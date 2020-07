„Nemiri u Beogradu su izrežirani i to u trenutku kada se Srbija suočava sa brojnim izazovima. Huligani žele da na ulicama izazovu haos“ (VIDEO)

Huliganima od sinoć je cilj da izazovu haos i građanski rat u Srbiji. Njima nije potreban razlog da izađu na ulice i prave nerede, ocenili su sagovornici za TV Pink.

Vladimir Marinković potpresednik Skupštine Srbije ocenio je za Novo jutro TV Pink kaže da nemiri, koji se već dve večeri odvijaju u Beogradu, izrežirani i to u trenutku kada je pitanje hoće li se nastaviti dijalog Beograda i Prištine.

- Danas predsednik Vučić putuje u Francusku, gde će da se suretne sa predsendikom Makronom. One snage u Srbiji koje imaju interes da se to ne odvija dobro žele da izazovu nemire. Mene ovo podseća na Ameriku i proteste protiv Trampa. Ovde se bune protiv države, šalju lošu poruku i to u trenutku kada nam je najpotrebnija stabilnost – smatra Marinković.

Kako naglašava nemiri u Begoradu se dešvaju u ključnim trenucima za Srbiju, kako ocenjuje, u vreme kada zemlja treba da ojača ekonomiju, izbori se sa koronavirusom i pokuša da dijalog sa Kosovom vrati na pravi put.

- Kada treba da sačuvamo ekonomiju i uđemo u novi ciklus, da sačuvamo investicije, događa se da se lomi grad i da su strane službe takođe umešane u sve ovo – rekao je Marinković.

Direktor Srpskog Telegrafa Saša Milovanović takođe je osudio ponašanje i rekao je da je cilj protesta da se u Srbiji izazove građanski rat i haos.

- Oni koji to rade, oni to i žele. Žele građanski rat i da naprave haos u Srbiji. Povod za proteste ja navodno bio policijski čas koji je bio najavaljen. Ispostavilo se da karantina nema, ali to nije ništa značilo. Oni su se samo uhvatili za to. Onda na ulicu izađe oko 200 mladih ljudi, a nešto kasnije kreće haos. Imali ste pozive na Tviteru da se nose štangle, kamnice i velika količina suzavca koju su ovi huligani ispavljivali prema policiji. Znali su kako da to korite – rekao je Milovanović.