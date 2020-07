Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je video-samit o Kosovu i Metohiji bio težak, da Srbija ima jedina različite stavove, a da je Priština izašla sa maksimalističkim zahtevima.

Dijalog sa Prištinom u Briselu, planiran za nedelju, odložen je za četvrtak, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle video Samita u Parizu, koji je, kako je istakao, bio težak, jer je Srbija ima drugačiji stav od svih ostalih učesnika, a Priština je izašla sa maksimalističkim zahtevima.

- Verujem da će Nemačka i Francuska izaći sa svojim zajedničkim, predsedničkim saopštenjem, pošto je bilo stvari oko kojih nismo imali isto viđenje - rekao je Vučić novinarima u Parizu.

On je istakao da je albanska strana izašla sa svojim zahtevima, koje je nazvao "spiskom lepih želja", pošto Srbija ne prihvata nikakve ultimatume i naređenja, te predočio novinarima šta je to što Priština traži.

- To su očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, očuvanje Ustava i ustavne organizacije Kosova, trajno uzajamno priznanje, a ne model dve Nemačke, članstvo u UN i da druge evropske zemlje priznaju Kosovo. A, tek onda će da se bave pitanjem nestalih i ratne štete - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je na to poručio da je svaki razgovor potpuno besmislen ako su ti zahtevi smisao svega.

- Spremni smo da razgovaramo o svim koracima koji bi popravili odnose naroda, protok ljudi, roba, kapitala, ali da ne prihvatamo ultumatume. To nije moguće i realno - rekao je Vučić.

On je izrazio zahvalnost Merkel i Makronu na organizaciji Samita i trudu i naporu da dovedu dve strane za sto i pokaažu posvećenost rešavanju problema.

"Težak put pred Srbijom, ali neće biti lako ni našim protivnicima"

Vučić je rekao da je težak put pred Srbijom, ali da neće biti lako ni onima kojim misle da će Srbiji uzeti sve, a da ona ne dobije ništa.

- Ljudi ne treba da brinu. Naši ljudi su bili veoma veoma dobro pripremljeni za ovaj sastanak - rekao je Vučić nakon video konferencije sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i premijerom privremenih kosovskih institucija Avdulahom Hotijem.

Vučić je tokom konferencije, kako je rekao, naveo šta je sve Srbija sprovela iz Briselskog sporazuma i naglasio da Priština nije uspela ni jedinu obavezu, jednu, da ostvari, a to je Zajednica sprskih opština.

- Ne znaju kako da izađu iz toga. Kada ulazite u razgovore, i jedni i drugi moraju da prilagođavaju sporazume svom pravnom poretku, a prištinska strana se pravda time da je ZSO protivna njihovom ustavu - ističe Vučić i dodaje da ne zna o čemu će se razgovarati ako Priština nije u stanju od 19. aprila 2013, ni nakon sedam i po godina, da ispuni svoje obaveze.

Kako je kazao, biće teško, ali videće šta se može.

Na pitanje šta je to oko čega se nisu složili sa domaćinima i drugim učesnicima Samita, Vučić kaže da je inicijalno neslaganje bilo oko prve tačke, odnosno da je srpska strana insistirala da to budu razgovori Beograda i Prištine, a ne Srbije i Kosova, jer Srbija ne priznaje samoproglašenu kosovsku nezavisnost:

Mi smo trazili Beograd i Priština, a ne Srbija i Kosovo.

Uvek sam srećan kada se Hrvati raduju i kada veruju u srpsku nesreću

Na pitanje o izveštavanju zagrebačkih medija o protestima u Beogradu, Vučić kaže da je to tako kada Srbija ide napred. Ističe da, uprkos pisanju nekih medija, Vojska Srbije nije odbila poslušnost.

- Neka se raduju, ja sam uvek srećan kada se Hrvati raduju i kada veruju u srpsku nesreću. Onda mi je jasno da imaju problem sa uspehom Srbije koji je veći od njihovog - izjavio je predsednik.

