Opozicija igra duplu igru. Kada su bili vlast koristili su državu da spreče nemire na ulicama, a sada kao opozicija, zovu narod na nasilje. To je vrlo licemerno, kažu sagovornici TV Pink.

Gosti TV Pink danas su u specijalnoj emisiji TV Pink osudili sinoćnje proteste koji su se odvijali na ulicama Begorada.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić osudio je jučerašnja dešavanja.

- Juče je predsednik Vučić građanima saopštio nove mere, ja sam se takođe oglasio i podražo predloge za ponašanje države i građana u vreme epdiemije korone. Cilj je zaštita javnog zdavlja i ja to podražavam – rekao je Dačić za TV Pink.

Dačić je podsetio sa kojim se sve izazovima sučava Srbija,misleći na ekonomsku krizu u svetu, ali i goruće pitanje Kosova.

- Nakon svega toga, mi dobijamo odgovor jednog dela opozcionih stranaka. Svaki protest mora da ima cilj i određena pravila. Međutim, ovo je bio odogovor državi koja pozviva na nacionalno jedinstvo – kaže Dačić koji smatra da skup nije sontan, već organizovan.

- Ne verujem da je ovo spontano. Mogli ste da vidite niz agresivnih pojedinaca. Povređeni su policajci, zapaljena su kola, žao mi je zbog svega jer se nanosi šteta Srbiji – kaže Dačić isitčući da ne zna da je u Beogradu bio ikada ovakav skup sa ovakvim, kako kaže, ekstremističkim ponašanjem.

On je još jednom osudio sinoćnje ponašanje pojedinaca, ali je pohvalio ponašanje policije.

- Policija je imala na raspolaganju mnogo efikasnija sredstva za se zaštiti i da zaštiti imovinu građana, ali se zadržala na suzavcu. Verujem da među njima ima dosta povređenih. U Parlament se ne ulazi sa ulice, već sa izbora. Narod je nedavno na izborima rekao ko tamo treba da bude – dodaje Dačić.

Nakon obraćanja predsednika Srbije u 15 sati Dačić je naglasio da je pravi razlog sinoćnjeg protesta da se nasilnim putem zauzme vlast.

Ministar spoljnih poslova ističe da je zauzimanje Skupštine čin nasilja koji je neprihvatljiv u svakoj zemlji.

Dačić izjavio je da apsolutno podržava stavove predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da svako ko ima drugačije političke stavove može slobodno da ih izražava na protestima i demonstracijama, ali da to bude u skladu sa zakonima Srbije.

Dačić je naglasio da je laž i farsa da su sinoćnji protesti ispred Narodne skupštine Srbije bili spontani, te da je bilo veoma jasno da su demonstranti koji su bili u prvim redovima došli organizovano i sa preciznim ciljem.

Kaže da je policija bila veoma suzdražana, iako je izvršen napad i upad u državni objekat prve kategorije i naglasio da to nije dozvoljeno ni u jednoj zemlji svetu, te da niko ne može slobodno da upadne u američki Kongres ili rusku Dumu.

- Policija je reagovala kada je napadnuta, a napad na policiju je nešto što nije apsolutno dozvoljeno i neprihvatljivo - kazao je Dačić.

Podsetio je da su novinari pitali danas predsednika Vučića o pozivima na društvenim mrežama za večerašnje proteste ispred skupštine i naglasio da upravo to predstavlja dokaz da sinoćni protesti nisu bili organizovani zbog najavljenog policijskog časa tokom vikenda.

- Bez obira što najverovatnije Krizni štab neće usvojiti meru o policijskom času kako je bilo najavljeno, pozivi za današnji protest se nastavljaju - kaže Dačić i dodaje da je to dokaz da su sinoćni protesti organizovani sa drugim ciljem, te da je pravi razlog bio nasilno preuzimanje vlasti.

Kako je kazao, on je pre izbora imao nagoveštenja da će doći do nasilnih pokušaja za zauzimanja državnih institucija ali, dodaje, da to nije shvatio ozbiljno.

