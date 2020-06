PREDSEDNIK VUČIĆ: Više nego ikad potrebna nam je snaga i jedinstvo!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi svi trebalo da se uključe u političke procese, kako bi se pokazao demokratski kapacitet i snaga zemlje koja dobro razume i koja je odgovorna, uz poruku da bi trebalo da budemo jedinstveni, a ne da jedni druge olako nazivamo izdajnicima, ako nismo saglasni po određenoj stvari.

- Protivnika možete da napravite, koga god bih pomenuo, podigao bih mu rejting za dva, tri, četiri odsto i odmah bi rekli da 'smeta Vučiću'. Namerno to nisam želeo, već da u kampanji idemo sa idejama, programima i šta ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

Kako je rekao, protivnik je - beznađe i propadanje zemlje.

- I zato nam je više nego ikada potrebno da budemo snažni i jedinstveni - poručio je Vučić.

Dodao je i da posle 49 dana napada na njega u Hrvatskoj uzastopno, nijednom u toj zemlji nisu demantovali ekonomske podatke Evrostata.

- Mogu da kažu da sam Šešeljev potrčko. Super, sve sam što kažete, vi ste pametni, a Srbija ima pet odsto rast u prvom kvartalu - dodao je Vučić.

Kako kaže, da bismo to imali, nije samo pitanje ko će da pobedi na izborima, već je važno da se svi uključe i da pokažu demokratski kapacitet zemlje i snagu zemlje koja dobro razume i koja je odgovorna.

Ilustrovao je to na primetu istorije Nemačke, koja je, kaže, iako je u prošlosti izgubila neke gradove i teritorije, postala najjači narod u Evropi.

- Jer su uvideli kad i kako odgovorno da se ponašaju. Zato molim Srbe, Bošnjake, Mađare, sve da se ponašamo odgovorno, da zemlju provučemo, da radimo sve više, da dižemo ekonomiju, da se ne nazivamo izdajnicima, ako nismo saglasni u određenoj stvari - rekao je Vučić.

- Boriću se snažnije nego što mislite i od onih koji govore da će lako nešto da reše - dodao je.

Mogući drugi talas korone na jesen dočekaćemo spremni Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su poslednji registrovani slučajevi zaraze koronavirusom sa lakim simptomima, ali da je potreban oprezan, te poručio da se više plaši novog talasa na jesen, koji ćemo, ističe, dočekati spremni. - Poslednji slučajevi su lakši simptomi, 70 odsto je Beograd, uglavnom estrada. Uz to, uopšte se ne uvećava broj pacijenata na respiratorima - rekao je Vučić. Na pitanje zašto moramo da testiramo toliko ljudi, znatno više od ostalih u regionu, odgovorio je da se slaže sa konstatacijom premijerke Ane Brnabić: "Zato što smo mi jedine poštene budale". - Najsmešnije mi je kada nam neko iz regiona soli pamet, a nemaju ni laboratoriju za PCR. Imate dve teritorije u regionu gde nemaju laboratorije za PCR testiranje.. Već testiraju onim brzim testovima, koji pokažu da ste negativni, a PCR, koji ide dublje, pokaže da ste pozitivni...A nama nešto prigovaraju. Onda ste nasmejete, i kažete - ok, vi ste 'korona free' - rekao je Vučić. Po pitanju izbora i izbornog dana, Vučić je rekao da je svima na prvom mestu da se čuva zdravlje ljudi, te da će na svakom biračkom mestu biti zaštitnih maski, i da ne vidi neke ozbiljnije probleme. - Mnogo se više plašim jeseni, od drugog talasa zaraze, ali ćemo to dočekati spremni, i kada je reč o lekarima, opremni, objektima, celokupnom zdravstvu. Dočekaćemo jesen spremni, ali ne verujem u strašne posledice, ali svakako da treba da budemo oprezni - istakao je Vučić.

