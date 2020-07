VUČEVIĆ ZA PINK: Nasilni protesti bili su isplanirani i organizovani, reč je o militantnim političkim grupama

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević je govoreći o nasilnim protestima u Beogradu i Novom Sadu, ocenio da su oni bili isplanirani i organizovani i da je reč o miltantnim političkim grupama desnih i levih frakcija koje su dobro pripremljene za takav potez.

- Nesporno je da je sve to bilo isplanirano i organizoavano, govorim o prva dva dana protetsa. Juče je bilo nešto mirnije. Nije bilo napada na institucije i objekte, uništavanja imovine. Bio je jedan protest koji je dosta dugo trajao, kvario kvalitet života jer su često bile blokirane ulice, u Novom Sadu je bio blokiran čak i most, ali dobro, sve je manja šteta kada nemate fizičke napade, na druge ljude, policiju, razbijanje institucija – rekao je Vučević za Pink.

Kako je dodao dva dana ranijie je sve delovalo vrlo sinhronizovano - istovremeno je krenuo napad na Skupštinu Srbije i Gradsku kuću u Novom Sadu.

- Radi se o miltantnim političkim grupama desnih i levih frakcija koje su dobro pripremljene. Nose fiziološke rastvore za ispiranje očiju od suzavca, veći broj majica da se presvlače zbog policije, zbog prepoznavanja, baklje, molotovljeve koktele, kamenice – naveo je Vučević.

Kako je dodao priča o spontanom okupljanju je potpuno nerealna.

- U politici ništa nije spontano. Skanadalozno je da uopšte hoćete da razbijate Gradsku kuću. To je kuća svih Novosađana koja postoji 126 godina. Bili su razni protesti, ali niko nije hteo da spali Gradsku kuću. Sreća u nesreći je da su baklje pale na pod, a ne na sto da se zapali papir ili zavesa, verovatno bi bio ozbiljan izazov da se to sačuva. Koje je to mržnja da hoćete da spalite Gradsku kuću, koji je politički cilj? – naveo je Vučević.