VUČIĆ: Nemam problem sa protestima! Opozicija koristi koronavirus za političke aspiracije

Ponosan sam na Srbiju što je strpljiva, trpeljiva i što im niko ne odgovara jer 95 odsto ljudi je protiv ovoga što se zbiva. Nasiljem niko neće doći na vlast. Ogromno hvala policajcima koji sve to trpe, koji trpe baklje, kamenice po sebi. Ma koliko se trudili da pokažu ružno lice Srbije, oni pokazuju svoje lice. To je pokušaj da se ugrozi stanje srpske ekonomije, ugrožavanje opstanka zdravstvenog sistema Srbije i sve ćemo to da izdržimo. Pobedićemo!