Ako nisam govorio loše o onima koji su vodili kampanju protiv mene, neću ni o Dačiću

Predsednik Vučić rekao je da ne komentariše političke protivnike tokom kampanje, pa neće ni Dačića, sa kojim dugo sarađuje.

- Hvala mu za te loše reči, ali ne mislim da to o meni bilo šta loše govori. Nisam komentarisao ni mnoge druge, a još manje želje imam da komentarišem Dačića, sa kojim sam dugo radio. Ako nisam govorio loše ili ako nisam želeo da odgovaram na sve što su o meni ili mojoj porodici govorili oni koji su vodili brutalnu kampanju, ne želim ni na ovo da se osvrćem - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da bi zamolio Dačića da kaže ko postavlja pitanja.

Dodao je da Dačić, ako hoće u vladu sa SNS, hoće, ako neće - neće, ali pitanje je, kaže, i ko će moći da učestvuje u formiranju vlade.

- Mi da 'pabirčimo' većinu - nećemo. Ili ćemo dobiti jasan mandat od naroda ili nećemo - rekao je Vučić.

Voleo bih da imamo još partnera u vladi

Predsednik Vučić izjavio je večeras da bi voleo da u narednoj vladi posle izbora 21. maja bude više partnera.

- Ja bih voleo da uvek imamo što širi konsenzus u društvu i da imamo još partnera - rekao je Vučić, upitan da li je došlo vreme da Srbija dobije jednopartijsku vladu, bez koalicionih partnera i da SPS ode u opoziciju.

Vučić se saglasio sa opaskom da deo međunarodne zajednice i stranaca nesumnjivo voli da postoji više koalicionih partnera, jer u tom slučaju mogu "kao lutke na koncu da povlače političke igrače i rade šta hoće", ali je istakao da je zato važna podrška građana.

- Zato sam uvek tražio podršku naroda da imamo apsolutnu većinu, ako nemamo, da vladamo pod ucenama, to ne dolazi u obzir - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije i SNS rekao je da su naprednjaci vodili kampanju čistu kao suza, bez ijednog negativnog spota i reklame, da nikome nisu dirali u porodicu, nisu govorili o tome šta je ko radio u prošlosti.

- Najbolji stručnjaci u Srbiji i ovom delu Evrope su nam vode kampanju i rekli su - Vučić ima najbolje ocene, ubacićemo mlade ljude kojima ne mogu ništa loše da kažu, uparićemo te dve stvari i pobedićemo na izborima - rekao je Vučić i dodao da misli da ta strategija za sada daje rezultate.

Nemali broj ministara biće promenjen Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će nemali broj ministara biti promenjen u narednoj vladi, posle izbora 21. juna, kao i da su potrebne promene u SNS i podmlađivanje stranke. Vučić je odbacio navode da će SNS biti u problemu kada on ode sa čela partije. Odgovarajući na konstataciju da SNS ne bi ostvarila dobar rezultat na izborima da on nije predsednik stranke, Vučić je rekao da SNS ozbiljno pristupa kampanji, jedina radi istraživanja, krizne i fokus grupe, da su utvrdili da kao predsednik stranke ima najbolje ocene, kao i da u kampanju treba ubaciti mlade ljude. - Naši ljudi su doneli odluku da idemo sa velikim podmlađivanjem jer ljudi nemaju poverenja u neke ljude na lokalu, nemaju poverenja u deo ljudi, zato se u kampanji ide sa ljudima koji imaju dobre ocene - rekao je Vučić. Upitan da li će SNS biti u problemu kada on više ne bude predsednik stranke, Vučić je odgovorio odrečno, navodeći da je stranka uradila velike stvari za zemlju, iako, kada je partija na vlasti, samo negativne stvari izlaze na video. - Urađene su velike stvari, od fiskalne konsolidacije, izgradnje puteva, infrastrukture, bolnica, sportske i verske infrastrukture, u poslednih sto godina, koliko se gradi Hram svetog Save, mi smo 70 odsto te izgradnje platili - rekao je Vučić. To, su, kaže, suštinski rezultati rada SNS. Dodaje da ima bahatih pojedinaca, da je ne mali broj puta čuo da se funkcioneri, bez osnove, pozivaju na njega kako bi nešto dobili, te da je zato potrebno podmlađivanje stranke i promene u vladi. - Nemali broj ministara će biti promenjen - rekao je Vučić. Istakao je da je suština da se čuva stabilnost, da Srbija postane ekonomski naprednija i da mladi ljudi budu zadovoljni.

