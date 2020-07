VUČEVIĆ POSLE SKANDALOZNE EMISIJE NA HRT: Označili su Srbiju kao fašističku državu, a podržali ljotićevca Obradovića - IMA LI IŠTA GLUPLJE?

I pored svih napada u hrvatskim medijima, Vučević istiće da će Srbija sa Hrvatskom nastaviti da sarađuje.

Nakon skandaloznih izjava na HRT-u od strane novinara Tihomira Dujmovića da će Srbija ostati nedemokratska narednih 50, 100 godina, nazivajući pritom predsednika Srbije Aleksandra Vučića "notornim neofašistom" koji je dobio dva miliona glasova, te hvalospeva Boška Obradovića i Dragana Đilasa od strane politikologa Aleksandra Musića, član Predsedništva SNS Miloš Vučević nazvao je ove komentare potpuno besmislenim.

- Interesantno je to što smo mogli da vidimo na hrvatskoj nacionalnoj televiziji. Rekli su da je to što je Vučić dobio dva miliona glasova dokaz da je četništvo u Srbiji jako, što je besmisleno. Potpuna je glupost da označavaju dva miliona ljudi, gotovo celu Srbiju, kao fašističku državu. Sa druge strane, ti "analitičari" ističu Boška Obradovića kao najperspektivniju osobu na našoj političkoj opozicionoj sceni, a jedino se on otvoreno zalaže za ljotićevu ideologiju, odnosno profašističke i fašističke stavove, i to potpuno otvoreno - rekao je Vučević za Alo.rs.

On je dodao da će i pored svih tih napada u hrvatskim medijima, Srbija sa Hrvatskom nastaviti da sarađuje.

- Imamo obostran interes i ne želimo da nikakve teške reči padnu između te dve zemlje i ta dva naroda - zaključio je Vučević.