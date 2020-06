Predsednik Vučić se oprostio od Ilije Petkovića: SRBIJA JE IZGUBILA JOŠ JEDNU FUDBALSKU LEGENDU! (FOTO)

View this post on Instagram

Србија је изгубила још једну фудбалску легенду чије ће играчко и тренерско умеће остати упамћено у аналима нашег спорта. Његова богата каријера прославила га је на европској и светској фудбалској сцени, а бравуре на терену уносиле одушевљење међу навијаче. Илија је био одан промоцији фудбалског спорта, а кроз његово вођство и усмеравање прошле су генерације младих и талентованих фудбалера. Србија, његов ОФК Београд и Фудбалски савез Београда чији је председник био, као и сви навијачи и поштоваоци, памтиће га као изузетног играча и стручњака.