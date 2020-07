STOJANOVIĆ ZA PINK: Tramp priznanjem o sajber napadu na rusku Agenciju hoće da kaže da je on opasniji za Rusiju nego što su bili njegovi prethodnici

Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik "Politike" iz Nemačke, kaže da je jedna vrsta presedana, da prvi put jedan šef države priznaje da je izvršen sajber napad.

Naime, američki predsednik Donald Tramp, prvi put je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države 2018. godine izvršile tajni sajber napad na rusku Agenciju za internet istraživanja i dodao da je ovaj napad bio deo široke politike suprotstavljanja Rusiji.

- Tramp hoće da kaže da je on oštriji i opasniji za Rusiju nego što su njegovi prethodnici. On pominje Baraka Obamu, koji je imao, navodno, iste obaveštajne podatke, a da nije ništa učinio ni reagovao. To su naravno, politički razlozi. On je ceo prvi četvorogodišnji mandat proveo u nekoj vrsti velikog pritiska zbog Rusije - rekao je Stojanović za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, takozvana "Duboka država" i najuticajniji američki mediji su ga sve vreme optuživali da je on ruski čovek, da je kupljen i ucenjen i on uvek ima neku vrstu potrebe da se brani.

- On sad pokušava da pokaže da je jak čovek, da treba da ostane i dalje na čelu SAD-a i da je on jedini koji bi mogao da kaže Rusiji, Kini ono što treba - naveo je Stojanović i dodaje da je se sve to dešava pred izbore.

Stojanović kaže da je Trampu situacija dramatična zbog pandemije, jer je u vreme njegovog mandata smanjen broj nezaposlenih dok nije došlo do krize zbog koronavirusa.

Vlade Radulović, vojno-politički komentator, smatra da je Tramp opterećen tegom da je Rusija bila ključni faktor u njegovoj izbornoj pobedi.

- Međutim, sa druge strane, činjenica da sada u Americi ima više od 40 miliona nezaposlenih je stravičan udar za koji nisam siguran kako će Amerika odgovoriti - kazao je Radulović.

Prema njegovim rečima, činjenica je da su priča oko koronavirusa i protesti koji su zadesili SAD pomrsili konce Trampovom izbornom timu.

Radulović kaže da se Trampova izjava o sajber napadu može posmatrati i kao deo predizborne kampanje, što zbog tega prošlosti, što zbog ovih novih okolnosti.