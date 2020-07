"Kada bih rekao da je on dvadeset puta ponovio "dve zemlje", a ja svaki put ponovio "jedna zemlja i jedna autonomna pokrajina", onda vidite da je neko došao ne da razgovara već da misli da postoji mogućnost za neku snažniju ucenu da se prihvati što je njhov interes. Tada se osmehnete i gurate dalje, borite se za interese svoje zemlje", izjavio je Vučić za Pink.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se plaši da neki, koji su došli na nastavak dijaloga, nisu razumeli teme sastanka, a to su bile nestale osobe, interno raseljena lica i ekonomija, već su na direktan ili indirektan način govorili o priznanju Kosova.

Vučić je objasnio da su obe delegacije imale odvojene bilateralne sastanke sa EU, a potom zajednički sastanak.

Na konstataciju da je kosovski premijer Avdulah Hoti nakon sastanak izjavio da za nekoliko nedelja očekuje pravno obavezujući sporazum i pitanje da li je o tome razgovarano, Vučić je kazao da naravno da nije.

- Kada bih rekao da je on dvadeset puta ponovio "dve zemlje", a ja svaki put ponovio "jedna zemlja i jedna autonomna pokrajina", onda vidite da je neko došao ne da razgovara već da misli da postoji mogućnost za neku snažniju ucenu da se prihvati što je njhov interes. Tada se osmehnete i gurate dalje, borite se za interese svoje zemlje.

"Čega sam se sve naslušao, to pas maslom ne bi pojeo..."

Borili smo se, zaista, na iskren, otvoren, ozbiljan i odgovoran način za interese Srbije, rekao je Vučić.

Na pitanje šta je na sastanku poručio prištinskoj strani, Vučić je rekao da to ne voli da radi, jer onda to nije dijalog, već prepričavanje za medije, pa će, kaže, svaki sledeći put svi razmišljati samo o onome što će reći na sastanku...

- Nije nam uvek lako, ali ko nas pita... To nam je posao, da se borimo za Srbiju. A, šta sam sve šlusao i čega sam se sve naslušao tokom osam godina, to pas maslom ne bi progutao - dodao je Vučić za TV Pink.

"Albanci traže da otvorimo policijske arhive, a mi da oni otvore arhive OVK" Vučić je izjavio za beogradske medije da večerašnji razgovor u Briselu nije bio lak. - Razgovarali smo o dva ili tri pitanja koja smo dogovorili na prethodna dva samita. O nestalim osobama, o interno raseljenim licima i ekonomiji. Nestalih ima 1643 ili 1644, zavisi od evidencije, od toga je 540 Srba i nealbanaca. Mi smo rekli da Srbija nikad neće da štiti bilo koga i da je važno da svako bude sahranjen. Mi smo spremni zajedno sa njima da odemo na svako mesto gde oni kažu da se nalazi nečije telo, ali to pravo želimo i mi da imamo. Do sada nismo imali pristupa više lokacija za koja tvrdimo da se nalaze tela. Oni su tražili da se otvore arhive državne bezbesnosti, mi smo tražili da se otvore arhive takozvane OVK, a oni su na to reagovali kao da smo tražili da naselimo prostor na Merkuru ili Veneri - rekao je predsednik Srbije. Što se tiče raseljenih lica, on je naglasio da se nada se da će uspeti da se pronađe rešenje. - Nadam se da će ljudi koji žele da se vrate imati obezbeđenu punu sigurnost. Treća stavka o kojoj smo razgovarali je pitanje ekonomije, neki su došli da razgovaraju o ratnoj odšteti, ali rekao sam da ne možemo o tome da razgovaramo. Rekao sam da nađemo način, da napravimo trgovinski sporazum koji odgovara i jednima i drugima, mi imamo šta da ponudimo Prištini, nadam se da će oni nama imati u budućnosti šta da ponude, ali da to učinimo na takav način i uz takav sporazum da mi njih ne priznajemo kao državu - objasnio je predsednik. On dodaje da se ne pregovara samo sa Prištinom. - Mi ovde ne pregovaramo samo sa Prištinom, već i sa Briselom, zemljama EU, SAD. Od srede će ovde biti naši eksperti koji su se dobro pripremili za sastanak, a od septembra će na red doći pitanje imovine. Ja se nadam da će i pitanje ZSO doći na red, ali videćemo kada. Ja sam tražio da se o tome već razgovara u septembru. Oni drugačije to žele da nazovu, ali ne može se pobeći od onoga što je već ranije dogovoreno - rekao je Vučić.

