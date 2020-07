Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na današnjoj konferenciji da je u Beogradu stanje, što se tiče virusa korona, najkritičnije, te da će biti uvedena zabrana okupljanja za više od pet osoba, kao i da će od petka biti uveden policijski čas najverovatnije od 18 sati do ponedeljka u 5 ujutro.

Konferenciji za novinare prisustvovali su ministar finansija Siniša Mali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

BEOGRAD NAJKRITIČNIJI

Predsednik se na početku konferencije osvrnuo na epidemiološku situaciju i istakao da je današnji dan najteži dosad. Kaže da je više od 120 ljudi na respiratorima, a da je situacija u Beogradu alarmantna, dok je ozbiljna u još 4 grada u Srbiji.

- Beograd je u kritičnoj situaciji. U skladu sa tim, preduzećemo nove mere. Od sutra je zabranjeno svako javno okupljanje više od 5 ljudi, a od petka idemo na dugački policijski čas do ponedeljka - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da su u Beogradu sve bolnice pune, Ortopedija se puni i u nju je ubačeno 10 respiratora kako bi se lečili najteži bolesnici.

- Ovom brzinom kako se bolnice pune, mi ih više nećemo imati. Mnogo toga smo izgradili, rekonstruisali, renovirali, ništa nismo imali... Sada nemamo više mesta, a ljude i živote moramo da čuvamo. Ne sekiram se za političke reakcije i šerpe, a naši lekari su junaci koji se bore svakoga dana - kaže predsednik.

Dodaje da je Beograd najkritičniji i da je dobro jedino to što se građani u prestonici javljaju ranije.

Ističe da se bolnice pune i u ostalim delovima Srbije, a da je situacija i u regionu i u svetu sve kritičnija. Kaže i da je Srbija testirala više od 450.000 ljudi, što je više od svih zemalja u regionu. Broj testiranih moramo, kako kaže, imati u vidu kada se govori o broju zaraženih i preminulih.

Kada je reč o broju respiratora, Vučić kaže da je trenutno slobodno 376 kliničkih respiratora, a u magacinu u Krnješevcima država ima 578 kliničkih respiratora, a imaće 1.100 u roku od osam dana. U Novom Pazaru je od danas, kako kaže, 33 respiratora.

Vučić je rekao da se država na vreme pripremila i nabavila medicinsku opremu i da nam je magacin u Krnješevcima pun opreme Kaže da samo u tom magacinu ima 122 mobilna respiratora, 103 aparata za anesteziju, više od 100 specijalnih uređaja, generatora kiseonika i koncetratora kiseonika - 229, monitora 520, infuzione pume - 1.095, pulsnih oksimetara 8.756....

-Imamo 60 miliona hiruškihh maski, maski M95 20 miliona, 100.000 partikularnih maski i 7.366 maski sa gumicom za kiseonik... - naglasio je Vučić.

Ističe da je situacija i regionu i svetu teža nego pre, ali da se to kod nas vidi jer mi ne krijemo broj mrtivih i zaraženih.

-Testirali smo do sada 455.604 čoveka, Albanija 26.239, BiH 102.715, Bugarska 156.351, Hrvatska 85.997, CG 20.596, S.Makedonija 68.059, Slovenija 109.596... - dodaje.

Vučić ističe su nam zato bolnice pune, jer Srbija najviše testira, oko 9.000 ljudi dnevno, a prvi posle nas 1.400 dnevno. Vučić je rekao da je te činjenice nemoguće demantovati. Takođe, izvinio se što je rekao da u CG nemaju PCR laboratoriju, pošto je ta zemlja ima.

O SITUACIJI U NOVOM PAZARU

Vučić izjavio je danas da je situacija u vezi sa virusom korona u Novom Pazaru značajno bolja, ali da će, nažalost, u narednih nekoliko dana u tom gradu biti još smrtnih slučajeva zbog teške kliničke slike pojedinih pacijenata.

Kaže da je Vojska Srbije u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici unela dodatni mir, te da je zadovoljan kako su građani dočekali vojsku.

- Hvala svim ljudima, od Mahmutovića, Đerleta, a svi su ljuti na njih, hvala Turkoviću, svim našim lekarima koji su otišli u Pazar, Sjenicu. Pokušaćemo da u potpunosti stavimo situaciju pod kontrolu. Opreme nedostaje, ali je priliv obolelih bio užasno velik - kaže Vučić.

Vučić je rekao da je stanje u Opštoj bolnici u Novom Pazaru bolje zahvaljujući medicinskim radnicima koji su došli iz Kragujevca, Kruševca i Čačka da pomognu i najavio da u taj grad sutra stiže i grupa medicinskih radnika sa VMA.

