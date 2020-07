ĐILASOV POTRČKO optužio Vučića i za Novakov turnir, iako je njegova televizija bila sponzor!

Potrčko Dragana Đilasa voditelj Ivan Ivanović okrivio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića za pojavu koronu virusa

Ivanović je u objavi na Tviteru prozvao predsednika Vučića i za turnir koji je organizovao Novak Đoković.Novak Đoković.

O kakvom je licemerju je reč pokazuje i podatak da je televizija za koju radi Ivanović bila sponzor tog turnira.

- Svi u iščekivanju njegovih mera. A zbog njega nam mere i trebaju. ON je odgvooran za ovu situaciju. za laž da je bezbedno, da može derbi, tenis, izbori pre svega. Sada kada mu više ne trebate, sada idemo strogo. ON je glavni i ON je odgovoran. Zapamtite to dobro - napisao je Ivanović.