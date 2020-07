Član predsedništva SNS Vladimir Orlić rekao je u pisanom saopštenju da u Draganu Đilasu, njegovim portalima i televizijama, slugeranjama tajkuna koje se klanjaju od naroda opljačkanom novcu kao svom vrhovnom božanstvu - baš ničega ljudskog nema.

-Navikli da svoj bedni život zasnivaju uvek na tuđoj nesreći, danas nam besramno pokazuju i da to čine spremni - da gaze preko mrtvih, i to bukvalno - rekao je Orlić.

-Niko u ovoj zemlji nikada nije, kao što to oni sa patološkom strašću danas čine, vodio odvratnu, zversku kampanju protiv čoveka u danu u kom je preminuo, niko nije maltretirao porodicu pokojnika ne dozvoljavajući im ni da u miru svog bližnjeg ožale i isprate. Jer to ljudska bića ne rade. Rade to samo Đilasi, Nove S i ostala stara, ovom narodu po zlu poznata bagra - dodao je on.

Kako ocenjuje, nema tu više ni politike, ni sukoba, ni obračuna koji je njom motivisan i dodajhe da je ovo najobičnije lešinarenje, iživljavanje političkih nekrofila koji misle da iskonsko zlo može da se prikrije sjajem velikog novca.

-Ne može. Odaje ga zadah i sluzav trag - jedino što ostaje kao svedočanstvo o postojanju svih onih koji u ovoj zverskoj ujdurmi učestvuju. To je ujedno i jedino - po čemu će ovaj narod pamtiti njih - zaključuje Orlić u saopštenju.