevar, zajedno sa gradskim menadžerom i brojnim drugim neposrednim saradnicima Dragana Đilasa", rekao je Orlić, preneo je SNS u saopštenju.

"Dakle, princip je bio uvek isti, od slučaja do slučaja, od afere do afere, lojalni Đilasovi poslušnici dobijali su moć u ruke i koristili je da naprave štetu po građane Beograda i Srbije, a korist za Đilasa i njegove firme, a kada dođe do zakonske odgovornosti, odgovarali su ti drugi, nikada onaj koji vuče konce u pozadini, nikada sam Dragan Đilas", zaključio je Orlić.