U parlament će ući više stranaka, ali, kaže, znatno manje nego što ih je bilo ranije.

On je rekao da je mislio da će mnogo više lista ući u parlament, ali da mu se sada čini da ipak neće, jer, kako kaže, neki od njih ne žele time da se profesionalno bave.

Ponovio je da pada podrška stranakama kojih sada ima više u medijima, jer ih, navodi, ljude vide i čuju i jasno im je da nemaju plan i politiku.

Biće više stranaka u parlamentu, ali sa manjim brojevima nego pre mesec dana. Na terenu nigde nema nikog. SNS je samo u Vojvodini imao 480 štandova, a svi ostali nisu imali ukupno 40 - primetio je Vučić.

Plašim se da rešenja za Kosovo nema

Plašim se da zamrznuti konflikt nije rešenje, ali se plašim i da rešenja za Kosovo nema, rekao je večeras Aleksandar Vučić.

- Kada krenemo u razgovore, verovatno će reći: hajde da pričamo o sporazumima koji su potpisani i o njihovoj implementaciji - rekao je Vučić.

Ne stidim se toga i ne plašim se, dodao je predsednik Vučić.

- Kažu - mi smo veliki rodoljubi i nećemo da izadamo, ali stvari su mnogo ozbiljnije i teže nego što želimo da ih predstavimo - naveo je Vučić i istakao da taj problem ne može lako da se reši, a naročito ne tako kako kažu oni iz beogradskih kafića da će biti lako.

- Kada to kažu da će biti lako, to je uvreda za istoriju i sve naše poginule koji su branili Kosovo i Srbiju - naglasio je Vučić.

Dodaje da nije ni od koga dobio ni ideju kako bi to trebalo da izgleda.

Upitan ko je bolji posrednik u rešavanju pitanja KiM, Vučić je rekao da će svakako i jedni i drugi da traže nezavisnost Kosova, kao i da za nas moraju da budu kredibilni partneri i Evropa, SAD, Rusija i Kina.

Suviše smo mali da bi mogli uvek da govorimo sve što mislimo i znamo, dodao je Vučić.

Ističe da je sigurno da ima više iskustva i saznanja nego najveći broj ljudi po pitanju KiM, ali da o tome ne može da govori kako ne bi ugrožavao budućnost zemlje.

Predsednik kaže da ima jedna poslovica u selu kod njegovog oca: Zmiju glavi ispod nje se vadi i dodaje da je to suština cele stvari.

Odnosi s Hrvatskom su dobri, kad su na pragmatičnim i racionalnim osnovama

Naši odnosi sa Hrvatskom su dobri kad su na pragmatičnim i racionalnim osnovama, kaže predsednik Aleksandar Vučić.

On primećuje da u hrvatskoj javnosti, medijima postoji "neki laki oblik mržnje", zato što po prvi put Srbija značajno, snažnije I brze ekonomski raste od Hrvatske.

Vučić je rekao da je čitao njihove analize svega onoga što je govorio juče.

- Ne mogu da kažu da sam ih uvredio, bio nepristojan, ne mogu da kažu da sam govorio nešto protiv Evrope, jer bi to iskoristli da nas okrenu protiv ostalih članica EU. Onda vidite tu neku kompilaciju besmislica koje nemaju nikakvu konzisentnost, koherentnost, vidite neki lakši oblik mržnje - objasnio je on.