Ocenio je da će njihov dolazak dodatno ojačati zdravstveni sistem u Novom Pazaru i staviti situaciju u potpunosti pod kontorlom.

Istakao je da Novom Pazaru ne nedostaje ništa od opreme, ali je problem bio što je u jednom trenutku bolnica u tom gradu primila veliki broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom.

"SUDAR GRIPA I KORONAVIRUSA BI IZAZVAO KATASTROFU"

Sudar gripa i koronavirusa, kako kaže, izazvao bi katastrofu. Novi talas koronavirusa očekuje se od 1. novembra, a pre toga očekuje se grip.

Kako kaže predstoji nam teška jesen sa koronom, te da je neće biti do naredne godine.

-Moramo da naučimo da živimo sa njom i da nastavimo da radimo - ističe.

"IZGRADIĆEMO DVE NOVE KOVID BOLNICE"

Predsednik je najavio gradnju dve kovid bolnice, jedne na batajničkom putu, druge kod Kruševca, a kupiće se i 10 mobilnih bolnica.

Doneta je odluka da se izgrade dve velike kovid bolnice, jedna na Batajničkom drumu sa 800 do 1.000 kreveta za teške i poluteške pacijente, sa respiratorima koji su kupljeni. Druga će biti u Kruševcu, nešto manja i služiti za pacijente iz južnog i centralnog dela Srbije, a Beograd će primati severni deo Šumadije, Mačvu i južni deo Vojvodine, najavio je on.

Takođe će biti kupljeno 10 modularnih bolnica, koje se brzo sklapaju i rasklapaju i premestaju zajedno sa lekarima će biti raspoređene po Srbiji.

-Izgradicemo dve vrhunske bolnice u roku od tri meseca, to mozemo i vise od toga ne mozemo - poručio je Vučić.

Ponovio je da Srbija testira mnogo više ljudi od ostalih u regionu. Izrazio je i veliku zahvalnost lekarima za koje je rekao da su junaci naseg doba, ljudi bez straha i mane, koji se bore, dan za danom, bez prekida, koji nisu otisli na odmore.

-Imamo tih junaka 28. 000 lekara 61. 000 medicinskih sestara i tehničara - kazao je Vučić i najavio da će potpisati mnoge ukaze o odlikovanjima, jer se cetiri meseca svakoga dana bore, od jutra do mraka.

Teška jesen sa koronom nas očekuje, ali ćemo pobediti kazao je Vučić. On je upozorio da vakcine neće biti protiv korone još dugo i da normalnog životra prema najavama eksperata iz sveta neće biti još dugo, do kraja februara, možda i duže i moramo da naucimo da zivimo i radimo sa virusom.

"Moraćemo da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi!"

Da bi izbegli još goru situuaciju od trenutne, uvodi se obavezna vakcinacija protiv gripa.

- Moraćemo da izbegnemo sudar korone i gripa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od dva miliona ljudi protiv gripa. Tu vakcinu će morati da primi vojska, policija, šalterski službenici, penzioneri, deca od 3 do 12 godina i svi hronični bolesnici. Očekujemo najteži talas korone oko 1. novembra. Pre toga će već krenuti grip i to moramo da izbegnemo po svaku cenu - istakao je Vučić.

"PREDSTOJI NAM TEŠKA JESEN PO PITANJU KiM" 

Kako naglašava čeka nas teška jesen i leto što se i Kosova i Metohije tiče, jer kako kaže, po tom pitanju "neće niko da nas mazi".

-Zato nam je potrebno jedinstvo i ujedinjenost, da budemo dovoljno snažni, racionalni i da dobro razumemo svoju poziciju u svetu, ali i da budemo dovoljno čvrsti i da ne tražimo kako nešto da kazemo protiv ljudi koji se bore i rade - rekao je Vučić.

On je dodao da je jednako važno pitanje - i privreda, budući da ceo svet očekuje recesiju i rast nezaposlenosti, a uveren je da će Srbija ipak biti bolja od drugih.

Konsultacije od 15. jula, Vlada najkasnije do 25. avgusta Vučić je najavio da će 15. Ili 16. jula početi konsultacije o formiranju nove vlade, kao i da očekuje da će taj posao biti završen do najkasnije 25. avgusta. Vučić je, u obraćanju građanima, kazao da će krenuti sa prijemom prvo manjinskih stranaka, a zatim i drugih po pitanju formiranja nove vlade. -Očekujem da se taj posao završi do 20. Ili 25.avgusta, najkasnije. Ne bih isključio da to bude i ranije - naglasio je on.

