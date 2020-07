VUČIĆ UŽIVO U EMISIJI HIT TVIT O KOSOVSKOM PITANJU: Trudim se da izvučem najbolje što možemo, a da izgubimo najmanje što moramo

Budite uz TV Pink i novo izdanje emisije koja je uzburkala javnost.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Ekskluzivni gost emisije "Hit tvit" je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Povodom objave na Tviteru, slike na kojoj su predsednici Srbije i Francuske, uz tvrdnju da je "Kosovo konačno postalo republika", kojom se aludira da je tako nešto dogovoreno u razgovorima Vučića i Makrona pre par dana u Parizu, Vučić je rekao da ne veruje da je ta lažna vest zbunila bilo kog ozbiljnog čoveka, ali ako jeste, onda je, kaže, to opasnije, nego što on misli.

- Meni se čini da svako normalan zna da su to laži i besmislice - kazao je Vučić.

Kako kaže, imali smo mnogo opasnijih i gorih lažnih vesti, a u pomenutu samo neki mnogo naivni mogu da poveruju.

- Bilo je vesti koje su bile gotovo neverovatne, da je neko tražio upotrebu 63. Padobranske brigade... Lagao je ko je šta stigao, a da bi se stanje u Srbiji pogoršalo - rekao je Vučić.

- Živite u eri društvenih mreža, mnogi ljudi koji ne bi u društvu imali status ni pristojnih ljudi dele vesti kojima bi stekli popularnost - dodao je.

Na konstataciju da se pojavila fotografija devojčice okrvavljenog lica, kao dokaz repsresije na protestu, za koju se ispostavilo da je skinuta reklama sa sajta za prodaju šminke, Vučić je rekao da mnogi pokušavaju da prave heroje od ljudi koji sve zaslužuju, samo ne to - da se od njih prave heroji.

- Od jednog kriminalca, osuđivanog, prave poštenog poljoprivrednika Ne želim da ih spominjem, da ja dalje pravim zvezde od onih koji to ne zaslužuju Oni postaju heroji, a mi, valjda treba da ćutimo i da ih se plašimo. Nagledao sam se ja toga - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je nekoliko stvari važno da kaže, kao predsednik svih građana.

- Za mene je važno da kažem, da zamolim ljude za disciplinu i pobedićemo koronu - naveo je Vučić i dodao da nam nisu potrebna besmislena okupljanja.

Vučić je rekao da imamo lekare i bolnice, koje su dobro opremljene.

- Imamo još 1.137 respiratora, čistih, kliničkih respiratora - otkrio je Vučić.

Kako kaže, opremljena je Srbija, ali pune su nam bolnice.

- Molim ljude za odgovornost i pobedićemo koronu... Samo je potrebno da pokažemu tu vrstu jedinstva i zajedništva i pobedićemo - istakao je Vučić i dodao da je reč o vrlo teškoj bolesti i opasnoj infekciji.

- Mi boljih lekara nemamo i oni su dobri lekari, epidemiolozi... U redu je kada pokušavate da srušite mene, to je politika! Ali imam problem kada rušite ono što je najvrednije u našem društvu – to su naši lekari - naglasio je Vučić.

Vučić je pokazao i fotografije Infektivne klinike rekavši da od sedamdesetih godina u tu bolnicu nije "ni ekser zakucan", a da ova vlast jeste nešto uradila.

Vučić je rekao i da se na izborima niko nije zarazio, da su sve mere ispoštovane.

- Na izborima se niko nije zarazio... Na sam dan izbora sve su mere poštovane, vrlo efikasno, svi su imali maske, bilo je mnogo bolje nego kad idemo u prodavnicu. Svuda u Evropi su bili izbori, danas su u Španiji, u Poljskoj je drugi krug, u Hrvatskoj, u Francuskoj. Izbori u demokratskim državama moraju da se održavaju - rekao je Vučić.

- Što se tiče derbija, bila je povoljna epidemiološka situacija, pa je l' mislite da u septembru ne treba da gledamo utakmice, da ne živimo. Pa ja jedva čekam da mogu da odem da odgledam neku utakmicu, ili sa Vukanom ili Danilom, jedva čekam da odem u neki restoran - kazao je Vučić.

Govoreći o tome što nije uveden policijski čas, Vučić je rekao da je on predsednik Srbije čiji je posao da brine o zdravlju građana, a ne da se nekom dodvorava.

- Moj je posao da brinem o zdravlju građana, ekonomiji, ugledu države, a ne da se dodvoravam... Lekari su rekli Ani i meni da misle da to mogu drugačije, ja i dalje mislim da je ono bio pravi potez - kazao je Vučić.

Vučić je kazao da će biti uskoro "organizovani organi SNS" i da će on uskoro biti "samo predsednik građana Srbije".

