Veoma je neuobičajeno to što Sud u Hagu, za ratne zločine nad Srbima na Kim, tereti Hašima Tačija i Kadrija Veseljija. To pokazuje jasno izražen stav koji EU ima prema predsedniku SAD Donaldu Trampu.

- Kad pogledate da je glavni tužilac Specijalnog suda u Hagu Amerikanac Smit, koji je vrlo iskusan, mislim da oni imaju, i na osnovu izjave portparola suda u Hagu, dosta jak slučaj - kaže Čović.

Kako je naveo, on veruje da su određene evropske zemlje vršile pritisak da se ova optužnica objavi u javnosti.

- U to su umešani i delovi američke duboke države. Ovo je na prvi pogled usmereno protiv Trampa i Trampove administracije, kako bi se pokazalo kako su njegova administracija i sav njegov rad jalovi i tromi - ukazao je Čović.

Prema njegovim rečima, Srbija prvi put tokom tridesetogodišnjeg perioda ima korist od postupaka američke duboke države.

- Oni to nisu uradili zbog nas, nego zbog sebe. Sada je potpuno jasno je to da Evropska unija, Nemačka i Francuska direktno rade protiv Trampa - naglasio je on i dodao da se postavlja pitanje na koji način će se u narednom periodu nastaviti dijalog Beograda i Prištine.