Predsednik Srbije predvodi srpsku delegaciju na sastanku povodom nastavka dijaloga Beograda i Prištine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Briselu gde se, uz posredovanje Evropske unije, nastavlja dijalog Beograda i Prištine, koji EU namerava da "intenzivira" od septembra.

Vučić je danas, s tim u vezi, imao sastanke u Briselu, a između ostalih, susreo se sa evropskim komesarom za susedstvo i proširenje Oliverom Varhejijem i šefom diplomatije EU Žozepom Borelom.

Obojica su se, nakon sastanaka, oglasila na Tviteru.

Varheji: Dobar razgovor s Vučićem o reformama, regionalnoj saradnji...

Varheji je saopštio da je u Briselu imao dobar razgovor sa predsednikom Srbije o reformama Srbije u vezi sa pristupanjem EU, borbi protiv Kovida-19, regionalnoj saradnji i pripremama za ekonomski i investicioni plan koji će Evropska komisija predstaviti na jesen.



Verheji je objavio na Tviteru i fotografiju sa Vučićem.

Good discussion w @predsednikrs @avucic in Brussels today about #Serbia’s EU-related reforms, fight against #COVID19, preparations for Economic & Investment Plan @EU_Commission will put forward in the autumn and regional cooperation. pic.twitter.com/OKXBW0zgnO — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) 16. јул 2020.

Borel: Od Beograda i Prištine očekujem duh kompromisa i pragmatizma

Borel kaže da od Beograda i Prištine očekuje da obnovljenom dijalogu u Briselu pristupe u duhu kompromisa i pragmatizma sa EU budućnošću za zemlju i građane na umu.

"Predsednik Srbije i premijer Kosova su danas sa nama u Briselu na prvom fizičkoim sastanku. Sastajući se drugi put za nedelju dva lidera pokazuju svoju posvećenost dijalogu kome posreduje EU", poručio je Borel.

Pred početak današnjh razgovora Beograda i Prištine u Briselu Žozep Borel naglašava da je zadovoljan činjenicom da se nakon četiri dana od video konfrencije održava i prvi fizički satanak lidera Beograda i Prištine nakon "vrlo duge pauze" u dijalogu o normalizaciji odnosa.

"Očekujem danas konstruktivne razgovore o prvim elementima naših razgovora koji će doprineti sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije", poručio je Borel.

Šef diplomatije EU naglašava i svoje zadovoljstvo činjenicom da je EU ponovo preuzela komilo procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

The President of Serbia @avucic and the Prime Minister of Kosovo @Avdullah are with us today, here in Brussels. By meeting for the second time in a week, the two leaders show their firm commitment to the EU-facilitated Dialogue pic.twitter.com/V5MMT3RZ6J — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 16. јул 2020.

Šarl Mišel: Pozdravljam nastavak dijaloga

Nastavak dijaloga podržao je i predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, a na Tviteru je podsetio da se prva "fizička" runda procesa održava danas u Briselu.

"Pozdravljam nastavak dijaloga Beograda i Prištine i posvećenost obe strane ovom važnom procesu. U potpunosti podržavam napore šefa diplomatije EU Žozepa Borela koji organzuje dijalog danas u Briselu", napisao je Mišel na svom Twitter nalogu.

Following my meetings with President @avucic and PM @Avdullah, I welcome the resumption of the Belgrade-Pristina Dialogue and the commitment of both sides to this important process.



I fully support the efforts of @JosepBorrellF, who is convening the Dialogue today in Brussels. — Charles Michel (@eucopresident) 16. јул 2020.

Zaharova: Rešenje za Kosovo samo u skladu s interesima naroda Srbije

Nastavak dijaloga podržala je i portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Mi podržavamo napore predsednika Vučića koji su usmereni na mirnu normalizaciju situacije, u okviru dijaloga Beograda i Prištine - napisala je Zaharova na Tviteru, podsdećajući da EU kao posrednik u dijalogu treba svoj posao da obavlja savesno.