KRSTIĆ ZA PINK O NAPADIMA ĐILASA NA PREDSENDIKA VUČIĆA: Svako ko gubi ima pravo da se ljuti, ali u svoja četiri zida, a ne da zagađuje javni prostor

Nisam siguran da u svim zemljama ima ovakve zloupotrebe kolektivne nesreće, rekao je Krstić za TV Pink.

Presdsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas juče je preko svog Tviter naloga poručio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je kriv za svaku osobu zaraženu koronavirusom u poslednjih mesec dana.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić ocenio je za Novo jutro TV Pink novi napad napredsednika kao politicizaciju korone u Srbiji.

-Nisam siguran da u svim zemljama ima ovakve zloupotrebe kolektivne nesreće – smatra Krstić.

On se pita zbog čega Đilas kritikuje predsednika za epidemiološku sliku Srbije u poslednjih mesec dana.

-Zašto ga ne krivi za poslednjih par meseci?! ČInjenica je da su oni izgubili izbore, aličinjenica je da se izori dešavaju u većem delu sveta. Danas se dešavaju uHrvatskoj. U Srbiji su preduzete sve mere zaštite građana na izborni dan. Manjaopasnost je bila da se inficirate na izborima, nego da odete u prodavnicu –kaže Krstić, ističući da su izbori zgodan momenat za napade i iskazivanjenezadovoljstva rezultatom.

-Vidim da je to moderno sada. Vidim da se i Velja Ilić oglasio. Velja je osvojio mali broj glasova, Đilasu je propao bojkot. Svako ko gubi ima pravo da se ljuti, ali u svojačetiri zida, a ne da zagađuje javni prostor – smatra Krstić.

Predrgag Rajić iz Centra za društvenu stabinost kaže da su napadi proces dehumanizacije političkih protivnika.

-Oni svoje protivnike nazivaju neprijateljima, a to je u istoriji radio jedino Adolf Hitler.Izbori su pokazali volju građana. Međuti, oni ih nazivaju botovima i sendvičarima. Ono što oni rade je dehumanizacija političkih protivnika, a to je rađeno u nacističkoj Nemačkoj. Prvo je smešno, onda to čine iz besa a tek onda im se oduzimaju sva prava – smatra Rajić.