O EKONOMIJI

Ceo svet je zabrinut zbog posledica pandemije na ekonomije, zapadne ekonomije očekuju veliki rast nezaposlenosti.

-Privreda u celom svetu je u kolapsu. U Srbiji je za 6.000 niža nego što je bila. Mi smo dosad uspevali da se borimo tokom krize - ističe Vučić.

-Finansijski sistem je stabilan i penzioneri ne treba da brinu za penzije, stizaće na vreme - rekao je Vučić i dodao da je Srbija i do sada uspevala uspešno da se bori i postigne izuzetne rezultate u ekonomiji i tokom kovid krize.

Vučić je podsetio da se na dnevnom nivou troše milioni evra za zaštitu zdravlja i zdravstvenu negu građana. On je ukazao da je privreda u celom svetu u kolapsu, a da u SAD očekuju 40 miliona nezaposlenih.

-Do sada smo uspevali da se borimo i postignemo izuzetne rezultate u ekonomiji tokom krize - rekao je Vučić.

On je istakao da je država danas isplatila minimalac za više od milion zaposlenih, a da je ukupna pomoć privredi oko 278 milijardi dinara, odnosno 2,35 milijardi evra.

-Mala Srbija je ubrizgala toliki novac privredi u prethodna tri meseca, a time proporcionalno broju stanovnika, ne mogu da se pohvale ni najsnažnije evropske zemlje - rekao je Vučić i dodao da je u garantnim šemama i kreditima izdvojeno više od 1,128 milijardi dinara, a oko 105 milijardi na ime odloženih poreza i doprinosa.

-Naš finansijski sistem je stabilan, penzioneri neka ne brinu, penzije će stizati na vreme, i zahvaljujući reformama i veri u teške mere - rekao je Vučić.

Predsednik je ponovio da se smanjuju procene rasta za gotovo sve zemlje, Italiju, Francusku, Hrvatsku, Nemačku, Belgiju, Portugal..., a da je MMF za Srbiju zadržao procenu od minus tri.

-Mi verujemo da možemo da budemo mnogo bolji, osim ako nas korona ne uništi. Imamo orgomnu neizvesnost, niko ne zna šta će da se dešava sa koronom, a moramo da se izborimo i za opstanak naše nacionalne avio-kompanije - rekao je Vučić.

U tom smislu, napomenuo je da je Erbas otpustio 15.000 ljudi, a "malena Er Srbija" još nikoga, kao i da se drži, proporcionalno sa manjim gubicima, od Lufthanze ili drugi avio-kompanija. Vučić je najavio da će 100 miliona evra biti uloženo u puteve, jer se našlo prostora za to ulaganje, a da se ne poveća deficit i javni dug.

-Ulagaćemo u regionalnu i lokalnu putnu infrastrukturu, nastavićemo sa velikim investicijama, da podstaknemo rast - rekao je Vučić i zamolio građane da svoj novac troše u svojoj zemlji.

Poručuje da treba da radimo više i da budemo disciplinovaniji kako bismo opstali i dodaje da će po svim rezultatima od svih biti bolji.

-Nije me stid da to kaže i kao što vidite ne može niko da me demantuje, kao ni za broj testova - ističe predsednik.

O ODNOSIMA NA BALKANU

Predsednik je rekao da na Balkanu možemo da opstanemo samo saradnjom. Kada je reč o situaciji sa BiH, Vučić kaže da mu je stalo do odličnih odnosa, ali da svako ko je počinio ratni zločin, bilo da je Srbin ili Bošnjak, mora da odgovara.

- Želimo najbliže odnose sa Bošnjacima i uložiću sve od sebe da oni takvi i budu. Postoji potreba da po nama svi udaraju kao po džaku, tako su ih neki navikli. Navikli su ih oni koji su se izvinjavali zbog Oluje, a ja da se izvinjavam zbog toga, neću - kaže Vučić, odgovarajući na pitanja novinara.

Kada je reč o izjavi Dragana Đilasa da je Vučić kriv za mrtve od koronavirusa, Vučić kaže da ne želi da pominje imena političara koji ne uživaju ugled kod građana Srbije.

- Najvažnije je da li mi je čista savest i to što radim najbolje što mogu za svoju zemlju. Niko ne može da kaže da se ne borim i da ne radim najbolje za našu zemlju. Bio je problem kada su se skupljali potpisi za liste, kao da neko može da ukine demokratiju, a sve jer su se plašili izbornih rezultata. Onda su zvali građane tokom prikupljanja potpisa protiv naših lekara. Dakle, u tom slučaju se niko ne ugrožava, ali se ugrožava kada se poštuju demokratske norme. U redu je da protestutuju tokom policijskog časa, da se pridružuju studentima iako je njihov protest završen posle pet minuta... Raduju se svakoj nesreći u Srbiji i svaka smrt u Srbiji je njihova šansa za politički život. Nemam vremena da na to odgovaram i nemam vremena, jer moram da se borim za Srbiju, za nove bolnice i respiratore - rekao je predsednik.

