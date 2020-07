JEREMIĆ ZA PINK: Podizanjem optužnica protiv Tačija i Veseljija Zapad pokazuje sa kim je pravio lažnu državu Kosovo (VIDEO)

Predrag Jeremić, urednik portala "Embargo", govoreći o rešavanju kosovskog pitanja, kaže da svako u globalnoj međunarodnoj politici pokušava da ubere neki poen na tom pitanju i na pokušaju da se na to stavi tačka.

Jeremić kaže da podizanjem optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija Zapad pokazuje sa kim je pravio tu lažnu državu i ko su nosioci glavnih funkcija i te politike.

- Ja sam ubeđen da je albanski narod na Kosovu očajan, da gledaju da beže sa te teritorije, da je njima ponajmanje stalo do neke samostalne države, već im je stalo do pravog života, do dobrosusednih odnosa sa nealbancima - rekao je Jeremić za Novo jutro TV Pink.

Kaže da bi predložio da se nastavak dijaloga vodi u Hagu jer će, kako kaže, tamo da završi predstavnici Prištine.

- Optužnice idu jedna za drugom, tako da će možda sad pregovore da prebace u tribunal jer ljudi su toliko ogrezli u kriminalu, u zločinima koji nisu još istraženi - smatra Jeremić.

Žarko Rakić, glavni i odgovorni urednik "Politike", povodom predstojećih sastanaka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da počinje političko ubrzanje.

- Imali smo izbore, prošli su, sada pokušavamo da uhvatimo korak sa obavezama koje postoje, od saziva Skupštine do formiranja Vlade, a onda moramo i da se pozabavimo međunarodnim problemima - kazao je Rakić.

Rakić kaže da je kosovsko pitanje nerešeno i da se tu nešto događa, pa odlaže.

- Vidimo da na drugoj strani koja treba da pruži podršku da se dijalog Beograda i Prištine obnovi nema jedinstva i to je jedan od pokazatelja koliko je kosovski problem težak - smatra Rakić.