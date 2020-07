ORLIĆ: Narod se čvrsto i jasno opredelio za Aleksandra Vučića, istinu i život, a zauvek precrtao tajkune i kriminalce

Teško je pronaći još jednog čoveka kao što je Dragan Đilas, čoveka koji neljudski postupa protiv zdravlja ljudi i života sopstvenog naroda, izjavio je član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić u saopštenju koje prenosimo u celosti:

Teško je danas na celom svetu, a kamo li u Srbiji, pronaći još jednog čoveka kao što je Dragan Đilas. Ne samo zato što je teško naći sličan primer bezobzirnog bogaćenja na narodnoj grbači, gaženja i preko živih i preko mrtvih u slepilu sebičnog interesa, već pre svega zato što sličnog primera odvratnog, neljudskog postupanja protiv zdravlja i života sopstvenog naroda, u sred razbuktale epidemije smrtonosnog virusa – nema na svetu. A upravo to i takvo ponašanje tajkuna Đilasa došlo je na naplatu ovih dana, i tek će da dolazi.

Oseća to jako dobro i sam Đilas, i iz petnih žila se trudi da optuži Aleksandra Vučića, Krizni štab, lekare, državu, policiju i svakog drugog – za sve ono za šta je sam odgovoran. Ljude koji se svakodnevno bore da svaki život sačuvaju, koji do iznemoglosti pozivaju na poštovanje propisanih mera, optužuje – Đilas, ponosni inicijator kršenja policijskog časa, organizator skupova za više stotina ljudi bez ikakve zaštite, na kojima dežurni teoretičari zavere urlaju u megafone „Virus ne postoji, to je laž, da bi nas čipovali!“, dok aplaudira Đilas, kolovođa rušilačkog orgijanja koji budan sanja građanski rat. Taj isti Đilas, koji upleten u sopstvene laži istovremeno bunca kako na izbore nije izašao niko, ali i da su se na izborima zarazili svi, organizovao je i pre, i nakon tih izbora, neprijavljene skupove na kojima se sasvim sigurno širila zaraza. I igralo se kolo, valjda da se proslavi vest: da su nam bolnice pune, da svaki dalji skok u broju novozaraženih može da dovede do kolapsa zdravstvenog sistema. To je, izgleda, i cilj Đilasovih žurki, i povod za njegovu radost i osmeh. Taj osmeh hijene, sa kojim izvodi svoje sulude računice da samo ove nedelje, svakoga dana, po rečima samog Đilasa na njegovim skupovima „može da se zarazi samo po 1.000 ljudi, koji posle mogu da zaraze svako po 12.5 drugih ljudi“! I time se hvali, uzgred prezadovoljan zbog razbijenih glava i polomljenih nogu, svih ljudi povređenih u huliganskim neredima na koje Đilas lično poziva, zapaljenih i demoliranih institucija, automobila, uništenih izloga i sve druge javne, ali i privatne imovine građana Srbije. Svega onoga što Đilas iz svog džepa neće da plati, već plaćamo svi mi drugi.

A ono najskuplje, zdravlje i životi građana ugroženih smrtonosnim virusom, takođe dolazi na naplatu drugima, a ne Đilasu. Cenu plaćaju iscrpljeni lekari, oni koji se razbole i njihove porodice. A bahati i beskrupulozni Đilas nastavlja da svakog dana organizuje po jednu turu od „samo“ 1.000 puta 12.5 zaraženih, uz stotine povređenih i nesagledivu materijalnu štetu. Zato što tako planira da dođe na vlast? E, to ovaj narod neće dozvoliti nikada.

Narod se čvrsto i jasno opredelio za Aleksandra Vučića, istinu i život, a zauvek precrtao tajkune i kriminalce, laži iz njihove medijsko-obaveštajne kanalizacije i njihov zagrljaj smrtonosnog virusa. I pamtiće bednicima dobro sve ono što nam rade ovih dana. Na prvom mestu Draganu Đilasu, čija se paklena računica u svom pravom efektu već prikazuje – u bolnicama.