VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Najnoviji napad na predsednika Vučića je nastavak najstrašnije kampanje mržnje (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer" Dragan J. Vučićević govoreći o poslednjem napadu na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu putem društvene mreže Instagram, ocenio je da je to nastavak najstrašnije kampanje mržnje.

On je podsetio i na ono što se dogodilo preksinoć u Novom Pazaru, kada su pojedinci zviždali premijerki Brnabić i ministru Lončaru i naglasio da to nema veze sa brigom za nečije zdravlje nego da je to "najprljavija politička kampanja".

- Ono što smo prekisnoć videli u Novom Pazaru je čista politika - rekao je za Pink Vučićević.

Vučićević je rekao da je predsednik u jučerašnjem intervjuu rekao da mu neko kaže šta to od opereme fali u bolnici u Novom Pazaru i napomenu da je prošlo 24 sata od tad i da se niko nije javio.

- Čekamo 24 sata odgovore od tih hejtera što su izigravali grupu nezadovoljnih građana, a zapravo su politički aktivisti Sulejmana Ugljanina i drugih ekstremista iz Novog Pazara - rekao je on i dodao da niko ništa nije odgovorio jer svega ima u Novom Pazaru.

- Ta bolnica izgleda bolje od većine bolnica u Srbiji, izgleda bolje od bolnica u Beogradu. Ta bolnica izgleda bolje od svake bolnice u BiH - naglasio je Vučićević.

Naglašava da uopšte nije priča o tome da li nekom nešto tamo fali, već da su "oni pokušali prekjuče u Novom Pazaru da naprave politizaciju korone, da profitiraju na koroni i lažnoj priči o tome da je neko nekog pustio da umire".

- Pokvareno su uzeli Novi Pazar jer je to višenacionalna sredina, pokušavajući da unesu razdor između Srba i Bošnjaka - rekao je Vučićević.

Naglašava da su u Domu zdravlja Novi Pazar i u bolnici u tom gradu zaposleno ukupno 1.300 lekara i medicinskih tehničara.

- Svaki čovek mora da dobije apsolutnu i maksimalnu pomoć u Srbiji i to nije sporno ni jednog trenutka. Ovi dušebrižnici iz Sarajeva uglavnom bošnjački političari pokušavaju da skupe najjeftinije i najbednije političke poene nekom kritikom na račun Srbije - kaže on.

Podseća da je na izborima koji su održani pre dve nedelje apsolutnu većinu odnela lista "Aleksandar Vučić-Za našu decu" sa kojom je u koaliciji Rasim Ljajić i ocenio da je odlično to što je juče predsednik Vučić rekao da neće dozvoliti da bilo ko zloupotrebljava koronu u pokušaju da destabilizuje Srbiju i da izazove međunacionalni haos u Novom Pazaru.