"Srbija mora da učestvuje u dijalogu, kako ne bi bila izolovana od sveta"

Ističe da Srbija mora da učestvuje u dijalogu, kako ne bi bila izolovana od sveta.

- Mi bismo se izolovali u celom svetu da ne učestvujemo. Nije nam prijatno ili lepo i istina je da imam Pavlovljev refleks kada dolazim ovde. Nije mi lepo da slušam nebuloze o tome kako su oni samo žrtve, a mi smo zlikovci. Ipak, moramo da se borimo, da budemo snažni i jaki i da budemo fer i trudimo se da rešavamo probleme. Moraćemo sa Albancima da živimo i stoga moramo da rešavamo probleme što pre. Ipak, očigledno je da su razlike prevelike. Jedno je taktika, a drugo strategija, a dugoročno rešenje je teško pitanje, dok bi oni da to reše preko noći, tako što će nas naterati da priznamo sve - rekao je predsednik.

"Sledeće srede nastavljamo razgovore na tehničkom nivou"

Razgovori će, kaže, biti nastavljeni već u sredu, odnosno u četvrtak ujutru na ekspertskom nivou, a onda opet od 5. ili 7. septembra "idu neke nove teme".

- Ovde će neki naši ljudi provoditi više vremena nego u Beogradu - rekao je Vučić.

"Od septembra neke druge teme u dijalogu" Predsednik Srbije izjavio je da očekuje da se od septembra otvore neke druge teme u dijalogu sa Prištinom, uključujući najtežu, pitanje imovine, te naveo da je on tražio da to bude formiranje Zajednice srpskih opština, dok je Priština, kaže, imala neku drugu ideju. Vučić je nakon nastavka dijaloga u Briselu ponovio da Beograd i Priština imaju dijametralno suprotne zahteve. - Ne možete pobeći od onoga što je potpisano i na tome ćemo nastaviti da insistiramo - rekao je Vučić. Predsednik je istakao da je Srbija bila ozbiljna i odgovorna i da se to videlo tokom dijaloga. - Mi smo došli da napravimo napredak, a sad neka Evropljani procenjuju kako i na koji način je druga strana tome pristupila - rekao je Vučić.

"Ponosan sam na rezultate izveštaja EK"

Vučić je rekao da je ponosan na naše ljude i građane zbog dobrih ekonomskih rezultata, koje je danas potvrdila Evorpska komisija, a ne mi sami.

- Za prvi kvartal imaćemo najbolji privredni rast u Evropi od 5 posto, računajući mart, kako je navela EK - rekao je za Pink i istakao da je učešće u dijalogu važno i zbog kreiranja poverenja investitora, koji su generator rasta nase privrede.

Napominje i da su i domaće investicije veoma doprinele i čestita ljudima u Srbiji na tome, jer to sve, ističe, otvara više mogućnosti. Kaže da se u drugom kvartalu očekuje "užasan rast" zbog korona virusa, ali manje loš od drugih zemalja, a u 3. i 4. nadamo se boljem rastu, ako, kaže, stignemo do vakcine tokom novembra.

U drugom kvartalu možemo biti sa najmanjim padom u Evropi i to bila nagrada za naše ljude i građane.

Rezultati su bolji od drugih, ali moramo još vrednije da radimo, poručio je Vučić.

On je kao ordinarne gluposti odbacio tvrdnje sindikata Sloga da će biti milion nezaposlenih i rekao da pojedini sindikati, ne svi, na ovaj način obmanjuju ljude i radnike.

Ukazao je da je država sada potrošila 3,5 milijarde da bi se podržala pirvreda. Pri tome čuvamo stopu javnog duga na 57 odsto, kazao je Vučić i dodao da bi on još više padao, da nije bilo korone.

Kaže da je mnogo toga urađeno, da neće biti lako, ali da će biti bolje nego u većini evropskih zemalja.

