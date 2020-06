'HIT TVIT' I PET PREDLOGA! Predlog broj 1 'Feniks iz Požege' privukao je najveću pažnju ove nedelje

U studiju TV Pink večeras su bili Gordana Čomić iz Ujedinjene demokratske Srbije, Bogoljub Karić iz Pokreta snaga Srbije i Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Čomić je istakla da ima mnogo novih ljudi na listi i da su se oni "sabrali i ujedinili" oko oživljavanje ideje evropske Srbije, oko pokušaja promene narativa u društvu, da bude obraćanja običnim, pristojnim ljudima.

-Hoćemo, ne da se bavimo jedni drugima na političkoj sceni, već da govorimo o Evropi, vladavini prava, o slobodama , o svemu onome što tišti ljude - rekla je Čomić.

Naglasila je da ima mnogo novih ljudi na listi UDS.

-Smatramo da je neophodno govoriti dobre vesti o evropskoj Srbiji - istakla je ona i rekla da se nadaju prelasku cenzusa.

-Mi smo u politici kao koalicija, kao izborna lista UDS nepuna tri meseca - rekla je ona, dodajući da se svi oni bore za glasove da bi ušli u parlament.

-Naša poruka je ako hoćete na ulice, možete iz Skupštine, ali sa ulice ne možete u Skupštinu. Na ovoj listi je mnogo ljudi koji su dovoljno vremena proveli na ulici i dovopljno novih ljudi koji treba da budu 'sveža krc' za evropske poslove - istakla je ona.

Karić je istakao da Srbija do danas nije imala lidere sa harizmom i talentom da pokrene Srbiju.

-Prezadovoljan sam kada vidim kako ljudi vide Srbiju danas. Mi smo ravnopravan partner sada sa Nemačkom, Francuskom, Kinom - naglasio je on.

Kako ističe, ako ljudi žele dobro Srbiji treba da budu na strani politike kakvu vodi Aleksandar Vučić.

Šešelj je rekao da bi za SRS bio uspeh da budu najveća opoziciona stranka u Skupštini.

-Mi smo opozicija režimu, ali nismo Srbiji - naglasio je on.

Predlog broj 1 - Feniks iz Požege

Karić je, govoreći o otvaranju fabrike "Budimka", rekao da je veoma srećan i prisetio se da je pre 16 godina posetio "Budnimku" i da su tamo bili lanci i katanci.

-Ovo je jedna primer od hiljade fabrika i banaka koje je DOS-ovksa vlada zatvorila, hiljade ljudi su ostali bez posla - podsetio je on.

-Trebalo je da prođe 16 godina i da dođe predsednik Vučić da se obnovi ta fabrika - istakao je on i podsetio koliko je "Budimka" značila za našu zemlju.

Čomić je rekla da je sklonija da bude dijaloga o našem ekonomskom razvoju.

-Isto kao u pandemiji što smo zvali stručnjake i slušali ih, tako treba da bude i za ekonomiju - smatra ona.

Kako kaže, ljudi treba da dobiju posao i da se sa tim slaže.

-Krajnje vreme je da Srbija pozove struku i da je posluša, da ne bi bilo '2020. je trebalo ovo ili ono da uradimo' - naglasila je Čomić.

Šešelj kaže da na državnom nivou treba da postoji kampanja "Kupujmo srpsko".

-Bar ove godine treba da letujemo u Srbiji, treba da se ljudi navedu da zrelije razmišljaju, treba potpuno da se slomi kičma uvozničkom lobiju - smatra on.

Predlog broj 2 - Demokrate i reforme koje traju

Čomić je govoreći o Demokratskoj stranci rekla je da nije etički da govori o trenutnim prilikama u toj stranci.

-Politika DS je ono što radi cela Srbija, mi smo 1990-tih rekli - Evropa mir, razvoj, Srbija na zapadu - istakla je ona.

2. Demokrate i reforme koje traju pic.twitter.com/UFWtmMcSfk — Hit Tvit (@hit_tvit) 14. јун 2020.

Šešelj je rekao da su radikali po ideološkom smislu radikalne demokrate.