Predlog broj 1 - Korona protesti 1.deo

Vučić je komentarišući ovaj predlog rekao da je zabrinut što ljudi pozivaju na nasilje i što su među njima i narodni poslanici.

Kako kaže, cela Srbija je sa užasom gledala što su pripadnike policije dva sata gađali kamenicama.

- Mogao bih da se saglasim sa onim što nesumnjivo najveći broj građana Srbije oseća, a to je nesigurnost zbog onoga što neki lideri opozicije rade. Tukli su te ljude besomučno, tukli, gađali. Nisu oni to najavili tada, nego dan uoči izbora... Onda su čekali trenutak kada se skupilo tri, četiri hiljade ljudi, pa su to uradili - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, ako ima onih koji su upotrebili prekometnu silu, oni će odgovarati.

- Najteže povređen na protestima je policajac, Nebojša Apostolović, polomljene su mu obe noge - istakao je Vučić.

Kako kaže, ljude brine korona, ali i ekonomska stabilnost, a Srbija će ovo najlakše podneti i biće najbolja u Evropi.

- Neće biti smanjene penzije, neće biti smanjena plate u javnom sektoru... Ako uspemo da sačuvamo stabilnost do kraja godine, imaćemo rast - naglasio je Vučić.

Govoreći o 5G mreži Vučić je rekao da je Srbija nema, da nije ni tender raspisan.

- Da li znate da je svaki od ovih skupova protivzakonit, nijedan nije prijavljen, a narod treba da zna da ćemo imati novca, da plate i penzije neće padati. Ja nisam u stanju da bilo šta kažem o 5G mreži, čipovanju. Mi nemamo 5G mrežu, mi nemamo ni tender raspisan o tome. U Jagodini, stalno ima protesta protiv 5G mreže, veruju u to. Čuju se patriotske pesme u Beogradu, a peva ih čovek koji je izopšten iz Srpske crkve, monah Antonije, raspop. Jesmo li ikome zasmetali 2017. kada su šetali potpuno besmisleno, 2018., 2019. godine, pretili ulazili sa testerama, sve smo pustili, ali ne možemo da dopustimo da upadaju u državne institucije - naveo je Vučić.

Govoreći o snimku na kojem dečak od 14 godina priča o tome šta je radio na protestima Vučić kaže da će dečakovi roditelji sigurno pričati sa njim.

- Mi svi moramo da razmislimo šta mu nismo pružili, moramo da radimo više sa njima i objasnimo kakva treba da bude budućnost i kroz školski sistem i onda nam se ne bi ovakve stvari dešavale - rekao je Vučić.

Govoreći o organizatorima protesta Vučić je rekao:

- Najbolji rasterivački protesta su tajkun i njihova svita jer niko sa njima neće - rekao je Vučić i dodao da su oni i organizatori.

Kako je rekao, čim ih je video znao je da su protesti gotovi.

Vučić je rekao da će Sergej Trifunović ukoliko bude nešto promenio, moći nešto politički i da uradi, a da oni koji popuštaju nasilnicima, neće.

- Ako se dodvoravate njima svaki dan, kao što rade drugi, što se dodvoravaju i nasilnicima, koji su ih ćuškali... To je sramota za njih, političari su ti koji treba da vode, a ne da budu vođeni - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je pravo na protest demokratsko pravo i upitao kako da ljudi ne budu ljuti, a još su i na udari mnoštva lažnih vesti.

Vučić je najavio da nas čeka teška borba za Kosovo i Metohiju.

- Srbija je dovoljno snažna, da se ne sekiraju. Srbija je dovoljno jaka da im pomogne - poručio je Vučić Srbima na Kosmetu i u Crnoj Gori.

Govoreći o najavi auto-puteva Vučić je rekao da se to neće desiti.

- Auto-puteve da blokiraju, neće. To što će Trg na Slaviji ili negde drugo da blokiraju je najgluplje i najbesmislenije. Tražiće pomoć policije, kao što su onaj koji je nožem izbo jednog učesnika protesta, i izbodeni tražili na protestu - objasnio je Vučić.

Prema njegovim rečima, najbesmisleniji mogući protest je reći "sada ćemo da blokiramo da niko ne prođe", dodajući da tako nešto može da traje dan, dva ili tri.

Vučić je kazao da ne razume šta bi bio smisao takve vrste protesta.

- Suviše volim Srbiju da bih je prepustio u ruke neodgovornih ljudi koji su je već uništili! Nema ništa na silu, spremite planove i programe i ajte na utakmicu - kazao je Vučić.

Osvrnuvši se na izjavu Dragana Đilasa kada je bio gradonačelnik Beograda o protestima Vučić je rekao da nema komentar.

