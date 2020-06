"ODGOVARAM, ALI ME NE ČUJETE" Novinarka N1 pokušala da isprovocira premijerku, ali joj nije uspelo: Verujem da, šta god da kažem, neće vam biti jasno i žao mi je što je tako... (VIDEO)

Novinarka se trudila da nizom provokacija izazove nervozu kod premijerke Brnabić, koja je uzaludno pokušavala da odgovori na pitanje i pojasni svoje navode. Međutim, novnarka ili nije razumela, ili nije dozvoljavala premijerki da da svoj odgovor.

Tokom obilaska Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, premijerka Srbija Ana Brnabić odgovarala je na pitanja novinara, a jedno od pitanja bilo je ko je novinarki Krika, koja je neovlašćeno i protivzakonito snimala sina predsednika Srbije dok je u kafiću gledao utakmicu, uzeo telefon. Ovo pitanje postavila je novinarka N1.

- Verovatno kada Ministarstvo unutrašnjih poslova da podatke o tome ili završi istragu. Nemam ideju, zaista, i nisam sigurna da bi u nekom drugom delu sveta bilo dozvoljeno da neko tek tako fotografiše decu predsednika Republike. Mislim da je to nedopustivo, a ostalo će reći i Ministarstvo i nezavisne institucije – navela je premijerka u odgovoru.

Ističe da maltretiranje mladića od 22 godine, samo zato što je sin predsednika Republike.

- Da izađe u centar grada da pogleda utakmicu, da sedi u kafiću i da ga neko non-stop maltretira, prati i snima, to vam je prihvatljivo?! Ja ne bih volela da živim u takvoj Srbiji. Vama je prihvatljivo to jer je prihvatljivo da se maltretira bilo ko sa kim se vi ne slažete – kaže Brnabić.

Ocenjuje da Danilo Vučić i nije tema, već je tema predsednik Aleksandar Vučić.

Premijerka je nastavila da smireno odgovara na pitanja N1, iako su ona bila, malo je reći, provokativna, a onda kada je pokušala da da pojašnjenje na jedan od odgovora, novinarka joj to praktično nije dozvolila.

- Molim vas, treba da imam pravo da kažem nešto. Je l’ vi želite meni da oduzmete to pravo? Pustite me da kažem nešto, molim vas – rekla je premijerka, a sve vreme su se u pozadini čula dobascivanja novinarke. – Molim vas... Eto, tako se vi ponašate prema svakome ko ne misli kao vi. Vi možete da pričate... – započela je rečenicu Brnabić, ali je praktično opet bila prekinuta.

Novinarka je insistirala i od premijerke tražila da pređe na drugo pitanje, koje se tiče epidemije koronavirusa.

- Zaista bih volela da me pustite da kažem i da ne limitirate moju slobodu govora. To bih zaista cenila. Razumem da vam je teško da pustite da govori svako sa kim se ne slažete. Razumem i da imate dvostruke standarde prema ljudima koje podržavate i onih koje ne podržavate. Razumem i da je sve dozvoljeno onima koje podržavte, a ništa onima koje ne podržavate. Što se mene tiče, u Srbiji ne postoje građani prvog i drugog reda, kao ni mediji prvog i drugog reda. Svi su isti i sa jednakim pravima na život, rad i slobodu govora. Žao mi je što sa mnom ne delite ta uverenja i što kod vas nemaju svi slobodu govora, kao što pojedini nemaju ni pravo na slobodu kretanja i privatnost – navela je premijerka.

Dodaje da misli da je to „blato i da se u Srbiji do sada to nije dešavalo, te da se nada da se u budućnosti više neće dešavati“.

- Ponosim se time što ne napadamo decu političkih protivnika, što za nas to nije legitimna politička borba i što ljudi koji to rade nisu ni istraživački mediji, ni slobodni mediji, ni nezavisni mediji, već tabloidi. Žao mi je i što su mediji koji su nekada bili kredibilni, danas to više nisu, već su sami odlučili ubog političke borbe da budu tabloidi – rekla je premijerka.

Ona je kazala da predsednikovog sina napadaju "svi oni koji su do juče plakali zato što je neko ko nije pomenuo nečiju decu su rekli da smo napali, a danas svi oni mogu predsednikovog sina da stavljaju na naslovne strane".

Na pitanje ko napada sina predsednika Vučića, Brnabić kaže da ga napadaju svi oni koji su ga krišom slikali, pa povezivali sa mafijom.

- To nikakve veze nema, i to je laž i neistina, i to direktno crta njemu metu na čelo - istakla je Brnabić. Na nastavak provokacija, premijerka je odgovorila:

Ja verujem da, šta god ja kažem, vama neće biti jasno, ali i to je pluralizam. To je zato što vi mene ne slušate i nemate ni zrno samokritike, a ja imam. Žao mi je što vam nije jasno, jer da vam je jasno, Srbija bi bila drugačije društvo.