- Biće puno problema u EU, nekim zemljama je došlo vreme za naplatu i biće mnogo problema oko 750 milijardi, a kako će novac da se podeli i vraća je druga priča. Neke od zemalja su pred bankrotstvom, jedu svoju supstancu, sve mediteranske zemlje će da se muče, a o zemljama u regionu neću da pričam. Za Srbiju ne brinite - kaže Vučić.

Ističe da je Srbija dobro radila, da je šampion po broju stranih direktnih investicija u svetu i da je upravo ovo jedan od generatora napretka i rasta. Ističe da to što nemamo more, jeste geografski problem, ali nas tera da pokažemo više marljivosti, pa tako recimo Švajcarska nema more a ima odlično orazvijen turizam u odnosu na neke druge zemlje.

- Na prihodnoj strani nam je stiglo 50 milijardi juče, i to je bolje od naših očekivanja. Ovo je kao krvotok ekonomije i imali smo čak iznenađujući porez na dobit - kaže Vučić.

"Očekujemo mnogo od EU"

Predsednik je izjavio da je sa evropskim komesarom za susedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem razgovarao o značajno većim iznosima iz IPA fondove, kao i o značajnom uplivu Srbije i regiona u investicioni ciklus za koji će se, kako kaže, odluka doneti u septembru.

- Očekujemo mnogo od Evropske unije - rekao je Vučić i zahvalio Varheljiju na tome što je iskren prijatelj Srbije.

- Sve što može, čini da našoj zemlji pomogne. Znate da to ne govorim cešto, ali on je veliki prijatelj Srbije, da li zato što je Mađar ili zbog drugih razloga...Mislim da je izuzetan čovek - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da će večeras u Briselu imati još dve večere, sa dvojicom premijera, pa će ujutro nazad za Beograd gde ga, kaže, očekuje nastavak konsultacija o formiranju Vlade Srbije.

"Marginalne političke stranke me ne interesuju"

Na pitanje da li dijalog Beograda i Prištine ima smisla, budući da opozicioni lideri kažu da nema, Vučić kaže da je njima sve besmisleno, a da bi im bilo idealno da se dočepaju vlasti bez izbora.

- Ako ne učestujemo, zatvorili bismo zemlju i niko ne bi ni investirao. Ipak, marginalne političke stranke me ne interesuju i moj posao je da se borim za ljude u Srbiji, a ne da zadovoljim neke time što smo po milioniti put ponovili naše parole. Neću da se dodvoravam ni po pitanju koronavirusa i idalje sam ljut jer nismo uveli policijski čas. Prekjuče, juče i danas su bili ključni dani i nadam se da od sutra ili prekosutra počnu da padaju brojevi - rekao je Vučić.

"EIB odobrio sredstva, idemo u izgradnju KCV"

Vučić je saopštio da je Evropska investiciona banka (EIB) odobrila sredstva za izgradnju i rekonstrukciju Kliničkog centra Vojvodine.

- EIB je konačno odborio sredstva za KCV. Idemo na potpisivanje ugovora i krećemo da gradimo Klinički centar Vojvodine - rekao je Vučić za Pink.

"Da napravimo trgovinski sporazum dobar za sve"

Jedna od tema današnjih razgovora u Briselu bila je i ekonomija, otkrio je Vučić te ukazao da je potrebno da se dođe do trgovinskog sporazuma, koji bi bio dobar za obe strane, i za Beorgad i za Prištinu.

- Nisam siguran da su svi razumeli da treba da se razgovara o ekonomiji, neki su došli da pričaju o ratnoj odšteti... Odbio sam to i rekao da nema smisla da o tome razgovaramo - preneo je Vučić novinarima u Briselu.

Kako kaže, Beograd se zalaže za ukidanje svih barijera, ali da niko ne može da nameće da moramo da primamo nešto sa prečatom i natpisom "Republika Kosovo", koju ne priznajemo.

- Da nađemo nešto... da napravimo trgovinski sporazum dobar i za jedne i za druge. Imamo ša da ponudimo, nadam se da i Priština ima šta nama da ponudi i verujem da to može da bude u korist pravljenja dobrog okruženja - rekao je Vučić.