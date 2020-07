Moraš zaista da budeš Teletabis, pa da ne primetiš korelaciju između onoga što radiš, i onoga što ti se dešava.

I to je osnovni utisak posle višečasovnog praćenja sukoba u Beogradu na kanalima N1.

A da je u Beogradu bilo odvratno, bilo je. I upad u Skupštinu i kamenice, baklje, suzavac, jurnjava policije i demonstranata, razbijene glave na sve strane, a bogami i silesija raznoraznih analitičara koji su o svemu imali komentar, osim o sebi, i onome što rade već četiri meseca.

A rade baš ono što se juče uveče desilo. Proizvode bes, pozivaju na bes i na kraju se bes i dogodio.

Četiri meseca nije bilo jednog dana u kojem nisu prozivani članovi Kriznog štaba, njihove odluke preispitivane, njihovi podaci proglašavani za sumnjive, svaka mera države ispljuvana, da ne pričamo o sumanutim teorijama zavere, od one da je odluka o vanrednom stanju čekala da SNS skupi potpise, preko one da su mere ukinute zbog izbora, do poslednjih u kojima se svi utrkuju da dokažu da je mrtvih ne zna se koliko puta više.

Drugim rečima, četiri meseca su raznorazne političke protuve, kvazi analitičari svega i svačega i mediji opsednuti idejom da su tu da nešto kontrolišu i dokazuju, zdušno radili na podizanju besa, da bi se, onda, zajednički, sinoć začudili i zgrozili zbog nasilja i upada u Skupštinu, jer to "ne služi ničemu".

Super, a gde je odgovor na pitanje čemu služi to što ste od nekoga ko je lagao o nedostatku sredstava u KC Novi Sad pravili novinarsku heroinu i omogućili mu da onda ponovo slaže, sve brojeći umrlice ispred novopazarske džamije?

Čemu služi svakodnevno prozivanje članova Kriznog štaba; pljuvanje Nestorovića i Kona; naslovi o "poslovima porodice Kisić"; tvrdnje da su preporuke koji štab daje kontradiktorne, a ljudi su, i kada su mere ukidane, i to ne odjednom, kao što se dnevno laže, tražili da se odgovorno ponašamo, nosimo maske, držimo distancu; kuknjava da je "narod napadnut i okrivljen" svaki put kada država ukaže na to da smo neodgovorni, kao što jesmo; laži o nedostatku opreme; peticije protiv Kriznog štaba...

Čemu služi kada dr Radovanović mirno izjavi da je "čuo" da je na Infektivnoj, jednog dana, bilo više od pedeset mrtvih, a onda, u današnjem "Danasu", kaže: "Ako bi se ispostavilo da su podaci prikrivani..."?! Pa da li se ispostavilo, ili tek treba da se ispostavi? I gde nestadoše mrtvi sa Infektivne?

Čemu je služilo, i čemu služi to što četiri meseca onaj deo društva koji tvrdi da je najbolji podgreva svaku mržnju i svaku podelu, bez trunke odgovornosti, poput Đorđa Vukadinovića, koji je juče, uživo, u TV programu, sarkastično primetio: "Mi ne znamo ko je zapalio policijska vozila". Novinarka N1, koja je, u tom trenutku bila ispred Skupštine, rekla je da sama nije videla paljenje, ali jeste kamenovanje više policijskih vozila, što Đorđu ništa nije značilo. I dalje je pričao: "Nismo videli, nismo videli", i "ko zna", "ko zna".

Čemu služi to? Odsustvo empatije sa sopstvenom državom koja je, baš kao i sve druge na svetu, napadnuta, bez ikakve svoje krivice, jer niti je proizvela virus, niti ga uvezla, niti izmislila, niti tražila, niti namerno zadržala, tokom leta. Nisu to uradile ni Nemačka, Italija, Brazil, SAD, Španija, Kina, niti bilo koja druga država. I sve su ublažile mere, i svima se dogodio novi broj zaraženih, i sve su ponovo krenule da uvode mere, bez obzira na to što su utakmice organizovale bez publike.

Čemu služi to uporno insistiranje na tezi da je neka vlast za sve kriva, da je ovde najgore, da živimo u diktaturi, da nije trebalo da budemo zatvoreni, da ipak treba da budemo zatvoreni, da je bolje da ne budemo zatvoreni, u stvari da budemo, da je svejedno da li smo zatvoreni ili ne dok je Vučić peder, da nas je najviše umrlo, jer nismo bili zatvoreni, da ćemo poumirati, ako nas zatvore...

Čemu, dakle, služi sve to ludilo, medijsko, analitičarsko, palanačko političko, kojem smo bili izloženi poslednja četiri meseca?

Pa, služi onome što se juče desilo. I u čemu su isto prošli i Vučić i Đilas, i Šolak, a pogotovo Vuk Jeremić. Služi besu, desničarima, i slatkim Ruskinjama, koje su demonstrirale ispred Skupštine (?!) i za N1 pričale kako su živele, pod Jeljcinom, u istoj diktaturi u kojoj mi živimo danas.

Služi haosu, i zaista moraš da budeš Teletabis, pa da se ne zapitaš kakvu si ulogu ti u svemu tome imao i koliko si, haosu, doprineo.

Sve praveći se pametan i slobodan.