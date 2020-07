KAJTEZ ZA PINK: Za obaveštajne službe nekih zemalja u regionu zajedničko je antisrpstvo (VIDEO)

Prof. dr Ilija Kajtez, sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, govoreći o radu stranih službi u Srbiji rekao je da su se oni koji su do juče bili u našoj zajedničkoj državi potpuno stavili u službu stranih obaveštajnih službi.

Kajtez je to rekao komentarišući vest da obaveštajci BiH nameravaju da plasiranjem lažnih informacija optuže Srbiju da zajedno sa Rusijom priprema akcije destabilizacije regiona.

- Oni su podizvođači radova stranih obaveštajnih službi zbog toga što poznaju teren, ljude, imaju kontakte koji su jako važni i potrebni za dobro delovanje obaveštajni službi. Međutim, ono što je zajedničko za obaveštajne službe Hrvatske, Federacije BiH i Crne Gore i Severne Makedonije, nažalost, jesu zajedničke matrice i paradigme koje, a to su antisrpstvo i protiv Rusije - izjavio je Kajtez za Novo jutro TV Pink.

Kajtez je rekao da se oni nalaze na istom zadatku i dodao da je ovde veoma aktivna britanska obaveštajna služba MI6.

- Posle toga, iza nje su CIA i obaveštajne službe Nemačke. Oni se nalaze na istom zadatku i podelili su svoje poslove... Uvek se to pojavljuje kada Srbija napravi pozitivne pomake i kada nam politička situacija krene na bolje - rekao je Kajtez i dodao:

Ovo je sad iskorišćena prilika posle izbora, potrebno je sada da se izvrši destabilizacija da bi se dovelo u pitanje formiranje legitimnih organa vlasti Republike Srbije.

Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, govoreći o obaveštajcima BiH rekao je da se može prepoznati kontinuitet destruktivnog delovanja jedne odmetnute nezakonite službe koja nema vlastitog koncepta, nego prihvata usmerenja sa zapada.

- Ovo je trenutak pandemije i neki u zapadnim službama su mislili da je trenutak da se izvrši obračun sa Srbijom - smatra Galijašević.

Ljuban Karan, pukovnik KOS-a u penziji, komentarišući ovu temu rekao je da je važno razdvojiti dve stvari, a to su zašti se to radi i kako se to radi.

- Na pitanje zašto to rade, rekao bih da jesu te male obaveštajne službe postale ekspozitura moćnih NATO službi, ali one imaju i svoje interese koje pokušavaju da proture preko svojih službi - ocenio je Karan.

Kako kaže, velikim obaveštajnim službama je stalo da Srbija uđe u NATO, a malim obaveštajnim službama ovde je stalo da Srbija bude u konfrotaciji sa zapadom.

- Sve male službe sada pokušavaju lažno da dokažu da je Srbija produžena ruka Rusije... Taj razdor treba napraviti i oni na tome uveliko rade, da dokažu da Srbija nije vojno neutralna - ocenio je Karan.

Prema njegovim rečima, to se radi izmišljanjem sličnih informacija poput pomenute.

Podsetimo, Novosti pišu da je obaveštajno-bezbednosna agencija BiH (OBA) pripremila je dokument namenjen stranim službama sa kojima sarađuje, koji govori o navodnim obaveštajnim aktivnostima Ruske Federacije na prostoru Srbije.

Prema tom dokumentu, pripadnici vojnoobaveštajnih snaga Rusije, navodno, na poligonima naše vojske obučavaju saradnike sa KiM, iz Severne Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske, za destabilizaciju prilika na prostoru Zapadnog Balkana.