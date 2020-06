Raković za Pink: Srbija mora da bude obazriva i da ne ulazi u konflikt!

Situacija u Crnoj Gori postaje konfliktna, a Srbija mora da bude obazriva i ne uđe u takav konflikt, rekao je istoričar Aleksandar Raković za Pink.

Aleksandar Raković, istoričar, istakao je kako vlast u Crnoj Gori traži konflikt sa narodom.

- Mi moramo biti obazrivi da se u taj konflikt ne ulazi. Njima je potreban konflikt da bi se integrisali ponovo protiv Srbije i Srba. Treba im integrisanje njihovog glasačkog tela na srbofobnoj osnovi kao što je to u Hrvatskoj - objašnjava Raković.

On navodi kako se konflikti u Crnoj Gori formiraju sa tim ciljem integracije protiv, kako kaže, Srba.

Zoran Milivojević, diplomata, potvrdio je za Pink kako je odlaganje primene spornog zakona o verosipovesti dok ga ne potvrdi Ustavni suda klasičan politički manevar.

- To je manevar pred izbore i pokušaj da se ponovi situacija od pre koronavirusa. Mislim da je to ključna opasnost za režim u Crnoj Gori - naveo je on.

Ukazao je kako je ključni problem situacije u susednoj Crnoj Gori sporan zakon o veroispovesti.