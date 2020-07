VUČEVIĆ: Nema tu borbe za demokratiju ili mirnu revoluciju. To su ekstremne desničarske i levičarske organizacije koje se stalno sudaraju!

Tri dana nakon pokušaja paljenja i demoliranja Gradske kuće u Novom Sadu, prilikom čega je pričinjena materijalna šteta od 4 miliona dinara, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, tvrdi da nema dilemu ko su inspiratori vandala, i iz kojih stranaka je komandovano demoliranje Gradske kuće, RTV –a i prostorija SNS – a.

- U pitanju su huliganski politički napadi. Nema tu nikakvih nezadovoljnih studenata i borbe za demokratiju ili mirnu revoluciju. To su ekstremne desničarske i levičarske organizacije koje se stalno sudaraju, ali su itekako prisutni lideri Saveza za Srbiju. Jedan od vođa je predsedik omladine Narodne stranke, jedan od glavnih organizatora je potpredsednik njihovog Gradskog odbora, dosta njih i ne živi u Novom Sadu ali su došli da ga ruše. Marnika Tepić je direktno među njima i daje naloge „iz ofa“. Zato nemojte da se pravimo ludi i da pričamo o nekim finim mladim ljudima. To su huligani politički instruisani, a kada bi uspeli da sprovedu tu svoju nasilnu politiku, onda bi došli da vode vlast koji iz senke komanduju nasilne proteste, a njihove tajkunske šifrovane televizije sve to direktno prenose. - kaže Vučević za RTV.

Poslednjih dana je, kako sam kaže, video mnogo očaja i besa Novosađana koji ne mogu da se pomire sa činjenicom da je neko pokušao da zapali njihovu Gradsku kuću. Kaže da nema informacije u vezi sa tim koliko je osoba procesuirano zbog vandalnosg ponašanja i kao i dokle je stigao taj postupak, ali smatra da bi dobro bilo da načinjenu štetu od 4 miliona dinara plate ti „divni momci i njihove porodice“.

Na pitanje da li možemo biti sigurno da se takve scene u Novom Sadu neće ponoviti, Vučević odgovara:

Možemo biti siguri da će ih država pobediti, da će institucije savladati svaki taj teroristički akt. To nije sporno! Ali ne mogu da isključim da će vandali pokušati ponovo.

Gradonačelnik kaže da je izuzetno zabrinut zbog epidemiološke situacije, a okupljanje na protestima bez poštovanja mera zaštite tek treba da dođe „na naplatu“, odnosno, to će se na epidemiološkoj slici pokazati tek za nekoliko dana. Inače, u poslednjih nedelju dana u Novom Sadu je dupliran broj zaraženih, i zaključno sa petkom ima 556 aktivnih slučajeva.

Zabrinjava i to što raste broj osoba sa težim oblikom infekcije, kao i činjenica da virus zahteva duže bolničko lečenje.

- Zato trenutno nema potrebe za kapacitetima za lakše obolele, ali ako to budu procenili epidemiolozi, možemo sa vojskom za 24 časa da osposobimo sajamske hale -, objašnjava gradonačelnik, i dodaje:

- Najveći broj građana se disciplinovao i povećao se broj onih koji nose maske, ali mi smo usvojili novi paket mera. To znači da ćemo strogo kontrolisati mesta koja su najopasnija za širenje epidemije: zatvorene prostore, proslave, noćne klubove. Ugostiteljski objekti u zatvorenom prostoru moći će da rade do 21 čas, a oni koji imaju bašte do 23 časa. Svi će morati jasno da istaknu koliki broj gostiju mogu da prime, i to u odnosu na preporuke o dozvoljenom prisustvu jedne osobe na 4 kvadratna metra. Uz poštovanje svih mera lične zaštite, biće dozvoljena organizovana okupljanja do 10 ljudi. Marketi, super marketi, minimarketi i tržni centri moći će da rade do 21 čas. Za apoteke, benzinske pumpe i šaltere koji imaju spoljnu prodaju to ne važi. Štrand i bazeni će raditi u novom režimu, ali ih za sada nećemo zatvarati. Pokušavamo da ne ugasimo grad, da sačuvamo zdravlje i spasimo ekonomiju, i zato molim Novosađane da nam u tome pomognu tako što će se odgovorno ponašati -, poručuje gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.