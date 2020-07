NEDIMOVIĆ I LONČAR ZA PINK: Protest ispred Skupštine KORONA BOMBA i nema nikakve veze sa novim merama

Ministri zdravlja i poljoprivrede Zlatibor Lončar i Branislav Nedimović poručili su da protesti ispred Skupštine Srbije nisu nikakva reakcija na nove mere protiv korona virusa, ocenivši da su je ponašanje učesnika "korona bomba".

Ministar poljiprivrede Branislav Nedimović je istakao da je na protestu ispred Skupštine Srbije bio veliki broj organizovanih huiligana, koji su došli da rancima i kamenicama i pokušali da uđu Skupštinu.

„Sve podseća na pokušaj nasilnog menjanja institucija“, rekao je Nedimović i dodao da mu ništa više nije bilo jasno kada je video da su „ćuškali“ svoje političke istomišljenike.

„Ovo je definitivno antisistemska stvar. Ovo što radi Ministarstvo zdravlja i država u brobi protiv korone je prioritet svih prioriteta, a to je očuvanje zdravlja ljudi“, istakao je Nedimović.

Govoreći o ponašanju učesnika protesta na stepenicama Skupštine Srbije, ocenio je da mu to deluje kao „korona bomba“ u narednih 10 do 15 dana. „Suština je da ljudi nemaju bliski kontakt, ko zna šta će od ovoga da izađe“, rekao je Nedimović.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je govoreći o ponašanju učesnika protesta istakao da se Hitnoj pomoći dozvoljava da prođe i kada se vode ratovi.

„Vama ni to nije sveto. To je bila intervencija koja je tu tražena, tražite je, a ne puštate da prođe, a sutra ćete da kažete da ste zvali Hitnu pomoć, ali nije došla na vreme. Apelujem na nadležne – to ne sme da se dešava. Kola Hitne pomoći moraju da se puste šta god da se dešava“, podvukao je Lončar.

„Iako smo pomislili u prvom momentu, u prvih pola sata, sat vremena da je to neka reakcija na nove mere koje treba da uvdemo da bi spasili ljudske živote i sačuvali zdravlje, posle sat vremena smo mogli da vidimo da tu korona uopšte nije tema“, rekao je Lončar.

Kako je dodao, videli smo jednu ružnu sliku koja ide iz Beograda - ljudi koji napadaju policiju, pale automobile, pokušavaju da uđu u skupštinu i svima je jasno da tu tema nije korona.

„Ne samo što tema nije bila korone nego je urađeno sve da je suprotno od onoga što bi trebalo raditi da smanjimo broj obolelih i umrlih. Mislim da je svim građanima jasno o čemu se radi. Mi smo primili poruku, a suština je da ovde tema nije bila korona“, naveo je Lončar.