-Što se današnje DS tiče, mislim da su oni u teškoj situaciji jer se oni nlaže u dužničkom ropstvu Dragana Đilasa - istakao je Šešelj.

Rekao je, koliko zna, za razliku od Tadića, Šutanovca...Lutovac nema nikakvu kriminalnu aferu.

-Za njega bi bilo najbolje da je DS promenila odluku i izašla na izbore - istakao je on.

Kako dodaje, Đilas misli da se novcem može sve i da je on sklon da upropašćava stranke.

-SRS je sačuvana, ona će se oporaviti, nas niko ne može uništiti - naglasio je Šešelj.

Šešelj najavio da će tražiti reviziju postupka u kojem ga je haški tribunal osudio za zločin protiv čovečnosti.

On je rekao da je prikupio potrebnu dokumentaciju i uveren je da će oboriti tu, kako je rekao, "sramnu presudu".

Takva presuda, prema njegovim rečima, nije mogla biti donesena bez obnove postupka, čime je, kako kaže, praksa tog tribunala prekršena.

Postupak je morao biti u žalbenom postupki vraćen na početak, što nije učinjeno, istakao je Šešelj.

-Vladavina prava je kritika sudskih presuda, ali sudije sude optuženom, a javnost sudi sudijama Svi pravnici u svetu su moj proces prikazali kao skandolazan - rekao je Šešelj u polemici sa Čomićevom.

Čomić je rekla da je branila Šešeljeva prava pred govornicom u Skupštini jer ne mogu čoveka da drže u pritvoru bez suđenja.

Ona je naglasila da je veoma privržena vladavini prava i da je Šešelj pravosnažno osuđen za zločine protiv čovečnosti, i istakla da to nije samo presuda njemu, već i Srbiji.

Karić je osvrćući se na komentar Gordane Čomić da presuda Šešelju ide na lice Srbije istakao da je to suđenje bilo velika borba.

-To je nepravedna prema celoj Srbiji i prema njemu - istakao je on.

-Njegova borba je borba za Srbiju - rekao je Karić.

Karić se osvrnuo na Demokratsku stranku i rekao je da mu je žao što ta stranka stalno ima procese deljenja.

-DS je imala šansu da učestvuje na izborima. Ne vidim kakva je korist bilo kakvog političara da bojkotuje izbore - rekao je Karić i čestitao Čomićevoj što se bori i da je mudar izbor što partija kojoj pripada izlazi na izbore, ali je naglasio da ne podržava tu stranku.

Predlog broj 3 - Senka sa Tašmajdana

Irena petrović, majka dečaka Vuka Ercega, koji je preminuo nakon šestogodišnje kome u kojoj je pao nakon udesa na Tašmajdanu oglasila se na Tviteru kriveći za tragični slučaj tadašnjeg gradonačelnika Dragana Đilasa i najavljujući da njena kampanja za traženje pravde tek počinje.

Šešelj je rekao da smatra Đilasa "najvećim mafijašem" i da se čudi što odavno nije u zatvoru.

-Za konkretan slučaj ne mogu da ga optužujem, jer ne znam činjenice - rekao je Šešelj kao i da shvata tragediju ove majke.

On je podsetio da je sud utvrdio objektivnu odgovornost grada, ali, kako je dodao, teško je utvrditi krivičnu odgovornost.

-Veliki broj ljudi je između konkretne odgovornosti i Đilasa, ja ne mogu za njega izvući krivičnu odgovornost, ali sma za to da se utvrdi, ako je moguće - rekao je Šešelj.

-Ne bih mogao da Đilasa optužujem, iako ga smatram najvećim monstrumom što se kriminala tiče - istakao je on.

Čomić je rekla da svaka majka koja izgubi dete "ima pravo i Boga da kune".

-Njen opis tragedije je paradigma žeđi za pravdom - ocenila je ona.

Ćomić je rekla da Đilasa poznaje jako dugo i da misli da on nije sposoban da pokaže bezosećajnost za ovakav slučaj.

Karić je rekao da se ovde vidi bol majke.

