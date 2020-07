VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Divljanje huligana ispred Skupštine je nasilan pokušaj otimanja vlasti! Protesti će dovesti do povećanja zaraženih koronom

Urednik “Informera” Dragan J. Vučićević ocenio je da divljanje huligana ispred Skupštine Srbije nema nikakve veze sa merema u borbi protiv koronavirusa, već da je reč o nasilnom pokušaju otimanja vlasti i izazivanja haosa i nestabilnosti u Srbiji.

„Ovo divljaštvio, divljanje huligana nema veze sa bilo kakvom brigom za zdravlje. To je nasilni pokušaj otimanja vlast, izazivanja haosa i nestabilnosti u zemlji“, rekao je on za Pink.

Dok se svet, uključujući Srbiju, suočava sa najozbiljnijom mogućom zdravstvenom pretnjom, deo Đilasovske opozcije, koja je svesna da ne može doći na vlast na izborima, ne regularan način, sada pokušava to da uradi ovako – nasiljem, naveo je Vučićević.

Vučićević je istakao da iza protesta stoje ekstremni desničari i lideri Saveza za Srbiju, podsetivši da su oni glumili borce protiv ekstremne desnice, a sada ih podržavaju.

„Da ovo ima bilo kakve veze sa koronom, ne bi izgledalo, kako je izgledalo. Na protest su pozvali predstavnici bojkotaške opozicije Saveza za Srbiju, oni koji su prvo govorili zašto nas ne zatvrate, pa onda kada su uvedene restriktivne mere su kukali jer ih „diktator“ drži zatvorene, sada kada je zbog povećanja u celom svetu došlo do novog uvođenja novih mera, bune se huliganskim protestima“, rekao je on.

Istakao je da je reč o huliganskom divljaštvu i uličnom nasilju, koje nema nikakve veze sa zdravstvenim merama.

„Oni pokušavaju da iskoriste pandemiju da bi na silu došli na vlast“, rekao je Vučićević i dodao da je bilo više povređenih policajaca nego civila iz čega se jasno vidi ko je to ušao na koga.

„Đilas je 2010. godine govorio kako svi oni koji napadnu policajce i ruše Beograd moraju biti najstrože kažnjeni. A sada kada smo imali grupu huligana koje je palila policijska kola, razbila nekoliko izloga, pokušala i u jednom trenutku ušla u hol Skupštine kaže da to nisu huligani već poruka građana koji Vučiću odgovarju iz srca i duše da je dosta. Kada je on bio na vlasti tražio je dugogodišnje kazne za nasilnike, a sada kaže da je to odgovor iz srca i duše. To je bila razulazena rulja. Bunili su se protiv 5G mreže, protiv vakcine za koronu koja ne postoji, čipovanja kroz vakcine protiv sezonskog gripa“, napomenuo je Vučićević.

Prema njegovim rečima, teorijama zavere se pravi haos, a na to se kače politikanti kojima je zdravlje građana važno samo kada mogu da dođu do političkih poena.

Govoreći o vakcinaciji protiv sezonskog gripa, on je naveo da stručnjaci upozoravaju da nam od oktobra, novembra preti „savršena oluja“, sudar sezonskog gripa i korone, koja može da uništi zdravstveni sistem.

„Svaki dobronameran građanin je zgrožen ovim što je vidio, niko normalan ne može da podrži ovo divljanje. Đilas pokušava da iskoristi to divljaštvo da bi na njemu politički profitirao“, istakao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, protesti će sasvim sigurno dovesti do širenja zaraze i povećanja broj zaraženih jer nije bilo nikakve distance, takođe će dovesti i do povećanja teško bolesnih, pa ne daj Bože i umrlih.

Na ocenu da ovo izgleda kao naručena slika, Vučićević je istakao da ovo najviše odgovara Albancima na KiM, koji sada kao i pojedinci u Zgrebu i Skoplju likuju tvrdeći da se u Beogradu događa revolucija.