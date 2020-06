Lađević za Pink: Zahvaljujući politici Srbije, danas je dosta država povuklo priznanje nezavisnoti takozvanog Kosova! (VIDEO)

Milan Lađević, glavni urednik Srpskog telegrafa rekao je za Pink kako je uveren da će specijalni izaslanik SAD za pitanje Kosova Ričard Grenel i Aleksadnar Vučić razgovarati na temu ekonomske saradnje koju Beograd ima sa južnom srpskom pokrajinom.

- Kod nas postoji deo javnosti koji jedva čeka da se desi nešto poput priznanja Kosova da bi se ostvrili na Aleksandra Vučića, tema razgovora neće biti to, prema našim saznanjima, već ekonomija i slobodan protok robe i ljudi - kaže Lađević.

Kako navodi, Srbija se nalazi u jednoj nezavidnoj situaciji kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine.

- Ova vlast je zatekla jedno stanje koje je bilo nepromenljivo za sve Zapadne države, a to je da je Kosovo nezavisno. Danas je dosta država povuklo priznanje nezavisnoti takozvanog Kosova. Našom politikom smo došli do poboljšanja odnosa sa američkom administracijom Donalda Trampa i to smeta Evropskoj uniji - rekao je Lađević.

Dragan Vujičić, novinar Večenjih novosti, rekao je za Pink da Evropka unija pokušava da posreduje u dijalogu Beograda i Prištine.

- Amerika je promenila spoljnu politiku prema Balkanu. Ta promena Trampove politike ogleda se i u njegovim rečima kada je rekao da Amerika odustaje od ''humanitarnih bombardovanja'' - kaže Vujičić.

Objašnjava kako je to značajna promena jedne ustaljene politike Amerike.

- Iako je Trampu sad popularnost pala, izvesno je da će se ona popraviti i da je on favorit na predstojećim predsedničkim izborima u SAD - rekao je Vujičić.