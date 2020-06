GRUBJEŠIĆ ZA PINK: Tačijeva i Veseljijeva ratna prošlost i zločini su dokumentovani

Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku komentarišući optužnicu protiv Hašima Tačija kaže da je ovo presedan.

Grubješić je rekla da se nije desilo ranije da optužnica koja je napisana 24. aprila bude objavljena 24. juna.

- Ali optužnica nije podignuta, poslata je na Kosovo na razmatranje i u narednih šest meseci, ukoliko se svi dokazi prikupe, Specijalizovano tužilaštvo će podići optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija i još nekih drugih čija imena nisu objavljena – rekla je Grubješić u emisiji Pravac autora i voditelja Jovana Palavestre.

Grubješić je navela da je u ovoj priči nesporna i OVK i ratna prošlost i Tačija i Veseljija, kao i njihovi zločini prema civilima.

- To je sve dokumentovano, sve to stoji, to je nesporno. Ono što je sve nas iznenadilo je tajming, odnosno trenutak u kome se to dešava. Ko je birao trenutak da se to desi danas, da se na neki način spreči Hašim Tači da ode u Vašington i da se proba da se nastavi prekinuti dijalog između Beograda i Prištine – upitala je Grubješić.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost smatra da je objavljivanje postojanja optužnice protiv Tačija bio momenat pravno-tehničke prirode i da je ona sada objavljena ne toliko zbog politike, koliko zbog toga što su profesionalci koji se time bave sada završili određenu fazu svog posla.

Rajić kaže da novi Tribunal treba da razjasni sve ono što nisu zaključeni procesi iz prošlosti.

- Za razliku od srpskih lidera, koji su svi osuđeni devedesetih godina u Hagu, od albanskih lidera nije niko. Tu postoji velika nesrazmernost, a nije ni blizu takva situacija bila kada je reč o ratu na Kosovu i Metohiji, da bi se tako nešto moglo podvući i reći da su Srbi loši momci, a Albanci žrtve – naveo je Rajić.