Dodaje da će pojedinci navijati za svakoga, samo da bi se Srbija srušila. Ističe da od 2014. godine svaki dan ima proteste ispred Predsedništva, ali da nikada nije bilo problema dok nisu upali nasilno u Skupštinu.

- Mi smo demokratska zemlja, ali je toliko glupo i neodogovrno pozivati ljude na ulicu kada je ovoliki broj zaraženih. Danas je ubedljivo najgori dan za Srbiju od početka pandemije i moja molba ljudima je da sačuvamo zdravlje. Niko na silu neće preuzeti vlast, a kada prođe epidemija, protestujte do mile volje - kaže predsednik.

"Najgore licemerje - soliš pamet svima, a da predvodiš nećeš"

Vučić smatra da je licemeran stav kakav je zauzeo epidemiolog Zoran Radovanović, koji kritikuje Krizni štab, a neće da preuzme rukovođenje tim telom, a okupljanje na ulicama u ovakvoj epidemiološkoj situaciji smatra zastrašujuće neodgovornim.

- Pitali su Radovanovića, kada je rekao Predrag Kon da on vodi Krizni štab, a on je rekao 'neću'. Kakvo je to, najgore licemerje... Solićeš pamet svima, a kada kažu „povedi ti“, kažeš da nećeš. Tako će svi da se sklone od svega - rekao je Vučić upitan za optužbe Radovanovića da država ne saopštava prave podatke o infekciji.

Vučić je kazao da će tako i oni koji su pozivali na ulice kazati da nisu pozivali narod na ulice.

- Ko je kriv za broj zaraženih? Govorili su o izborima, a nijedan skup nismo održali. Sinoć je bilo 4.000 ljudi na ulicama, što je 50.000 novozaraženih, jer ti ljudi idu kućama i tamo zarazuju svoje - objasnio je on.

Kazao je da je tri dana zaredom bilo 4.000, 3.000 i 1.500 ljudi na ulicama. Kazao je da je to zastrašujuće neodgovorno i neozbiljno.

- Ako neko hoće da ubija svoj narod i poziva na to, radite kako hoćete. Mi normalni i civilizovani ljudi to nećemo. Mi da bijemo one koji sede i ne preduzimaju ništa protiv džave i njenih institucija nećemo. Samo ćemo da odgovaramo huliganima, koje su oni doveli - istakao je on.

Vučić je naglasio da sinoć nije bilo upada u skupštinu i napada na policiju, pa nije bilo portrebe ni da bude policije.

"Protesti u vreme epidemije - neverovatna neodgovornost"

Protesti su uvek dozvoljeni, ali organizovati prosteste u vreme epidemije pokazuje neverovatnu neodgovornost, poručio je Vučić i upozorio da je danas ubedljivo najgori dan u Srbiji po pitanju korona virusa. Brine ga, kaže, čiljenica da pojedini ljudi misle da je normalno da dolaze na skupove i zaražavaju jedni druge. Istakao je da niko ne treba da pomisli da su njemu protesti kao takvi problem:

- Od 2014. godine svaki dan imam protest ispred Predsedništva, na ulicama od 2017, a onda od 2018. godine još godinu i po... Nikada problema nije bilo, nisu ljudi videli policiju dok nisu pokušali da upadnu u Skupštinu. Možete da radite sve, ovo je slobodna i demokratska zemlja, ali je toliko neodgovorno, zastrašujuće neodgovorno po zdravlje ljudi da se poziva na skupove - rekao je Vučić.

On je istakao da je danas ubedljivo najgori dan po pitanju virusa korona. Kako je rekao, danas se vide posledice od pre četiri, pet dana, a tek ćemo videti za narednih pet dana posledice ovih okupljanja u broju zaraženih. Zato je apelovao na sve da se sačuva zdravlje.

- Neće niko na silu da preuzme vlast, vlast se osvaja na izborima. Možete da protestujete do mile volje, ali kad prođe epidemija. Kao da to ne razumemju... Ako mislite da ćete da dovedete tajkuna, jednog ili drugog, na vlast silom, to se neće dogoditi. Osim što ćemo da pokažemo koliko smo neverovatno neodgovorni i koliko se neozbiljno ponašamo - poručio je Vučić.