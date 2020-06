ĐURIĆ: Beograd pregovarati sa svima, ali nema nametnutih rešenj

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da Beograd želi sa svima da razgovara o kosovskom pitanju, ali i istakao da niko ne može nametati rešenja i da Srbiju niko ne može naterati da prizna nezavisnost Kosova.

Đurić je rekao da će se Beograd potruditi da kasnije u toku meseca bude dobar domaćin specijalnom predstavniku EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku, koji danas stiže u Prištinu.

Kako navodi Đurić, Beograd će se truditi da bude bolji domaćin od Prištine što, kako dodaje, neće biti težak zadatak budući da se deo političara u Prišitni već izjasnio da ne želi da razgovara sa Lajčakom.

"Mi želimo sa svima da razgovaramo, jer mislimo da predstavimo svoje argumente svima i da ceo svet zna kakvom su teroru i pritis Đurić.

On je istakao da se na velika zvona pokrenulo srpsko lobiranje za kosovsko pitanje što se, kako kaže, vidi kroz odnos prema sagovornicima koji dolaze u Beograd, kroz to što je tim koji predvodi predsednik Srbije doveo do povlačenja 18 priznanja nezavisnosti KiM, kao i kroz to što je onemogućeno da Kosovo uđe u međunarodne institucije.