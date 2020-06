Vučić: Dijalog mora da se nastavi uprkos Tačijevoj optužnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za briselski portal Politico.eu da dijalog sa Prištinom mora da se nastavi, uprkos optužnicama za ratne zločine protiv Hašima Tačija.

Vucić je u intervjuu koji je dao juče tokom boravka u Briselu, gde je imao sastanke sa liderima EU, rekao da ne želi da komentariše samu optužnicu Specijalnog suda protiv Tačija.

Ali je jasno kazao da želi pokretanje dijaloga uz posredovanje EU o odnosima Beograda i Prištine, koji je u zastoju više od godinu dana.EU je, podseća Politiko, signalizirala da namerava da restartuje dijalog u julu.

-Ne želimo da potpaljujemo još više politicke ili fizičke sukobe između Srba i Albanaca a to je i najbolji način da zašittimo sigurnost i bezbednost Srba koji žive na Kosovu - rekao je Vučić na pitanje o optužnici protiv Tačija.

On je rekao da Beograd treba da nastavi proces dijaloga sa bilo kim koga albanska strana izabere za svog predstavnika.

-Mora da se nastavi. U protivnom, šta bi moglo da se desi? Šta bi bila perspektiva čitavog regiona? - zapitao je Vučić.

Na pitanje da li će se sastati sa Tačijem ako on bude uključen u razgovore, Vučić je rekao: "To ne zavisi od mene. Uvek mogu da kažem da neću da razgovaram sa nekim ko je optužen za ratne zločine, ali nisam ja taj, to će izabrati albanski lideri, to zavisi od njihovog naroda".

Kada je reč o evropskim integracijama, Vučić je rekao da je njegov cilj da Srbija postane članica EU 2026. a da razgovore završi 2024. godine.

Na pitanje da li ima ikakve sumnje u cilj članstva u EU i da li bi umesto pridruživanja možda radije birao bliskost sa EU, Vučić je odgovorio:"Istinu da kažem, mi bi želeli da postanemo članica kluba".