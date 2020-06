Dragomir J. Karić za belorusku nacionalnu televiziju: Srbija i Belorusija će uskoro dostići 500 miliona dolara robne razmene

Narodni poslanik Dragomir J. Karić, zamenik predsednika Pokret Snaga Srbije - BK, počasni predstavnik Beloruske trgovinsko-industrijske komore i počasni konzul Belorusije u Srbiji, dao je opsežan intervju za beloruski nacionalni televizijski kanal Belarus 1.

Karić je govorio o aktulenim temama sa posebnim osvrtom na mogućnost jačanja ekonomskih odnosa između Belorusije i Srbije. U prvom planu je bilo strateško partnerstvo koje su dve države godinama stvarale i koje je sada na izuzetnom nivou.

- Odnosi između naših zemalja su prirodni, jer je prijateljstvo beloruskog i srpskog naroda hiljadugodišnje. Mi smo Sloveni, isti su nam koreni. Preplitali su se istorijski i kulturni događaji kroz vekove. Bilo je i migracija naroda. A u vašoj zemlji se nalazi spomenik čuvenom srpskom generalu Simeonu Zoriću. Veze između naša dva naroda su veoma jake, iskrene i bratske. I uvek ih moramo negovati, a to danas činimo u oblastima kulture, sporta, kroz razmene različitih delegacija, a pre svega putem ekonomije.

Karić je govorio i o značajnoj ulozi predsednika Aleksandra Vučića i Aleksandra Lukašenka u produbljivanju bilateralne saradnje.

- Važno je naglasiti da su vaš predsednik Aleksandar Lukašenko i naš predsednik Aleksandar Vučić učinili mnogo da odnosi budu podignuti na najvišu lestvicu. Ali vratiću se malo u vreme Tita, koji je posetio Minsk 1955. godine. Tada smo vam dali tehnologiju za proizvodnju traktora. Danas ste najmoćniji u toj oblasti i proizvodite veoma savremene traktore. Od Tita, Slobodana Miloševića, Tomislava Nikolića pa do Aleksandra Vučića, svi su uvek podržavali vezu sa Belorusijom. Imali smo jedan prekid od 12 godina kada su kod nas na vlasti bile takozvane demokratske stranke koje su prekinule sve kontakte sa zemljama koje su nam najveći prijatelji - Belorusijom, Ukrajinom, Rusijom, Kazahstanom, Kinom. Ali, hvala Bogu, to nije dugo potrajalo. Vlast je promenjena 2012. godine kada je naša koalicija pobedila i ponovo smo obnovili prijateljske veze. Želim da naglasim da je tokom bombardovanja 1999. godine jedini predsednik koji je bio kod nas i podržavao nas u najtežim vremenima bio predsednik Belorusije Lukašenko. Naš narod to nikada neće zaboraviti. Danas su odnosi između predsednika Vučića i Lukašenka, mogu slobodno reći, bratski. Naš predsednik je rekao predsedniku Lukašenko kada je poslednji put posetio Srbiju: "Želim da učim od vas. Ima šta da se nauči od Belorusa".

Jedno od pitanja je bilo u kom pravcu se dalje može razvijati saradnja i na kojim stubovima će ona da počiva. Dragomir J. Karić je istakao da se Srbija može pohvaliti brojnim visokokvalitetnim proizvodima, ne samo u oblasti poljoprivrede, koje može plasirati na belorusko tržište.

- Nažalost, ekonomski odnosi ne prate uspeh političkih odnosa, a oni trebaju biti vrhunac dobrih političkih odnosa. Postoji cilj da do 2025. godine razmena dostigne 500 miliona dolara. Siguran sam da ćemo u tome. Želim da naglasim još jednu stvar. Mnoge naše kompanije posluju preko drugih zemalja poput Rusije, Kipra, Švajcarske, a mnoge vaše kompanije nam isporučuju robu preko Mađarske ili, recimo, Bugarske. Ni Belstat ni Zavod za statistiku Srbije ne mogu to da upišu kao vašu trgovinu sa nama ili našu trgovinu sa vama. Ali postoje i direktni poslovi u trgovini, uslugama, građevinarstvu. Imamo 30 kompanija koje rade u oblasti građevinarstva u Belorusiji, i oko 15 zajedničkih kompanija koje su stvorene. Dakle, postoje velike mogućnosti. Postoje dve zajedničke kompanije za proizvodnju traktora i autobusa. U Novom Sadu i u Kragujevcu se sklapaju vaši autobusi. Ali sve to nije dovoljno. Može se mnogo više pre svega u oblasti poljoprivrede. Posebno treba obratiti pažnju na oblast visokih tehnologija. Vi ste prvaci u tome - rekao je Karić.

Bliskost između dve države se ogleda i u tome da se do sada pobratimilo čak 16 gradova!

- Kao počasni konzul Belorusije i predstavnik Beloruske trgovinsko-industrijske komore u Srbiji podržavam sve ove veze. Što se tiče industrije trudim se da stvorimo što više zajedničkih fabrika. U protokolima je navedeno da ove godine treba da formiramo Belorusku trgovinsku kuću ovde i Srpsku trgovinsku kuću kod vas. Vi ste praktično odradili svoj deo, a sada je na našem Ministarstvu privrede da donese odluku i da izda naredbu da se to brzo uradi. Dakle, pred nama je svetla budućnost - naglasio je Dragomir J. Karić.