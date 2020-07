SPECIJALNA EMISIJA O PROTESTIMA! ANALITIČARI ZA TV PINK: „PROTESTI SU BESMISLENI, ljudi to počinju da shvataju! Problem je što ih jedan broj ljudi koristi da NAMETNE SVOJU IDEOLOGIJU“

Ljudi su shvatili kolika se opasost nadvila nad Srbijom i da nema šale sa ovim virusom, ocenili su gosti TV Pink.

U Srbiji danas crna statistika - u proteklih 24 sata čak 18 osoba je priminulo, 130osoba je na respiratorima, od 8.646 testiranih 380 pozitivnih.

Premijerka Ana Brnabić najavila je danas na konferenciji za novinare da država neće prezati od bilo kakvih mera da bi se sačuvalo zdravlje ljudi. Ona je apelovala na sveda u ovim trenucima svi ostave politiku na stranu i posvete se borni sa koronavirusom.

Sa druge strane, deo opozicije i desničari četvrti dan zaredom organizuju protest uBeogradu.

Istoričar Nemanja Starović rekao je za Specijanu emsiju TV Pink da organizatori protesta, koji nisu poznati javnosti, nisu ispoštovali sve mere koje su obavezne, naročito sada kada je svetski zdavstveni sisem u krizi.

-Ja sam prvi kao student organizovao više skupova, i znam kako to izgleda. Procedura je jako zahtevna, naročito sada dok traje epedemija koronavirusa. Međutim, ovde nema nikakvih prijava i ništa od toga nismo videli narednih dana – rekao je Starović.

Kako kaže, najveći problem je taj što se ne pridržavaju epidemioloških mera, a to je od presudnog značaja da se virus ne širi dalje.

-Apelujem na ljude da se suzdržavaju od izlaska, da ne ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje svojih bližih. Zdravlje treba da svima bude na prvom mestu – dodao je Starović

Saša Milovanović direktor Srpskog telegrafa ocenio je da je većina naroda psotala svesna opasnosti i velike verovatnoće da se zaraze i kako kaže „razum je prevladala“.

-Ljudi su shvatili kolika se opasost nadvila nad Srbijom. Treba ljudi da shvate da nema šale sa ovim virusom. Nije opasno samo u Srbiji.Danas je rekordan dan i po zaražavanju ljudi u Americi.Ti mladi ljudi koji sede na ulici, zaraziće kasnije svoje porodice – objašnjava Milovanović.

Ocenio je i da sam čin sedenja na asfaltu je loš i neprimeran, kako kaže.

-Oni sede na asfaltu koji je prljav. Još jedan dokaz da ne vode računa o zdravlju – dodao je Milovanović.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da gotujući na TV Pink da besmislost izbora sada dolazi do izražaja.

-Protesti su besmisleni, ljudi to počinju da shvataju! Većina ljudi ne zna koji je povod za njih. Neki protestuju zbog korone i mera koje se uvode. Opasnija je druga grupa, a to su neprijaelji demokratije i koriste svaku situaciju da izazvivaju nemire. Pokušavaju tako da nametnu svoju idelogiju – kazao je on.