Došao je trenutak da se uozbiljimo i izvučemo pouku. Mi smo kao država odredili mere i očekujemo da ljudi razumeju da je to za njihovo dobro, rekao je Lončar za TV Pink.

U Srbiji danas crna statistika - u proteklih 24 sata čak 18 osoba je priminulo, 130 osoba je na respiratorima, od 8.646 testiranih 380 pozitivnih.

Premijerka Ana Brnabić najavila je danas na konferenciji za novinare da država neće prezati od bilo kakvih mera da bi se sačuvalo zdravlje ljudi. Ona je apelovala na sve da u ovim trenucima svi ostave politiku na stranu i posvete se borni sa koronavirusom.

Ministar zdavlja Zlatibor Lončar rekao je za Specijalnu emisiju TV Pink da je situacija u Srbiji alarmantna.

-Ja se nadam samo da ćemo svi mi u regionu uspeti da izvučemo neku pouku iz svih podataka koji su aktuelni. Došao je poslednji trenutak da se uozbilljimo. Malo znamo o koronavusu i moramo mi da uradimo nešto. Apelujem na sve da ispoštuju preporuke i da promene svoj način ponašanja, da se nose maske i drži distanca. Mi smo kao dražva odredili te mere i očekujemo da ljudi to razumeju. Budimo jedinstveni, a nakon korone rešavaćemo i druge stvari, ima vremena za politiku – rekao je ministar Lončar i ponovio kako je lekarima koji se bore za svaki život najteže.

Sa druge strane, deo opozicije i desničari četvrti dan zaredom organizuju protest u eogradu.

Istoričar Nemanja Starović rekao je za Specijanu emsiju TV Pink da organizatori protesta, koji nisu poznati javnosti, nisu ispoštovali sve mere koje su obavezne, naročito sada kada je svetski zdavstveni sisem u krizi.

-Ja sam prvi kao student organizovao više skupova, i znam kako to izgleda. Procedura je jako zahtevna, naročito sada dok traje epedemija koronavirusa. Međutim, ovde nema nikakvih prijava i ništa od toga nismo videli narednih dana – rekao je Starović.

Kako kaže, najveći problem je taj što se ne pridržavaju epidemioloških mera, a to je od presudnog značaja da se virus ne širi dalje.

-Apelujem na ljude da se suzdržavaju od izlaska, da ne ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje svojih bližih. Zdravlje treba da svima bude na prvom mestu – dodao je Starović

Saša Milovanović direktor Srpskog telegrafa ocenio je da je većina naroda psotala svesna opasnosti i velike verovatnoće da se zaraze i kako kaže „razum je prevladala“.

-Ljudi su shvatili kolika se opasost nadvila nad Srbijom. Treba ljudi da shvate da nema šale sa ovim virusom. Nije opasno samo u Srbiji.Danas je rekordan dan i po zaražavanju ljudi u Americi.Ti mladi ljudi koji sede na ulici, zaraziće kasnije svoje porodice – objašnjava Milovanović.

Ocenio je i da sam čin sedenja na asfaltu je loš i neprimeran, kako kaže.

-Oni sede na asfaltu koji je prljav. Još jedan dokaz da ne vode računa o zdravlju – dodao je Milovanović.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da gotujući na TV Pink da besmislost izbora sada dolazi do izražaja.

-Protesti su besmisleni, ljudi to počinju da shvataju! Većina ljudi ne zna koji je povod za njih. Neki protestuju zbog korone i mera koje se uvode. Opasnija je druga grupa, a to su neprijaelji demokratije i koriste svaku situaciju da izazvivaju nemire. Pokušavaju tako da nametnu svoju idelogiju – kazao je on.

Bilbija: Pune bolnice su opasnost, ne kada provalite vrata Skupštine

Bojan Bilbija novinar Politike osvruno se na današnji apel premijerke Brnabić da ocenio da jedna grupa građana nije uslišila molbu predsednice Vlade Srbije.

-Nisu poslušali apel premijerke, ali bojim se kakva će statistika sutra da bude. Znate, da probijete vrata u Skupštini nije opasnost, ali pune bolnice su opasnost. To može da dovede do kolapsa zdravstvenog sistema. Neki se ponašaju tako da misle da su iznad zakona, ali i medicine i biologije. Situacija je ozbilja – rekao je Bilbija i istako da policija mora da reaguje i da otkaže takav skup zbog bezbednosti od zaraze. Međutim, Bilbija se pita da li je zapravo skup prijavljen.

-Ljudi koji sede, ne preduzimaju nikakvo nasilje, oni jednostvno šire zarazu i to je opasno jako – smatra Bilbija.

STEFANOVIĆ ZA PINK: Uhapšen demonstrant zbog napada Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za TV Pink da je policija uhapsila napadača koji je izbo drugog demonstranta nožem i pozvao je još jednom da se uzdrže od od nasilja. - Ono što nije dobro imali smo povređivanje lica dve sukobljene strane unutar samih demonstranata. Povređenom su nanete rane na desnoj butini. Osumnjičeni je odmah uhapšen, a policija će i sa napadačem i sa napadnutim obaviti razgovor. Ovakva vrsta nasilja je nešto na šta smo uvek upozoravali. Imali smo bacanje pirotehnike u pravcu Skupštine. Očekujem da se uzdrže od svakog nasilja, ovakva vrsta divljaštva može samo da nanese štetu - rekao je Nebojša Stefanović. - Demonstranti koji su išli prema autoputu da ga blokiraju, zaustavljeni su od strane policije. S druge strane, tu nije bilo nikakvog nasilja. Dobro je što se to završilo dobro. Važno je da nema tenzija i nema sukoba. Apelujem još jednom, ljudi, nemojte se baviti nasiljem.