Vučić je kazao da je suština da je Srbija danas mnogo uspešnija nego što je bila pre deset godina I to u svakoj sferi društvenog života, nije više džak za udaranje kako ekonomski, tako ni politički.

Hrvatska je, prema njegovim rečima, uvek bila bogatija od Srbije, I kada je bila država I na teritorijama bivše Jugoslavije.

- Prvi pit Srbija značajno, snažnije I brze raste od Hrvatske. Ja se time ponosim i nikoga ne vređam. To je jedina dozvoljena utakmica između država, uz svu saradnju - objasnio je on.

Kazao je da Srbija uvek pruža ruku što se tiče izgradnje pruga, puteva, prelaza.

Međutim, ukazao je da je uvek kada je Srbija predlagala nešto, iz Zagreba došao odgovor da nisu za istočne izlaznice.

Vučić je naglasio da Srbija jeste za svoje zapadne izlaznice, i podsetio da je uređeno 22 kilometara do Batrovaca, koji su bili mnogo loši, i taj deo autoputa sada izgleda bolje nego kada uđete u EU.

Kazao je da želi Hrvatskoj sve najbolje i dodao da nije potresen kampanjom u toj zemlji, ali razmišlja kako bi bilo da se kampanja vodi protiv njihovih politicara svakog dana, bez prekida u najtiražnijim medijima.

Upitao je i kako je moguće da u 15 gradova Hrvatske postoji ulica Mileta Budaka i da svi ćute na to.

- Ne želim da bilo kog trenutka ugrozim naše odnose, koji su dobri kada su postavljeni na pragmatičnim osnovama - objasnio je on.

Vučić je rekao da mu je najteže od kada je na vlasti, pored hajke na decu, bila poseta Vrginmostu, sa hrvatskim Srbima.

- Bilo je užasno. Bilo je tako oranizovano. Mogao bih knjigu da napišem o pitanjima i gde sam sve zaustavljen. Državni sam čovek I znam šta rade službe. Da ne pričam kako je u jednom selu pored Vrginmosta jedan Srbin mislio da je bezbedan kada spusti roletne i priča sa mnom. Pre toga oni su postavili bubice u njegovoj kući - kazao je Vučić.

Rekao je da je u Srebrenici bilo drugačije, a što se odgovornosti tiče - lakše.

- U Srebrenici sam video nešto drugo, kako se ljudi i kojom brzinom uplaše. Kada sam ušao već sa leve strane video sam šefa protokola vlade, pošto sam bio premijer, kako se uplašio i kako su ga pritiskali da ga uvuku do tog prva dela Mezarija gde su bili najekstremniji. Kada sam položio cvet kao signal, znak poštovanja, bili su oko mene Filip Vujanović i drugi stranci. Kako sam krenuo i sa razlomljenih brda krenuo je poklič "Alahu akbar", krenule su da lete flaše i ciple. Zaustavio sam se i pitao "zašto to radite?. Onda su se neki zaletali, pa nogom u rame" - prepričao je.

Kaže da je obezbeđenju rekao da ne saginju glavu šta god da bude.

- Ja nisam hteo da sagnem glavu kako god da krenu kamenice. Hteo sam i fizički da sačuvamo ponos svog naroda i zemlje - dodao je on.

Vučić je kazao da se nada dobrim odnosima sa Bošnjacima, jer od odnosa sa Bošnjacima i Albancima zavisi mir na Balkanu.

Spremni smo na dokapitalizaciju Er Srbije Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je Srbija spremna da izvrši dokapitalizaciju Er Srbije, sa ciljem da naša avio kompanija bude još snažnija. Vučić je najavio da će prekosutra imati razgovor sa partnerima iz Emirata. - Od utorka će biti poznati dalji potezi. Tražićemo da oni daju deo para za protekla četiri meseca. Četiri meseca, jer još uvek ne može da se leti kao ranije. Mi smo spremni da uđemo u Er Srbiju sa našim novcem, spremni da izvršimo dokapitalizaciju, ali nećemo odustati od dalje izgradnje kompanije - naglasio je. Vučić je rekao da će Srbija imati većinu u kompaniji i da će ona biti snažnija nego danas. Rekao je da se pokazalo koliko je važno da postoji snažan nacionalni aviooperater.

