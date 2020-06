Jedva čekam da vidim kome je narod dao poverenje, i da Srbija nastavi da ide napred, rekla je za NOVO JUTRO televizije Pink predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je istakla da SNS i svi koji podržavaju listu “Aleksandar Vučić-za našu decu”, nisu želeli da koriste borbu protiv koronavirusa u kampanji, jer je to, dodaje, bio deo njihovog posla, ali i dodala da joj se čini da neki drugi koriste istu u kampanji.

“Bojkotaši se sve nadaju da će brojevi da se povećaju, kako bi se izbori ponovo odložili”, rekla je Brnabić.

Kako kaže, to su ljudi koji su, dok nije bilo uvedeno vanredno stanje, kritikovali što se ne uvede, da bi kada su ga uveli, kritikovali zašto je uvedeno i zašto su restriktivne mere.

“Takođe, sada ti isti kažu da smo prerano ukinuli vanredno stanje i mere, iako su oni sami pričali kako je sve do lične odgovornosti i da ćemo imati ličnu odgovornost da svi nose maske i drže distance. To je jedan u million primera i pokazatelj da, šta god da mi uradimo, oni će biti za ono drugo. To je pre svega licemerno i ne fer, ali je tako kako je”, rekla je Brnabić.

Ona je istakla da su kao Vlada dali sve od sebe i dodaje da smatra da su na najbolji način sve izgurali.

“Povećanje broja obolelih je očekivano i normalno jer nemamo restriktivne mere, da je privreda krenula, a i ljudi su u najvećoj meri i zaboravili sve. Vidimo to u celoj Evropi, samo ne vidimo u zemljama koje zavise od turizma, jer one ni ne testiraju”, rekla je Brnabić.

Kako kaže, danas imamo uglavnom ljude bez simptoma, i dalje možemo da smanjujemo broj ljudi u bolnicama.

“Jako je bitno i to da se ne povećava broj ljudi na respiratorima. Takođe, jako je bitno da nastavimo sa testiranjem. Mi smo pre dva dana prestigli u broju testiranih, na 100 hiljada stanovnika i Sloveniju, koja je prednjačila u tome. Nastavljamo da testiramo mnogo ljudi i imamo realno stanje i realnu sliku. To o čemu sanjaju bojkotaši, da korona bude ponovo na njihovoj strani, verujem da se neće desiti”, rekla je Brnabić.

Ističe da je odlaganje izbora produžetak neizvesnosti, kao i da je za naše ljude i privredu najbitnije da Srbija nastavi da radi u punom legitimitetu.

“Jedva čekam izbore, jer smatram da je to jedan preduslov da Srbija radi i da se razvija”, rekla je Brnabić.

Ona je istakla da su izbori mogli da se održe i u februaru, kada su na njihov zahtev i kako bi im se dala šansa, pomereni. Zatim su zbog vanrednog stanja ponovo pomereni.

“Ako su želeli više vremena i ako su mislili da ovo vreme od zapravo četiri godine, nije bilo dovoljno da se pripreme, da naprave program, da razgovaraju sa građanima, šta mogu da očekuju i šta bi se promenilo kod njih ako bi se pomerili za jesen. NIšta. A Srbija bi izgubila mnogo, jer bi se bavili temama koje nisu od primarne važnosti za građane Srbije”, rekla je Brnabić.

Ističe da je od primarne važnosti koliko smo investicija uveli u ovu zemlju, kao i koliko puteva je izgrađeno.

Premijerka je stakla je da je ovo što se dešava sa sinom predsednika Vučića najprljavija moguća kampanja i da to Srbija nikada pre ovoga nije videla i poručila da neće dozvoliti da se to dešava bilo kom detetu u Srbiji.

"Nikada nije dirana porodica političara, ni danas ni pre. Zbog toga se toliko borim i zato sam advokat Danila Vučića, neću dozvoliti da se pojedinci bave šikaniranjem samo zato što je neko sin predsednika. Da li kao predsednica Vlade, da li kao član SNS ili jednostavno kao Ana Brnabić, svejedno je, boriću se, jer je ovo nedopustivo", poručila je Brnabić.

Ona kaže da je nedopustivo da neko prati sina predsednika, slika ga krišom i onda iskoristi bespravno te fotografije.

"Ovo je bezbednosna pretnja, on je bezbednosno ugrožen. Ovde se mora zaštiti život jednog mladića, on je žrtva, i ja ne mogu da zamislim kako se Aleksandar Vučić oseća. Ja imam dete i ne mogu da zamislim da sam ja u politici i da mu se ovo dešava, i moje dete su napadali, imao je samo 4 sata... Neću dozvoliti da se ovo desi bilo kom detetu. Nikada niko ne sme kampanja da se svede na napadanje nečijeg sina jer ima dobre rezultate, oni znaju da je Danilo slaba tačka Vučiću i zato sada udaraju na njega",rekla Bnabić.