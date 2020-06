Stefanović: Svi napadi na Vučićevu decu isključivo su vođeni jednim ciljem - da politički naškode njegovom ocu!

Član Predsedništva SNS je pozvao "Dragana Đilasa i njegove portale" da prestanu da ugrožavaju život Danila Vučića, tako što mu crtaju metu na čelo dovođenjem u navodnu vezu sa kriminalnim klanovima.

Član Predsedništva SNS Nebojša Stefanović izjavio je danas, reagujući na naslovnicu lista Danas na kojoj se nalazi sin Aleksandra Vučića, da su svi napadi na Vučićevu decu isključivo vođeni jednim ciljem-da politički naškode njegovom ocu.

- Neverovatno je koliko su nisko pali i Dragan Đilas i njegovi internet portali koji nastavljaju da napadaju Danila Vučića, sina predsednika Srbije, i to isključivo vođeni jednim ciljem - da politički naškode njegovom ocu - navodi Stefanović.

On navodi da je svaki normalan čovek zgrožen kada vidi kako pokušavaju da kriminalizuju Danila iznošenjem laži o njegovoj povezanosti sa kavačkim klanom.

- Toliko su beskrupulozni u svojim lažima, da ih čak ne zanima ni koliko takve bolesne insinuacije mogu biti opasne i mogu ugroziti život Danila Vučića - navodi Stefanović.

On kaže da je potpuno licemerno što sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića napadaju portali koji nikada nisu napisali ni jedan jedini tekst o povezanosti, recimo, Dragana Đilasa sa pravim narko-dilerima, koje je policija hapsila sa desetinama kilograma droge, koju su švercovali velike količine kokaina i koji su zbog toga i pravosnažno osuđeni.

- Za te nazovi istraživačke novinare to nije priča, ali me ne čudi imajući u vidu njihovu bliskost sa Draganom Đilasom. Svima je jasno da je cilj ove kampanje samo jedan, da se političkim udarima, nanese šteta Aleksandru Vučiću. Ne biraju ni sredstva, samo da bi došli do svog cilja. Upravo su Đilas i njegovi saborci uveli u političku praksu nešto što nikada nije bio slučaj, napadi na decu političkih neistomišljenika. Ni manje ni više, nego oni koji su bazirni na lažima - navodi Stefanović.

On ih je pozvao da još jednom prestanu da ugrožavaju život Danila Vučića, tako što mu crtaju metu na čelo dovođenjem u navodnu vezu sa kriminalnim klanovima.