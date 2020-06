DAČIĆ: Ako je stav Prištine priznanje ili ništa, onda je odgovor ništa! PALMA: Dačić i ja smo pravi predstavnici autentičnog srpskog domaćina (FOTO)

Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija održala je predizborni skup u Jagodini, na kome su govorili predsednici stranaka Ivica Dačić i Dragan Marković Palma.

“Ovde u Jagodini, citiraću Jovanču Micića: “Ceo svet obiđoh, ali kao Jagodinu nigde ne nađoh”. Ja to mogu malo i da izmenim i da svaki put kada se vratim u Srbiju kažem “Ceo svet obiđoh, ali kao Srbiju nigde ne nađoh”. Mi smo dužni da učinimo sve za našu majku Srbiju i zato Srbija može da računa na nas, na Palmu i mene da ćemo do kraja štititi državne i nacionalne interese”, izjavio je predsednik SPS - a Ivica Dačić.

“Do 2012. godine preko 70 država je priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a od 2012. godine više je zemalja povuklo priznanje Kosova nego što je priznalo i to smo radili svi zajedno sa predsednikom Vučićem i Vladom Srbije i to će ostati upisano u istoriji da je 18 zemalja povuklo priznanje Kosova i da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Oni kažu iz Prištine “ili priznanje ili ništa”. Ja mogu odmah da im kažem, ako je tako onda je naš odgovor “Ništa”. Sa Vučićem, sa mnom i sa Palmom Srbija više ništa ne mora, već jedino može, ako je to u njenom nacionalnom i državnom interesu. Aleksandar Vučić nema pouzdanijih saradnika od naše koalicije. Svi želimo da Srbija bude jaka, a da bi bila jaka ona mora da bude stabilna, a da bi bila stabilna treba da bude politički stabilna, a to može samo sa jakim politički faktorima”, istakao je Dačić.

PALMA : DAČIĆ I JA SMO PRAVI PREDSTAVNICI AUTENTIČNOG SRPSKOG DOMAĆINA

“Samo ekonomski jaka država, kao što je danas Srbija može biti nezavisna i da istrpi sve pritiske od strane nekih velikih sila. Za razliku od bivših ministara spoljnih poslova Srbije koji su, kada su se vraćali u Srbiju, donosili samo visoke račune iz skupih hotela i diplomatske poraze, Dačić, koji je 30 puta obišao zemaljsku kuglu donosi otpriznavanja jednostrano proglašenog nezavisnog Kosova”, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

“Ja poštujem evropske ekonomske vrednosti, ali za one, a vi znate dobro koje, nikada nećemo glasati”, izjavio je Marković.

“Ako bi se merilo po gradovima gde je šta urađeno, Jagodina je već u Evropskoj uniji. Poslednje 4 godine privreda Jagodine beleži suficit, koji je prošle godine iznosio 9 000 000 dolara. Sa dva nova investitora iz Nemačke i Austrije koji će ove godine otvoriti svoje fabrike, u Jagodini danas imamo 14 stranih investitora. Na lokaciji gde je danas turistički centar u Jagodini, pre 2004. godine i našeg dolaska na vlast ovde su bile koprive i korov. Naša koalicija ima dela koja su vidljiva. Ivica Dačić i ja smo pravi predstavnici autentičnog srpskog domaćina. Na lokalnim izborima u Jagodini na zajedničkoj listi su i Jedinstvena Srbija i SPS i Srpska napredna stranka jer smo poslednje četiri godine zajedno dobro radili u interesu građana. Porodica je osnovni stub svega u životu i zato ova koalicija toliko dugo traje, jer mi smo kao jedna porodica”, poručio je Marković.

Predizbornom skupu u veličanstvenom ambijentu izletišta „Potok“ u Jagodini, prisustvovali su i funkcioneri SPS -a i Jedinstvene Srbije, kao i kandidati za narodne poslanike i za odbornike u Jagodini.