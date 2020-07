Brnabić: Ako brojevi ne počnu da padaju, uvešćemo policijski čas

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da će, ukoliko broj obolelih od korona virusa ne počne da opada, u Beogradu biti uveden policijski čas, a možda i mere koje su bile na snazi u martu i aprilu i zatvaranje zemlje.

Ona je za radio emisiju "Newshours" na BBC-u rekla da je dokaz da protesti nemaju nikakve veze sa policijskim časom to što vlada nikada nije donela takvu odluku.

-Policijski čas u Beogradu i novo zatvaranje zemlje bili su samo opcija, koju smo razmatrali u jednom trenutku, i kada je prve večeri došlo do protesta, to nije imalo nikakve veze sa uvođenjem policijskog časa. Dokaz za to jeste da mi kao vlada nikada nismo doneli tu odluku. Kada smo doneli odluku o zabrani rada od 21 časa do 6 časova ujutru, to je bila prva zvanična odluka koju smo doneli. Do tada se o svemu samo razgovaralo i konačna odluka nije bila doneta - rekla je Brnabić.

Upitana da li protesti stvarno nisu bili faktor za odustajanje od policijskog časa, Brnabić je rekla da bi to bilo neodgovorno od strane vlade. Brnabić je istakla i da je Srbija jedna od zemalja koja je imala najviše uspeha u borbi protiv virusa kovid-19 u martu i aprilu, ali i da je tada imala jedne od najstrožih mera u Evropi tokom prvog talasa.

-Zemlja je bila zatvorena, imali smo policijski čas, ponekad od četvrtka uveče do ponedeljka ujutru, i to je dalo rezultate. To, međutim, nije način na koji može da se živi i radi. Očekivali smo drugi talas na jesen, ali, zapravo prvi talas se nikada nije završio - rekla je Brnabić.

Čim je podignuta ta vrsta zabrane, brojevi su ponovo počeli da rastu, rekla je premijeka Srbije i istakla da je Vlada ovoga puta pokušala da isproba drugačiju taktiku, odnosno da apeluje na građane da budu disciplinovani, nose maske za lice i drže distancu.

Govoreći o izborima i tome da mnogi zameraju da je zbog izbora došlo do trenutne situacije, Brnabić je rekla da je to bilo nešto što je moralo da se uradi i da su i druge zemlje održale izbore, poput Južne Koreje, Francuske, Bavarske u Nemačkoj.

-Nisam sigurna na račun čega su kritike. Možete li da zamislite da smo rekli 'Slušajte, sačekaćemo dok se ne napravi vakcina da bismo održali redovne parlamentarne izbore' - rekla je premijerka.

Upitana da prokomentariše navode da su protesti organizovani i zbog sve autoritativnijeg ponašanja predsednika Srbije, Brnabić kaže da je takve kritike čula i ranije, ali da nije primetila da je Srbija tiranija.

-Srbija ima jako demokratski kapacitet, znate, imali smo proteste '1od 5 miliona' duže od godinu dana, ljudi su mirno protestovali na ulicama širom Srbije, policija nikada nije intervenisala, postoje brojni mediji koji kritikuju vladu svakodnevno, kao što i treba da bude u demokratskom društvu. Ovog puta, ovi protesti, zatražila sam od ljudi da ne protestuju, ne iz političkih, nego iz zdravstvenih razloga - rekla je Brnabić.

Na pitanje o pregovorima sa liderima Kosova i koliko je optimistična da će doći do neke vrste razrešenja i da li bi Srbija mogla da prizna Kosovo, Brnabić je rekla da je srećna što se pregovori nastavljaju, jer je to nešto na šta je Srbija uvek pozivala.

-Da li ćemo biti u stanju da postignemo neku vrstu kompromisa, zavisiće od hrabrosti obe strane. Znam da Srbija ima hrabrosti i da je predsednik Aleksandar Vučić mnogo više koncentrisan na budućnost, nego na prošlost i da je željan da stvori okruženje za drugačiju budućnost za čitav region, a ne samo za mlade ljude u Srbiji - rekla je Brnabić.

Ona je kazala i da nije sigurna do koje mere su politički lideri iz Prištine spremni da pregovaraju o kompromisu, ali da se nada da će se postići i neka vrsta kompromisa i dugoročna normalizacija odnosa.