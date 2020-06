Branko Radun, politički analitičar, rekao je za Pink da se u političkim dešavanjima na u regionu preklapaju brojni međunarodni interesi političkih elita.

- Unutar te američke elite imamo predsedničke izbore gde Donald Tramp želi da dobije drugi mandat, a sa druge strane su oni koji ne žele da Donald Tramp ne dobije drugi mandat - kaže Radun.

On je dodao da se podizanje optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija tumači kao opstrukcija inicijative Bele kuće da se dođe do, kako kaže, pomaka u dijalogu Beograda i Prištine.

- To što se dešava na Kosovu je u funkciji američke predizborne kampanje. Slučaj koji postoji protiv Tačija je i do sada bio jak, ali tajming govori mnogo. Oni imaju za njih godinama materijale i dokaze - kaže Radun.

Kako je on rekao, SAD kontroliše Haški tribunal.

- Postoji jedna politička pozadina. Svet je tako ustrojen, da politički centri moći utiču i na Ujedinjene nacije i na sudove poput Haga. Jako bitno za nas je da se pokreće proces i optužnica, i istina o sprskim stradnajima postaje aktuelna. Dobijamo istinu i pravdu o zločinima nad Srbima - naveo je Radun.

Jasmina Andrić, urednica časopisa ''Odbrana i bezbednost'', prokomentarisala je za Pink da Hašim Tači i Kadri Veselji imaju retoriku koja je zastarela.

- To je stara priča o ''Velikoj Albaniji'' i pretenzijama kosovskih Albanaca na delove srpske teritorije koje do sada josš uvek nisu prisvojili - kaže Andrić.

Objasnila je kako ne veruje da će doći do pobune albanskog življa u južnoj srpskoj pokrajini.

- Mi možemo da spekulišemo o tome, i mislim da znam odakle dolazi ta informacije. Naime, Veselji je jednom prilikom rekao da on podržava diplomatske pregovore, ali ukoliko dođe do toga, da će vrlo rado on ratovari protiv Srbije ponovo - rekla je Andić i dodala da nikakav vid pobune nije izvestan na Kosmetu.