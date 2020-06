Grenel: Obustava kampanje povlačenja priznanja i zahteva za članstvo u međunarodnim organizacijama do sastanka u Vašingtonu 27. juna

"Sjajna vest! Od vlada Kosova i Srbije dobio sam obavezu da privremeno zaustavim kampanju uklanjanja i traženje međunarodnog članstva kako bismo se 27. juna sastali u Vašingtonu, u Beloj kući, radi razgovora o dijalogu", napisao je Grenel na svom Tviter nalogu.

On je dodao da će se, ukoliko strane ne budu zadovoljne razgovorima, stvari vratiti na pređašnje pozicije.

If either side is unsatisfied with the June 27 discussions then they will go back to the status quo after they leave Washington.

As we have consistently said, we must first make progress on growing the economies. This is the focus. I look forward to these discussions. (2/2) https://t.co/r5QLDuC1XI