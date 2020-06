U ratu Kavačkog i Škaljarskog klana ubijeno je na desetine ljudi, a Danila Vučića dovode u vezu upravo sa pripadnicima Kavačkog klana. Na taj način direktno mu se crta meta na čelo, navode sagovornici Pinka.

Govoreći o medijskim napadima na Danila Vučića, sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Milan Lađević, glavni urednik „Srpskog telegrafa“, kaže da je reč o „opasnoj stvari“ kojom se bezbednost predsednikovog sina ozbiljno ugrožava.

- U ratu Kavačkog i Škaljarskog klana ubijeno je na desetine ljudi, a Danila Vučića dovode u vezu upravo sa pripadnicima Kavačkog klana. Na taj način direktno mu se crta meta na čelo, a sve samo zato što je sedeo u kafiću, u društvu, i gledao utakmicu. U društvu je bio i Aleksandar Vidojević, zvani Aca Rošavi, koji je samo član grupe „Janjičari“, a koju oni povezuju sa Kavačkim klanom – navodi Lađević za Pink.

Dodaje da Vidojević već nekoliko godina ne učestvuje na tribinama i protiv njega ne postoji niti jedan krivični postupak.

- Prema mojim informacijama, taj dečko je u navijačkoj grupi bio jedan od pametnijih i pisao im saopštenja. Međutim, oni sada na monstruozan način koriste konstrukcije da napadnu predsednika Vučića, ne obazirući se na to da direktno ugrožavaju život Danila Vučića – navodi Lađević.

Podseća da su neovlašćeno snimanje i prisluškivanje protivzakoniti u Srbiji, a da uprkos tome, novinarka „Krika“ prati i snima sina predsednika Republike.

- Ovo se potencira na naslovnoj strani, samo zato što im je Dragan Đilas glavni mentor i po svaku cenu mora da pobedi u političkoj borbi – navodi Lađević za „Novo jutro“. Dodaje da su ovakve teme dominantne u medijima poput „Danasa“, a da se pismo Irene Petrović, majke dečaka koji je poginuo od pada na Tašmajdanu 2013, ne spominje.

Petrovićeva je juče uputila otvoreno pismo lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, u kojem traži njegovu odgovornost za smrt deteta.

Obistinila su se očekivanja da će se, odmah po ukidanju vanrednog stanja, intenzivirati medijsko-propagandni specijalni rat protiv države, kaže Marko Matić, novinar medijske mreže „Antidot“.

- Danilo Vučić nije javna ličnost i ne bavi se poslom od javnog značaja. Njegova jedina javna uloga je „sin predsednika Srbije“. Dakle, on je štićeno lice i, ako se zaista bave istraživačkim novinarstvom, mogu da istraže šta radi, gde je zaposlen, čime se bavi... Njih to uopšte ne zanima, već ih zanima da ga slikaju u situaciji da on sedi sa nekim, a da onda na osnovu toga iznesu dokaz da „mafija ima pristup vrhu države“ – navodi Matić i dodaje da dokaza, zapravo, nema.

Kaže i da nije prvi put da se objavljuju slični tekstovi.

- Danilo je očigledno navijač i ide na utakmice, a naravno da će na utakmicama biti sa navijačima, a ne sa decom iz vrtića. Nisu smeli da kažu da je član mafije, jer je to besmisleno i suočili bi se sa ozbiljnim privatnim tužbama. Međutim, dovođenjem Danila u kontekst mafijaških obračuna, oni mu kače metu na čelu, a sve kako bi vršili pritisak na predsednika Vučića – kaže Matić za „Novo jutro“.