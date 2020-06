Milivojević za Pink: Režim u Crnoj Gori ide do kraja da slomi otpor Srpske pravoslavne crkve (VIDEO)

Zoran Milivojević, karijerni diplomata, govoreći o stanju i događajima u Crnoj Gori, rekao je da se dogodilo ono što je bilo najavljivano i što se, na neki način, očekivalo.

- Posle korone i sa nastavkom litija, režim ide do kraja u pokušaju da slomi otpor Srpske pravoslavne crkve. U stvari da istraje na konceptu koji je zamišljen, a to je sprovođenje zakona o položaju verskih zajednica. Suština je u tome da se pre izbora na neki način to reši – rekao je Milivojević za Novo jutro TV Pink.

Milivojević kaže da to pokazuje i slabost crnogorskog režima i nemogućnost da se to na drugi način reši.

- Ja mislim da se na ovaj način približavamo scenariju da će gospodin Milo Đukanović i njegov režim pokušati da isposluje pozitivan ishod izbora i svoj neki kontinuitet silom i pokušajem da preko straha i metoda koje nemaju veze ni sa demokratskim institucijama ni sa ljudskim pravima isposluje dobar ishod izbora – smatra Milivojević.

On kaže da podrška spolja opada jer su činjenice neumoljive, da se jasno vidi otpor vlasti režimu.

- Ja mislim da se ozbiljno vidi da DPS ne samo da nema većinu, već ne kontroliše situaciju u sopstvenoj državi – ocenio je Milivojević.

Zlatko Lutovac, dr ekonomskih nauka, osvrnuo se na hapšenja sveštenstva u Crnoj Gori rekavši da režim u Crnoj Gori pokazuje nervozu.

- To znači da gubi podršku u narodu i, što je od ključne važnosti, gubi podršku od određenih centara moći – kazao je Lutovac.

Kako dodaje, to što se dešava u Crnoj Gori nema veze ni sa Srbijom ni sa Rusijom.

- U Crnoj Gori su ugrožena elementarna ljudska prava. Prava na rad, na slobodu, na jezik. Svi mogući evropski postulati su u Crnoj Gori ugroženi. Verujem da će međunarodna zajednica reagovati – naveo je Lutovac.

Saša Adamović, istoričar, rekao je da je istorijska Crna Gora bila srpska država koju je stvorio jedan deo srpskog naroda boreći se i braneći se od turske ekspanzije.

- Sada vi imate drugačiju situaciju, imate nešto što nosi to staro, drevno ime, a tim imenom smo se ponosili svi, imate nešto sasvim drugo, što više nije Crna Gora već mnogo više liči na crvenu Hrvatsku – ocenio je Adamović.