Dodaje da je najteže članovima porodica koji su izgubili najbliže.

- Pritisak mi ode na 250 kada vidim da me zovu Lončar ili Brnabić, jer znam zašto me zovu. Ja radim najbolje što mogu, a ljudi neka procenjuju sami - kaže Vučić.

Na pitanje o relaksiranju mera nakon vanrednog stanja, Vučić kaže da je narod lupao u šerpe i govorio da je vreme da se ukine Vučićeva diktatura kojom se sprečava kretanje ljudi. Počeli su da se okupljaju na Vračaru zbog lažnih suza, prkosili su policijskom času, a onda su počeli da pozivaju ljude ispred Predsedništva.

- Opustili smo se, očekivali smo da će preko leta biti lakše i za to smo svi pojedinačno krivi. Spreman sam da delom prihvatim grešku jer nisam na vreme angažovao vojsku u NP, a nisam znao ni koliko je Bajram važan, kao i odlazak u džamije i to nas je užasno skupo koštalo. Ako je neko za to kriv, ja sam - rekao je Vučić. Dodaje da je situacija dobra kakva je mogla da bude.

- Ne znam kako se to dogodilo... Živ bih se pojeo - rekao je Vučić.

Rekao je da će on snositi odgovornost i da je spreman da po svakoj krivičnoj prijavi snosi odgovornost.

- Važno je samo da nikada ne snose odgovornost oni koji lažu o broju mrvih, oni koji protestuju tokom policijskog časa - rekao je Vučić.

"POLICIJSKI ČAS NAJVEROVATNIJE OD 18 SATI U PETAK ZA BEOGRAD"

Kada je reč o policijskom času koji će biti uveden u Beogradu, Vučić kaže da će krizni štab doneti odluku o tome kada će zabrana kretanja početi.

- Najverovatnije od 18 sati u petak, do 5 ujutru u ponedeljak. Najviše bih voleo da bude uveden za celu Srbiju, ako me krizni štab i Brnabić budu poslušali - kaže Vučić.

O NAPADIMA NAKON SMRTI OCA MINISTRA STEFANOVIĆA

Odgovarajući na pitanja novinara o napadima nakon smrti oca ministra Stefanovića, Vučić kaže da su to izmislili isti oni koji su govorili da se spaljuju ljudi u visokim pećima u Kolubari, da je u Obrenovcu gomila mrtvih...

- Neću im izgovarati imena. Ne mešam se u protokole, ali me je sramota da ovakve stvari komentarišem. Oni koji to izmišljaju su monstrumi, ne ljudi. Postoje u srskom narodu dva sveta dana: dan smrti i dan rođenja. Kada se nekome rodi dete, ne napadaj ga taj dan. Kada neko umre, ne napadaj ga taj dan. Ne umeju da pokažu ni da su ljudi - kaže Vučić.

Ističe da su jadni ljudi koji se iživljavaju na umrlima i na deci.

- Imamo obavezu da ih pobeđujemo radom i sačuvamo normalnu Srbiju za našu decu - kaže Vučić.

O FUNKCIONISANJIU GRADSKOG PREVOZA, KAFIĆA...

Na pitanje kako će funkcionisati GSP, kafići i slično, Vučić kaže da će funkcionisati normalno, a da se odluka o zabrani okupljanja odnosi na namerna okupljanja grupa ljudi.

- Sve će funkcionisati, ne sekirajte se. Doneće krizni štab detaljne mere - kaže Vučić.

O IZGRADNJI HRAMA SVETOG SAVE

Na pitanje o napadima zbog odluke da se novac prebaci za izgradnju Hrama Svetog Save, Vučić kaže da nije religiozni fanatik, da je pravoslavni vernik, a da je Hram deo naše tradicije, uspeha i turističkog sadržaja.

- Veliki novac je uložen i u hram u Mostaru, milione evra. Kao Skadar na Bojani da zidamo. S druge strane, zidamo i bolnice. Ko ih gradi ako ih mi ne gradimo? Obnavljamo 14 bolnica, dajemo na stotine miliona evra... Neko je kritikovao bespilotne letilice, a sutra će da napadaju jer nismo u stanju da se zaštitimo. Šta da radim, naučio sam na to... Žao mi je što vređaju patrijarha, ali ja nikoga neću da uvredim - kaže Vučić.