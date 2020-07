Bogoljub Karić dao podršku razvoju seoskog turizma

Bogoljub Karić samo na Fejsbuku ima više od pola miliona pratilaca i u aktivnoj interakciji sa njima često govori o značaju porodice kao najsigurnijeg mesta i o očuvanju tradicionalnih vrednosti.

Ovoga puta je posebnu podršku pružio razvoju seoskog turizma predstavivši pratiocima Aleksandra Nedeljkovića, sina svoje sestre Olivere, koji se nakon završenog fakulteta u inostranstvu vratio u otadžbinu i posvetio upravo tom vidu biznisa.

- Saša je završio studije u Londonu, radio tamo u našoj kompaniji, stekao poslovna iskustva i odlučio da se vrati u Srbiju i tu primeni svoje znanje. Po povratku u Srbiju, započeo je sopstveni biznis napravivši kompleks Aleksandar sa hotelom, crkvom - posvećenoj prvom srpskom Patrijarhu Joanikiju i plantažom borovnica - napisao je Karić, između ostalog, na Fejsbuku.

Bogoljub Karić je obišao imanje koje se nalazi u istorijskom mestu Orašac nadomak Aranđelovca u vreme berbe borovnica.

- Mnogo me raduje kada se naša deca vraćaju u svoju otadžbinu, a posebno što se seoski turizam vraća na ove prostore, jer su mnogi zaboravili odakle potičemo - poručio je Karić i naveo da smo, ako cenimo i poštujemo one koji su nas stvorili i rodili, one sa kojima rastemo i živimo, bez obzira na veru i boje kože, samo tada veliki ljudi.

Bogoljub Karić je uz propratni tekst objavio i zanimljiv video zapis.