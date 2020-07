Krstić za Pink o razdoru u opoziciji: Sergej Trifunović je gnevan, on Đilasu sada vraća milo za drago! (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, ocenio je za Pink izjavu lidera Pokreta slobodnih građana, Sergeja Trifunovića, kojom je napao Dragana Đilasa optuživši ga da je on vrsni manipulator i da novcem ostvaruje svoje političke planove, kao iznošenje ''prljavog veša'' saveznika.

- Iznošenje prljavog veša i takvo kvalifikovanje saveznika više govori o karakteru tih ljudi sa kojima je bivao u savezu ili nekoj kooperaciji - rekao je Krstić.

Krstić je objasnio kako misli da je Sergej Trifunoivć pun gneva.

- On je gnevan na to što je bio zagovornik bojkota kao i oni, pa je kao i oni na kraju promenio mišljenje. Potom je od njih doživeo dosta ozbiljne uvrede, napada i kvalifikacije. Bila mu je čak i razbijena glava na ovim protestima. On im sada vraća milo za drago - kaže Krstić.

Prema njegovim rečima, niko iz SzS nije želeo da im ''slavu'' preotme Sergej Trifunović.

- Voleli su oni da budu sa njim zbog njegove popuplarnosti. Oni su ga sprečavali na svaki način i ometali - ukazao je Krstić.

Marko Matić iz Medijske mreže "Antidot", rekao je za Pink kako je Sergej Trifunović ipak političar.

- On je glumac koji je zalutao u politiku i tako je i prošao. Olomio se o stenje - kaže Matić i dodaje kako je sklon da poveruje Sergeju za sve informacije koje je izneo.

- Sklon sam da mu poverujem zato što je on političar koji je doživeo debakl na ovim izborima, a doživeo je debakl zato što su ga lideri SzS ubedili da se prvo opredeli za bojkot, pa onda, u jednom trenutku, da je potrebno da se vrati na put izbora - navodi Matić.

On je ukazao na to kako je u međuvremenu, upravo zbog takih postupaka, zbunio njegovo biračko telo, te ostvario takav nezavidan izborni rezultat.