- Šta znači osvajanje zgrade Skupštine? To nije prihvatljivo ni u jednoj zemlji na svetu. Bitno je reći da je ovo jedan deo političke ikonografije kod ekstremističkih grupa, za koje su povod bile najavljene mere protiv korone, a u suštini cilj je bio drugi - objašnjava Dačić.

Prema njegovim rečima, cilj sinoćnih protesta je bio nasilno osvajanje vlasti, te da je bilo procenjeno da je ovo dobar trenutak zbog najavljenih mera policijskog časa koji bi mogli da izazovu, kako navodi, dodatno nezadovoljstvo kod običnih građana.

- Ostali su samo ektremisti koji nisu spontano došli, već organizovano i ne po prvi put - rekao je Dačić i naglasio da srpske vojne službe, MUP, BIA i Savet za nacionalnu bezbednost treba da provere i ocene sinoćna dešavanja sa aspekta umešanosti stranog faktora, uključujući i naš region.

- Apsolutno je nemoguće da se neko iz kriminogenih grupa tu slučajno zadesi. Nisu to teorije zavere, to je realnost i to nije ništa novo. Gotovo da ne postoji zemlja u svetu gde se takve ekstremističke demonstracije ne organizuju. Cilj je bio da se nanese šteta Srbiji, da se nasilno preuzme vlast i da se ugrozi zdravlje Srbije - ocenjuje Dačić.

Dačić je naglasio da apsolutno podržava ono što je rekao predsednik Vučić da je potrebno da se svi posvete na očuvanju javnog zdravlja i da se suoče sa ovom pandemijom.

- Nije reč o ljudima na drugom kraju sveta. Situacije je alarmantna i to treba da bude politika u narednom periodu, politika narodnog jedistva - kaže on.

Opozicija hoće da privoli demonstrante

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže opozicija sve vreme pokušava da privoli demonstrante.

- Dragan Đilas je nedavno napao predsednika Vučića da je odgovoran za sve oko korone, tako da ovo nije iznenađenje. Setite se napada na RTS, pa u Skupštinu i sada evo, Srđan Nogo je ponovo poveo ljude u Skupšitinu – smatra Rajić.

Kaže da veruje da je jedan broj ljudi uplašen zbog situacije oko korone, ali da ocenjuje da neki to koriste.

- Jedna grupa huligana je sinoć bila željna nereda. Oni koriste strah naroda od korone. Oni su ubeđeni da štite svet i narod i nemaju uporište u realnost – smatra Rajić.

Rajić je istakao da je sramota napadati Skupštinu svoje države i naveo da nikom ne treba dozvoliti to.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da su i sami policajci sinoć bili u opasnosti.

-Siguran sam da tu ima grupa građana koja po inerciji dolazi na proteste, međutim taj skup se formirao u nasilničku aktivnost. Unošenje u lice policajca i pljuvanje je isto napad, jer vlada korona i to je opasno – kaže Krstić.

- Silu ima pravo da koristi država u skladu sa zakonom - kaže.

Nemanja Starović, istoričar, kaže da sinoć ni među demonstrantima nije bilo jedinstva.

- Oni nemaju zajedničku agednu. Nemaju dogovora zbog čega protestuju. Ono što smo sinoć videli na ulicama nije lice Srbije. Većina građana je zgrožena – smatra on.

MILOVANOVIĆ: Policija je bila uzdržana

Saša Milovanović direktor Srpskog telegrafa takođe je osudio jučerašnje proteste, i naglašava da je procenio da je policija bila korektna.

- Mnogo nemira je bilo prethodne noći. Povređeno je 43 policajaca, to je nečuveno. Vidite kako je bilo u Americi, naša policja je uzdržana bila. Setite se kako policija reagovala u svakim nemirima – rekao je Milovanović komentarišući jučerašnja dešavanja.

Kako kaže, situaciju u Beogradu iskoristiće svi oni koji mogu to da učine u regionu.

- Kada sam video naslov u Hrvatskoj „Beograd gori“, a tek spekulacije nekih sprskih novinara šta i kako Vučić planira da radi. Sve se pakuje i dokle može da ide i da se izmišlja – dodaje Milovnović.