- Rekao je dugogodišnje kazne za motke, pa koliko bi ih ovde bilo - upitao je Vučić.

Predlog broj 2 - Žrtve policajci

Vučić je rekao da je divan čovek Nebojša Apostolović postao simbol hrabrosti i časnog obavljanja službene dužnosti.

- On će biti jedan od odlikovanih policajaca - najavio je Vučić i dodao da je na protestima povređeno 10 puta više policajaca.

Vučić je rekao da nisu policajci napadali demonstrante, već da je bilo obrnuto.

- U kojoj to državi policija neće na kamen da reaguje pendrekom? Ja ću vam reći, to nije država - kazao je Vučić.

- Nemojte da šaljete decu da rade vaš prljav posao - dodao je Vučić.

Povodom izjave mladića, a koja je objavljena na društvenim mrežama, da su mu ovo "Prvi profesionalni protesti" Vučić je rekao da tajkuni ne vole da daju pare.

Vučić je rekao i da se ceo MUP pokazao profesionalno, posebno ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, kojem je najteži dan bio kada je sahranio oca.

Vučić je rekao da u osudama dece uvek malo stane jer se seti kakav je on bio kao dete, jer i njegovim roditeljima nije lako bilo sa njim.

Upitan da li je za nešto kriv Vučić kaže da jeste zato što nije uveden policijski čas.

- Ja mislim da smo uveli policijski čas imali bismo danas daleko čistiju situaciju - ocenio je Vučić.

Predlog broj 3 - Ko stoji iza

Vučić je rekao da se u ovakvim situacijama najviše vidi to kojom brzinom ljudi okrenu leđa.

- Nikada se ja preterano ne iznenađujem. Čudno mi je kad sam video to sa sinom Petra Škundrića... Oni nisu siromašni, prebogati su - ocenio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto je deo SPS-a nezadovoljan Vučić je rekao da postoji deo te stranke koji je častan i sa kojim sarađuje, a da postoji deo koji ga ne voli.

- Ako analizirate predsedničke izbore, zamislite da imamo 124 poslanika u parlamentu. Kada su bili predsednički izbori tada sam u centralnoj Srbiji i Vojvodini dobio 63,5 odsto, u Beogradu 42 odsto. Ja vam ne kažem da je Dačić imao loše namere, ali smatram da svako mora uložiti ogromnu energiju ukoliko želi da ide protiv mene - naveo je Vučić.

Kako kaže, Ivicu Dačića poštuje i radili su dugo zajedno, a izjava da Škundrić nije član SPS je glupa.

Odgovarajući na pitanje otkud vladika Grigorije na protestima Vučić kaže da ga je Vesić tužio zbog mafijaške poruke, a ne učešća na protestima i dodaje:

- Neće u Srbiji pobeđivati tajkuni ni sa ni bez mantija!

Kako kaže, nema dokaza o umešanosti Rusije u proteste u Srbiji, a najviše je bilo crnogorskih državljana.

- Nemam ni jedan dokaz da Rusi stoje iza demonsrtacija, sa sastanak sa ambasadorom Rusije je otkazan iz tehničkih razloga. Ali ruski, nemački i američki mediji pišu isto, to je dokaz da je Srbija nezavisna država - rekao je Vučić.

Predlog broj 4 - Kosovo u Parizu

Vučić je rekao da je komplikovana i teška situacija za nas po pitanju Kosova i ljudi koji to pojednostavljuju ne razumeju u kakvoj smo situaciji.

- Mnogo je teško. Moj posao je da pokušamo da nađemo najbolja rešenja, da probamo da se mirimo sa Albanicima, a da time ne ugrozima nacionalne interese - rekao je Vučić.

Kako kaže, veliki je rivalitet između Evrope i Amerike po ovom pitanju.

- Trudim se da izvučem najbolje što možemo, da izgubimo najmanje što moramo, a šta god da kažem, samo ću da naštetim našim interesima - naveo je Vučić i dodao:

Ne želim da ni jednoj majci za vreme svog mandata vratim dete u kovčegu, a želim da sačuvamo svoju otadžbinu."

Vučić se osvrnuo i na gostoprimstvo predsednika Francuske Emanuela Makrona, rekavši da je on veliki prijatelj naše zemlje.

- Makron je sa mnom proveo četiri sata, uprkos tome što je najzauzetiji državnik u svetu. Zaista je na fantastičan način proimio našu delegaciju. Veliki je prijatelj Srbije - naglasio je Vučić.

Predlog broj 5 - Srebrenica

Vučić je rekao da mi moramo da pokažemo pijetet o žrtvama Srebrenice, a da ako ne učinimo tako, ne možemo ni da očekujemo drugačije za naše žrtve.