Sve sam sto puta preračunao, znam šta govorim o ekonomiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Crna Gora ranije imala za 160 evra veću prosečnu platu nego u Srbiji, ali da je obećao da ćemo ih stići i da smo ih i stigli.

- Tako isto kažem da ćemo imati i platu od 900 evra do kraja 2025. godine - istakao je Vučić.

Dodaje da će plata biti u to vreme možda 880 evra ili 920 evra, ali će svakako biti oko 900 evra i da to kaže zato što je to preračunao sto puta pre nego što je to izneo u javnost.

Vučić, takođe, ističe da mu nisu verovali ni kada je rekao da će prosečna plata u Srbiji dostići 500 evra i da su zato morali da mu se izvinjavaju zvog toga. Upitan na osnovu čega zasniva optimizam da ćemo jedini u Evropi možda biti u plusu po privrednom rastu ove godine, Vučić je rekao:

Na osnovu uvećanih javnih investicija, to jest investicija države Srbije. Imaćemo svakako problem ove godine ,ali bićemo najbolji, u to nema sumnje, po pitanju direktnih stranih investicija, mada značajno manje nego prosle godine".

Vučić kaže da ćemo imati problema sa izvozom zbog ova četiri meseca i da Nemci imaju problem sa automobilskom industrijom pošto naše kompanije dobrim delom za nju prave delove.

Nemiri su i sve se ljulja u Folksvagenu, napomenuo je Vučić i dodao da je važno da se oporavi nemačka autoindustrija.

Predsednik kaže da ne možemo da računamo na veće investicije i izvoz nego prošle godine, ali da možemo na veću potrošnu i da je zato država dala po 100 evra građanima i uvećala plate i penzije, kao i da očekuje značajno uvećanje drzavnih investicija u puteve i pruge.

- Takođe, želimo da pomognemo privatnom sektoru kroz garantne šeme sa komercijalnim bankama. Fond za razvoj je već doneo odluke za 45 miliona koje treba da da za uvećanje likvidnosti i solventnosti naših preduzeća. Imaćemo još akcije sa sa korporativnim obaveznicima da bismo osnažili i deo naših preduzeća poput Puteva Srbije ili EPS-a, ali i druge privatne kompanije koje žele da podstiču izvoz i ulažu u regionu - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da su ti mehanizmu već napravljeni i da je prve odluke NBS donela prehtodnih dana.

Upitan da li će biti rebalansa budžeta, Vučić je rekao je bi to mogao samo da bude pozitivan rebalanas.

Pomažemo više nego ikad srpske institucije u Crnoj Gori i Republici Srpskoj Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da Srbija skoro u potpunosti finansira srpske institucije u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Vučić je rekao i da je pre 10 dana Srbija uplatila dodatnih 1. 640. 000 za srpske institucije, a za izgradnju Srpske kuće platila je 3,5 miliona evra. - Andrija Mandić je bio fer i rekao da od kralja Aleksandra niko toliko nije ulagao u srspki narod u Crnoj Gori - rekao je Vučić. Ne treba smetnuti sa uma, kaže, ni pomoć Republici Srpskoj.

Fudbalske uspehe gledam i kroz brojke na papiru

Predsednik Vučić rekao je večeras da, za razliku od doba kada je bio mlad, sada sportske uspehe "gleda" kroz brojke na papiru.

On je ukazao da zna i da pozove sportske klubove da plate dugove za struju i porez.

Rekao je da postoji problem i sa delom PDV-a koji država ne naplati od ugostitelja.