Srpska policija pokazala uzdržanost

Saša Admović kaže da je često viđao demonstracije, ali one kao jučerašnje kaže nikada.

- Ove su besmislene i nemaju nikakvog smisla. Sprska policija je pokazala maksimalnu uzdržanost. Čak i postoji snimak gde se policajac žali novinarki da su oni napadnuti. Tek kada je pređena crvena linija, onda su reagovali – kaže Adamović podsećajući na proteste Žutog prsluka u Francuskoj kada je policija nasilno reagovala.

- Srpska policija je uzdržana sinoć bila. To je svako mogao da vidi – dodaje Adamović.

Kako kaže, protesti ništa ne mogu dobro da donesu, a oni koji žele da se bave politikom treba da se kandiduju na izborima.

- Jedan od lidera bojkotaških stranaka Vuk Jeremić došao je da preuzme sinoć neke zasluge, pa je išutiran od strane onih koji su protestovali... Sam je kriv -

Malešević: Policajci su svojim telima branili Skupštinu Srbije! Više sati su štitili objekat isključivo svojim telima

Slobodan Malešević pomoćnik direktora policije istiakao je da je policija sinoć preživela ozbiljan napad od strane demonstranata.

- Više sati smo bili izloženi napadima. Videlo se koliko je policija bila suzdržana na samom početku. Pripadnici policje su svojim telima štitila objekat Narodne Skupštine, sve do trenutka dok oni nisu krenuli na policiju. To su tone kamenica, limenki i konzervi. Na žalalost 43 povređena policjaca, naneta je šteta velika – kaže Malešević, dodajući da je jedna policajac teže povređen.

Kaže da je tek dva sata nakon početka protesta i napada, policija reagovala.

Jalovi pokušaji da se Srbija destabilizuje neće dati rezultate

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić rekao je da su građani koji su se juče okupili izmanipulisani stranim organizacijama.

- Oni ne shvataju da je to naše ruglo, ta slika ide u svet... Od stranaca ne možemo da očekujemo dobra, ali od sebe moramo - kazao je Miletić.

Kako kaže, jalovi pokušaji da se Srbija destabilizuje ne mogu da daju rezultate.

- Srbija ima snažnu demokratiju, ali rušiti Beograd, institucije Srbije nije dozvoljeno - naglasio je Miletić i dodao da politički oponenti koji misle da nasiljem mogu da osvoje vlast treba da shvate da to tako ne može.

On kaže da je u sinoćnjim demonstracijama uzelo učešće i nekoliko navijačkih grupa koje su bile veoma destruktivne.

Miletić smatra da ovakvim neredima pojedini žele da stvore sliku da je Srbija nestabilna država.

Posle sinoćnjeg događaja padaju maske

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić istakla je da u ovom događaju ima nešto dobro, a to je da padaju maske.

Milić kaže da je sinoć protestovala slična struktura ljudi kao što je ona koja je upala u Javni servis.

Ona je kazala da je pojedini deo opozicije veoma agresivan, iako ima mali upliv u politički život.

Protesti šalju lošu sliku o Srbiji

Analitičar Dejan Vuk Stanković kazao je da sinoćnji protesti šalju lošu sliku o Srbiji.

On navodi da se mere donose kako se virus ne bi lako širio.

- Mi smo posle ukidanja prvih mera olako shvatili virus, a onda smo zaboravili da su ostale preporuke Kriznog štaba Srbije - naveo je Stanković.

On smatra da niko ne može da nam napravi toliko zla koliko možemo sami sebi, što je sinoć na neki način i učinjeno.

Policajci napadnuti noževima

Prof. dr Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti izjavio je da su pripadnici policije napadnuti noževima i da su reagovali tek kada je napadnuta Skupština.

- Policija je bila suzdržana, reagovali su u skladu sa zakonom. Policija je bila napadnuta. Broj policajaca koji su povređeni je daleko veći od povređenih demonstranata - naveo je Dragišić.

Kako je rekao, policija sinoć nije očekivala tako agresivan napad i koristila je suzavac u meri u kojoj je bilo potrebno.

Dragišić ističe da je policija minimalnom upotrebom sile uspela da uspostavi red i mir.