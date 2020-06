"Veliko hvala mom prijatelju!" PREDSEDNIK JERMENIJE zahvalio se na tviteru PREDSEDNIKU VUČIĆU na pomoći u borbi protiv KOVID-19 (FOTO+VIDEO)

Predsednik Jermenije Armen Sarkisijan objavio je na zvaničnom tviter nalogu da su stigli paketi koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao toj zemlji kao pomoć u borbi protiv koronavirusa.

Predsednici Srbije Aleksandar Vučić i Jermenije Armen Sarkisjan razgovarali su danas, a nakon toga avion sa medicinskom pomoći u borbi protiv koronavirusa sleteo je u tu zemlju.

"Veliko hvala mom prijatelju @avucic. Big thanks to my friend @avucic .Dobili smo medicinsku opremu i zalihe iz Srbije #COVID19.", napisao je Armen Sarkisijan.

Big thanks to my friend @avucic .

We have received medical equipment and supplies from Serbia to fight #COVID19. 🇦🇲🇷🇸 pic.twitter.com/GAdZox4skc — ՀՀ նախագահ | President of the Republic of Armenia (@Arm_President) 19. јун 2020.

Jermeni su se čak na Tvitteru na srpskom jeziku zahvalili Srbiji.

"Hvala braćo Srbi", stoji u zahvalnici!