-Kada se ovakve stvari dešavaju, i nepozbati ljudi uskaču da pomognu. Vodim mnogo gradilišta i iako ima nadzora, nemoguće je da se izbegnu smrtni slučajevi - istakao je on.

Karić podseća da se ona žali na to da Đilas nije odreagovao kao čovek u momentu kada mu se ona obratila i kada se ta tragedija dogodila.

Predlog broj 4 - Kovid diplomatija

Crna Gora koja je zadržala zabranu ulaska građana Srbije zbog epidemije uputila je u Beograd pismo kojim je zatraženo objašnjenje kako je u Srbiji došlo do naglog pada broja zaraženih, a na to je reagovao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Karić je rekao da je sve to politika i da misli da će sve to da se reši do kraja juna.

Šešelj smatra da ni jedna provokativna izjava od strane Srbije nije stigla na crnogorsku adresu a da nije bila umesna.

-Zahvaljujući komunističkom režimu u Crnoj Gori decenijama je razvijana ustaška ideologija crnogorske nacije - rekao je Šešelj.

On podseća da su litije sada prepune i Srba i bivšig Crnogoraca.

-Obnovljena je srpska nacionalna svest i sve se više širi - smatra Šešelj i dodao je da će sledeći izbori u toj zemlji pokazati da je režim "izgoreo".

Čomić je rekla da što se tiče litija i spornog zakona o verskim zajednicama, da vlada Crne Gore ima problem i togovorna da ga reši.

Predlog broj 5 - Razglednica iz Hrvatske

Čomić je povodom transparenta hrvatskih navijača, a koji nosi poruku govora mržnje nad Srbima, rekla da želi da veruje da je stvarno i ozbiljna reakcija predsednika Zorana Milanovića koji je ovakav potez osudio, ali se zapitala zašto Plenković nije reagovao.

Kako je podsetila u HR idu izbori, ali da misli da to nije zbog izbora.

Šešelj je rekao da su nekada Hrvati bili jedan divan i plemenit narod.

-Međutim ti Hrvati su Čakavci i raspršili su se po svetu - istakao je on.

-Ovi što se sada nazivaju Hrvatima su delimično Slovenci i njih ne zanimaju Srbi i to su kajkavci, a ovi što govore štokavski - njih je katolička crkva ubedila da su Hrvati i odgojila ih u anti-srpskoj mržnji- istakao je Šešelj i rekao da ne treba da se ide u tu zemlju na more.

-Mi smo Srbi za njih šizmatici koje treba uništiti - rekao je Šešelj i dodao da je ta anti-srpska mržnja osnov savremene hrvatske državotvorne ideologije.

Karić je pokazao video sa tim kako mladi Hrvati igraju užičko kolo u sred Splita.

-Bio sam prošle nedelje u Dubrovniku i sve ovo što gledamo, svega toga ima, ali sad počinje kampanja i sada svi pokušavaju da profitiraju - rekao je Karić.

-Srbija danas sa našim predsednikom na čelu, pomirio nas je sa Hrvatskom i sa ostalim zemljama - rekao je Karić.

Glasovi gledalaca Dejan iz Vršca je glasao za predlog broj 1 Jelena iz Zrenjanina je glasala za predlog broj 1, zbog podsticaja privrede Gledalac Vlada je glasao za predlog broj 1 i prokomentarisao je predlog broj 3 i ponašanje Dragana Đilasa prema majci koja traži pravdu

Čomić je glasala za predlog broj 3, jer je njena priča, kako je ocenila simbol mnogih nepravdi.

Karić je glasao za predlog broj 1, naglasivši da 12 godina niko nije okrečio ni fasade, te da su imali šanse nešto da urade, a nisu.

-Danas je Srbija drugačija zahvaljujući predsedniku Vučiću - rekao je Karić, koji je apelovao na građane Srbije da zaborave na bojkot.

-Nije Aleksandar Vučić gurnuo pod tepih Kosovo kao svi prethodni vlastofršci u Srbiji, već ga je izvukao na sto - rekao je Karić.